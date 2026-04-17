Vineri, 17 Aprilie 2026
Adevărul
PSD îşi sapă singur groapa în cimitirul partidelor politice

Nimeni nu înţelege ce este în capul liderilor PSD când intenţionează să scape de Bolojan. Şi nici când acuză acţiunile guvernului Bolojan, fără să spună ce ar trebui să facă premierul, sau ce ar face ei dacă ar avea conducerea guvernului.

FOTO Inquam
PSD susţine că Bolojan ia măsuri de sărăcire a poporului, fără să spună că a plecat de la 9,3% din PIB deficit bugetar şi o datorie externă de 60% din PIB, 240 miliarde euro. Iar plata dobânzilor la împrumuturi se ridică doar în 2026 la 12 miliarde de euro, la un buget de 120 miliarde euro.

„Soluţia” PSD este ca Bolojan să ia de la bogaţi să dea la săraci. Aşa a făcut şi Ciolacu, de am ajuns unde am ajuns!

Referendumul intern al PSD

Pe 20 aprilie, 5000 de membri de frunte ai PSD trebuie să voteze dacă îi retrag sprijinul politic lui Bolojan. Dacă votul este majoritar „da”, cum declară liderii PSD, Bolojan este „pa”!

Nu este deloc „pa”. Mai mult, retragerea miniştrilor PSD din guvern înseamnă anularea acordului de funcţionare a Coaliţiei actuale, şi deşi PSD spune că-şi retrage doar miniştrii, mă aştept ca Bolojan şi miniştrii rămaşi să-i dea afară pe toţi PSD-isti din eşaloanele inferioare de conducere, secretari de stat, prefecţi, subprefecţi, şefi de instituţii, etc. Este de acord PSD să rămână fără funcţii de conducere şi fără canale de acces la conductele de „oxigen” ale bugetului de stat? Primarii PSD să fie ignoraţi când e vorba de bani pentru proiecte locale, sau transferuri de fonduri de la bugetul central pentru propriile bugete? Ar fi o sinucidere „bugetară” colectivă!

De aceea, sper ca votanţii la referendumul PSD să gândească bine înainte de a vota!

Perspectiva PSD de a scăpa de Bolojan

Bolojan nu acceptă ca ordonatorii de credite să-şi bată joc de banii, puţini, aflaţi în bugetul pe anul acesta.

Retragerea miniştrilor PSD îl lasă pe Bolojan în funcţie, cu miniştrii interimari în locul miniştrilor PSD retraşi. După 45 de zile de interimat, timp în care îi dă afară pe toţi PSD-istii din funcţii de conducere, Bolojan cere parlamentului validarea miniştrilor interimari. Nu a sa ca premier.

Art 85 Constituţie

(2) În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanţă a postului, Preşedintele revocă şi numeşte, la propunerea primului-ministru, pe unii membri ai Guvernului.

(3) Dacă prin propunerea de remaniere se schimbă structura sau compoziţia politică a Guvernului, Preşedintele României va putea exercita atribuţia prevăzută la alineatul (2) numai pe baza aprobării Parlamentului, acordată la propunerea primului-ministru.

Constituţia nu spune nimic ce se întâmplă dacă parlamentul nu aprobă miniştrii interimari. Premierul poate propune alţi miniştrii interimari, şi tot aşa.  PSD se iluzionează dacă crede altceva.

Singura cale de a-l demite pe Bolojan este moţiunea de cenzură.

Art 113 Constituţie

4) Dacă moţiunea de cenzură a fost respinsă, deputaţii şi senatorii care au semnat-o nu mai pot iniţia, în aceeaşi sesiune, o nouă moţiune de cenzură, cu excepţia cazului în care Guvernul îşi angajează răspunderea potrivit articolului 114.

Pentru trecerea unei moţiuni de cenzură în actuala aritmetică parlamentară este nevoie de voturile PSD şi AUR. Doar că cele două partide nu se înţeleg nici asupra programelor politice, de guvernare, a căilor de rezolvare a crizelor multiple în care se află ţara. Nu văd cum PSD sau AUR ar vota o moţiune de cenzură inițiată de celălalt partid. AUR spune că ar iniţia o moţiune de cenzură prin luna mai, cu singurul scop de a se ajunge la alegeri anticipate. Altă inepţie să crezi că majoritatea parlamentarilor AUR şi PSD vor vota de două ori respingerea guvernului, pentru a se ajunge la anticipate, renunţând la salariile şi privilegiile pe care le au ca parlamentari până în 2028 inclusiv.

PSD ar iniţia o moțiune de cenzură mai rapid, dar de unde garanţia că parlamentarii AUR o vor vota, când scopul este doar plecarea lui Bolojan, nu alegeri anticipate?

Aşa că să mizezi pe moţiune de cenzură pentru plecare lui Bolojan este iarăşi o prostie.

Situaţia economică şi bugetară a României

Tot jocul acesta politic va avea drept rezultat prăbușirea în haos a economiei şi bugetului României.

-Se pierd banii din PNRR fără efortul de a îndeplini jaloanele şi ţintele din contract în următoarele 4 luni.

-Nu mai vin fonduri de la CE, care vrea stabilitate politică înainte de a da bani.

-Agentiile de rating ne vor muta în categoria „junk” şi adio împrumuturi, fără de care nu avem bani de pensii şi salarii.

-Cursul de schimb euro/leu va sari in aer. 

-Acordurile economice şi de parteneriat cu ţări importante din UE şi din alte părţi ale lumii vor intra în stand by, până se lămuresc toţi încotro o ia România.

-Contextul internaţional actual, caracterizat de războaie şi neînţelegeri între statele mari, fac cu atât mai riscantă acţiunea PSD de a-l da jos pe Bolojan.

-Cresterea inflaţiei la cote greu de suportat de către populaţie.

-Nu avem spaţiu fiscal, rezerve bugetare, pentru a face faţa crizei petrolului.

Ionuţ Dumitru, consilier guvernamental:

„Sunt multe riscuri pe care le avem la orizont. O situație politică dificilă ar complica foarte mult lucrurile. (…) Ceea ce avem nevoie este să continuăm reducerea deficitului bugetar, pentru că numai așa menținem încrederea piețelor și putem obține finanțare la costuri rezonabile”.

Dar PSD nu înţelege la ce expune România. Îşi sapă în continuare propria groapa din cimitirul partidelor politice.

