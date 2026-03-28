search
Sâmbătă, 28 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Grindeanu, atacuri către partenerii de coaliție: „Ministrul Mediului a fost demis politic la prima moțiune”

0
0
Publicat:

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat sâmbătă, la Târgoviște, că din punctul de vedere al social-democraților, ministra Mediului, Diana Buzoianu, este „demisă politic” după adoptarea unei moțiuni simple împotriva sa în Parlament. Grindeanu a mai declarat că România are nevoie de reforme reale în administrația publică, precum comasarea unităților administrativ-teritoriale și digitalizarea, nu de concedieri masive.

Sorin Grindeanu a fost astăzi la Târgoviște. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea
„Din punctul de vedere al PSD, doamna Buzoianu a fost demisă la prima moțiune”, a afirmat Grindeanu, spunând că votul Parlamentului trebuie tratat ca un semnal clar de către premier. Declarațiile au fost făcute la Târgoviște, în cadrul unei conferințe de presă organizate după întâlnirea regională Sud-Muntenia.

Grindeanu a explicat că, în opinia sa, un prim-ministru responsabil ar trebui să țină cont atât de rezultatul moțiunilor simple, cât și de voturile din comisiile parlamentare la audierea miniștrilor.

Semnal pentru Guvern: „Nu te joci cu votul Parlamentului”

Liderul PSD a insistat că ignorarea unui astfel de vot poate afecta funcționarea coaliției.

„Orice prim-ministru care e în funcţie şi are un semnal de acest tip trebuie să ţină cont. Eu vă spun că nu te joci. Din experienţa pe care am avut-o, de exemplu, dacă nu treci audierile în cadrul comisiilor, când eşti nominalizat ca ministru, nu însemană că nu poţi să rămâi în continuare în echipa propusă de prim-ministru. E aceeaşi procedură. Dar un prim-ministru responsabil trebuie să ţină cont de votul Parlamentului. Dacă a picat la audierile din Parlament, de exemplu, trebuie să schimbe urgent lista respectivă. Dacă trece moţiunea simplă e un semnal important pe care nu poţi să îl ignori şi care, în mod normal, te duce la numite schimbări”, a declarat acesta.

El a precizat că PSD nu a cerut schimbarea portofoliului deținut de USR, dar consideră că responsabilitatea politică trebuie asumată.

Critici privind guvernarea și exemple de criză

Grindeanu a dat ca exemplu o situație critică din județul Dâmbovița, unde peste 100.000 de oameni au rămas fără apă potabilă în perioada sărbătorilor de iarnă, acuzând lipsa de reacție a autorităților.

„Toate lucrurile acestea duc la prostul mers al unei coaliţii şi în final există un decont”, a spus liderul PSD.

PSD își decide viitorul în coaliție

Președintele PSD a anunțat că partidul a început consultări interne pentru a decide dacă va rămâne sau nu la guvernare. Decizia finală ar urma să fie luată după finalizarea întâlnirilor regionale, în jurul datei de 20 aprilie.

Grindeanu, despre prețul carburanților: „Trebuie mărită viteza Executivului. PSD nu are nicio plăcere să tot someze public Guvernul”

„Eu nu fac consultare pentru cei din afară. Noi vom vota în primul rând pentru noi, pentru PSD (...) Nu luăm aceste decizii pentru PNL, USR şi UDMR”, a subliniat Grindeanu.

Acesta a reiterat că PSD exclude o alianță cu AUR și că nu va susține un guvern minoritar.

Reacția PNL: „O aventură politică”

Prim-vicepreședintele Partidul Național Liberal, Ciprian Ciucu, a criticat poziția liderului PSD, calificând-o drept „o aventură politică” și cerând reluarea dialogului în coaliție.

Ciucu a avertizat că, în cazul ieșirii PSD de la guvernare, liberalii nu vor mai forma o nouă coaliție cu social-democrații. „Nu ne putem juca de-a coaliţiile”, a avertizat Ciucu, precizând şi că PNL nu va deveni „o balama a PSD la guvernare”.

PSD cere reforme reale, nu concedieri

Sorin Grindeanu a mai declarat că România are nevoie de reforme reale în administrația publică, precum comasarea unităților administrativ-teritoriale și digitalizarea, nu de concedieri masive. „Până atunci, vorbim de o bucurie bolnavă, din punctul meu de vedere, a unora de a concedia oamenii şi de a le reduce salariile. Asta nu e reformă”, a susţinut Grindeanu.

El a criticat politicile actuale privind reducerea personalului și a salariilor, afirmând că acestea nu reprezintă reforme, ci „o concediere în masă”.

