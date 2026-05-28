Orban spune că Grindeanu e partenerul favorit al lui Nicușor Dan, dar nu vrea fotoliul de premier „Dacă nu obține învestitura, o să vină PSD-iștii cu coasele să-l dea jos”

Fostul premier Ludovic Orban a criticat dur PSD și AUR pentru rolul lor în demiterea Guvernului Bolojan, afirmând că cele două formațiuni trebuie să își asume responsabilitatea pentru criza politică.

„PSD și clona PSD, AUR, trebuie să-și asume răspunderea să rezolve criza, că ei au dat foc la țară”, a spus Orban în emisiunea „Talk B1” de la postul B1 TV, argumentând că cele două partide au acționat concertat pentru a dărâma Executivul.

Orban: „Nu înțeleg de ce președintele trage de timp”

Întrebat de ce crede că președintele Nicușor Dan întârzie desemnarea unui premier, Ludovic Orban a răspuns că șeful statului ar fi mizat pe refacerea coaliției, scenariu pe care îl consideră imposibil:

„Sunt convins că președintele a avut un plan și că realitatea e diferită de ceea ce a sperat. (…) Eu nu înțeleg de ce președintele trage de timp”.

Potrivit fostului lider liberal, PNL și USR nu mai pot guverna alături de PSD.

„Câtă încredere poți să ai într-un partid care a încălcat sistematic protocolul coaliției, programul de guvernare, care a atacat miniștri ai formațiunilor politice din coaliție?”, a spus Orban.

„Grindeanu e partenerul favorit al lui Nicușor Dan”

Orban a afirmat că, în opinia sa, Sorin Grindeanu este prima opțiune a președintelui pentru funcția de premier: „Pentru mine lucrurile sunt clare – îi dă mandat lui Grindeanu”.

Fostul premier crede însă că liderul PSD nu își dorește nominalizarea:

„Dacă nu obține învestitura, o să-l zboare din fruntea PSD, o să vină PSD-iștii cu coasele să-l dea jos”.

Orban a adăugat că, în cazul unui eșec al lui Grindeanu, președintele ar trebui să îl nominalizeze pe Ilie Bolojan:

„Grindeanu nu e în stare să obțină majoritate (…) în mod obligatoriu trebuie să-i dea mandat lui Bolojan”.

Despre varianta Eugen Tomac – premier

Referitor la scenariul în care Eugen Tomac ar putea fi propus premier, Orban a respins ideea.

„Dl Tomac nu reprezintă niciun partid parlamentar. (…) Desemnarea unui premier trebuie să țină cont de voința exprimată de partidele parlamentare”, a spus fostul premier.