Joi, 28 Mai 2026
Ultimele știri

Noi date despre dispariția misterioasă a unui general SUA asociat cu cercetarea nucleară și OZN. Cină misterioasă cu membri ai Space Force

Un material video realizat cu camera corporală a poliției a readus în atenție dispariția fostului general al Forțelor Aeriene americane William Neil McCasland, în contextul unor afirmații neconfirmate privind întâlniri cu personal asociat unei unități spațiale a Pentagonului înainte ca acesta să fie dat dispărut.

Generalul în rezervă William Neil McCasland FOTO: X
Potrivit înregistrărilor și unei convorbiri telefonice obținute de Law&Crime Network, o martoră neidentificată le-ar fi declarat anchetatorilor că ea și membri ai US Space Force ar fi luat cina cu McCasland într-un restaurant din Albuquerque, New Mexico, în seara de dinaintea dispariției sale, survenite pe 27 februarie.

McCasland, general-maior în rezervă, a fost asociat de-a lungul carierei sale cu programe de cercetare nucleară și cu inițiative clasificate din domeniul aerospațial, unele dintre ele fiind, în spațiul public, conectate de susținători ai teoriilor despre fenomene aeriene neidentificate (UFO).

Conform aceleiași relatări, întâlnirea ar fi avut loc în jurul orei 18:00. Martora ar fi susținut că lucra împreună cu McCasland în cadrul Kirtland Partnership, o organizație non-profit legată de baza aeriană Kirtland.

În mod oficial, US Space Force are rolul de a sprijini operațiunile militare în spațiu și de a proteja infrastructura sateliților americani, însă include și activități de monitorizare a unor obiecte spațiale neidentificate, în contextul securității naționale.

Ce spun martorii

În discuțiile cu poliția, soția sa, Susan Wilkerson, a descris dispariția drept neașteptată. Ea a precizat că McCasland începuse recent un tratament medicamentos prescris de medic, destinat îmbunătățirii somnului și gestionării unor simptome asociate cu posibile probleme cognitive.

„În dimineața aceea a luat un medicament prescris cu o seară înainte. Spunea că a dormit mai bine, dar că se simte ca după o mahmureală puternică, confuz și fără energie”, apare în declarația ei redată în materialul video.

Wilkerson a mai afirmat că fostul general se confrunta cu scădere în greutate inexplicabilă și anxietate, fiind evaluat medical pentru dificultăți fizice și psihice. Ea ar fi declarat și operatorilor de la 911 că acesta se temea că „funcțiile sale cognitive se deteriorează”.

McCasland a fost văzut ultima dată părăsindu-și locuința fără telefon, fără dispozitive electronice și fără acte de identitate. Potrivit familiei, acesta ar fi luat doar o pereche de cizme și o armă de calibru 38. Nu a mai fost văzut de atunci.

Separat, o altă martoră a susținut în fața poliției că, în timpul întâlnirii cu el și cu persoane asociate Space Force, comportamentul său părea schimbat, descriindu-l ca fiind „tăcut și absent”.

Dispariția sa a alimentat, în unele cercuri publice și politice din SUA, speculații privind implicarea sa în programe clasificate. Unele declarații ale unor congresmeni și foști oficiali au făcut referire la presupusa sa implicare în cercetări sensibile, inclusiv în domeniul tehnologiilor aerospațiale neconvenționale, acuzații pe care autoritățile nu le-au confirmat.

McCasland a condus anterior Air Force Research Laboratory și a fost asociat cu baza Kirtland din New Mexico, precum și cu Wright-Patterson Air Force Base din Ohio, două locații frecvent menționate în cultura populară americană în legătură cu teorii despre fenomene aeriene neidentificate, deși oficial acestea sunt centre de cercetare și testare în domeniul apărării.

Înregistrările poliției mai arată că vecini ai familiei, inclusiv un fost subordonat al generalului, l-au descris ca pe un profesionist extrem de riguros și foarte inteligent, subliniind că dispariția sa fără avertisment li se pare neobișnuită.

Autoritățile din New Mexico nu au indicat până în prezent dovezi privind o posibilă faptă penală. Căutările continuă, iar cazul rămâne deschis.

Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din Ucraina