„România are nevoie de o reformă a administraţiei publice locale. Reforma nu înseamnă să dai oamenii afară, reforma este, în primul rând, legată de servicii publice. Pot să dau toţi angajaţii unei primării afară, dar întrebarea care rămâne e dacă mai asigură acea primărie servicii publice decente pentru cetăţeni? Spun eu că nu. Vorbim de reforma administraţiei publice locale? Păi atunci trebuie să vorbim, poate, şi de comasări de UAT-uri, de digitalizare. Atunci de-abia vorbim de reforme. Până atunci, vorbim de o bucurie bolnavă, din punctul meu de vedere, a unora de a concedia oamenii şi de a le reduce salariile. Asta nu e reformă. Asta este pur şi simplu o concediere în masă”, a declarat Grindeanu.

Semnale economice negative

Liderul PSD a atras atenția asupra unor indicatori economici îngrijorători, precum inflația apropiată de 10%, pierderea a peste 50.000 de locuri de muncă în mediul privat în ultimele șase luni și scăderea producției industriale cu 16%.

„Trebuie să facem ceva, că ţine de responsabilitatea noastră, a PSD-ului, a celui mai mare partid din coaliţie, să încercăm să facem lucrurile altcumva, să le facem mai bine nu pentru PSD, ci pentru români. Pentru că, pentru români, în această perioadă lucrurile nu arată bine”, a spus Grindeanu.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trecem la ora de vară 2026: Cum se modifică ceasurile în această noapte și ce presupune schimbarea
digi24.ro
image
Râul Dâmbovița, viitoarea atracție a Bucureștiului. Autoritățile vor să-l transforme într-o promenadă urbană „ca afară”
stirileprotv.ro
image
Electrocasnicul care consumă în 3 ore cât un frigider într-o lună întreagă
gandul.ro
image
Spitalele regionale din Craiova și Iași, pe drumul spre finalizare în 2028. Alexandru Rogobete: „La Cluj, din păcate, suntem în continuare în contestaţie…”
mediafax.ro
image
Gino Iorgulescu și-a scos la vânzare vila din Primăverii. Cum arată locuința de lux pe care șeful LPF cere o avere. Foto
fanatik.ro
image
Preț miei Paște 2026. Cât costă kilogramul de carne de miel în supermarket? Mult mai scump decât în piață!
libertatea.ro
image
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic, liderul de la Casa Albă a botezat și Strâmtoarea Ormuz
digi24.ro
image
„Trebuie să refac zilnic stocul!” » În Marele Bazar din Istanbul, reporterii GSP au găsit legătura cu România: costă 15 euro și „rupe piața”
gsp.ro
image
Ion Țiriac critică investiția de 117 milioane € a Guvernului României: ”Cea mai mare prostie”
digisport.ro
image
De ce supremația aeriană a SUA s-a oprit în fața buncărelor iraniene de neatins
stiripesurse.ro
image
Un tânăr de 16 ani a refuzat o ofertă de 300.000 de dolari ca să renunțe la școală, după ce și-a dezvoltat propria afacere de succes
antena3.ro
image
Cine sunt românii morţi în accidentul de TIR din Spania. Ionuţ şi Mădălina au rămas captivi în camion
observatornews.ro
image
'Profetul Apocalipsei' anunță o mare catastrofă în august 2026, după ce a prezis războiul din Iran
cancan.ro
image
Ministrul muncii despre schimbarea sistemului de pensii. Crește vârsta de pensionare? Mai poți ieși anticipat?
newsweek.ro
image
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație cu Mădălina Ghenea
prosport.ro
image
Pensionarii nu mai primesc ajutorul de la stat înainte de Paşte. Ar fi trebuit să li se ofere 200 de lei în plus
playtech.ro
image
La ce preţ va ajunge, de fapt, motorina, într-un an: „Va fi dezastru dacă va continua războiul!”
fanatik.ro
image
JD Vance, conversație tensionată cu Benjamin Netanyahu. I-ar fi reproșat premierului israelian că i-a vândut lui Trump ideea unui război „ușor” împotriva Iranului
ziare.com
image
Turcii au rămas "mască" după anunțul în legătură cu Gică Hagi: "Șoc în România"
digisport.ro
image
Premieră absolută în SUA: Trump face mutarea pe care nu a îndrăznit să o facă niciun președinte în 165 de ani
stiripesurse.ro
image
Un bărbat și-a pierdut viața după ce a mâncat cina altcuiva. S-a sufocat și nu a mai putut fi salvat
kanald.ro
image
Codruța Filip, în brațele lui Valentin Sanfira. Imaginile emoționante care au făcut înconjurul internetului. Cum au fost surprinși la Sala Palatului, înainte să anunțe divorțul
wowbiz.ro
image
Se întâmplă în această noapte! Toţi românii vor fi afectaţi
romaniatv.net
image
Cine conduce de fapt Iranul după ce liderul suprem și o serie de personalități de vârf au murit în războiul pornit de SUA și Israel
mediaflux.ro
image
Lângă cine a fost fotografiată Andreea Esca la Istanbul! Monument de tristețe la final
gsp.ro
image
Niște simptome banale i-au semnalat un cancer extrem de rar și neobișnuit unei mamei de 36 de ani. Ani de zile a ignorat totul
actualitate.net
image
Alina Sorescu este de nerecunoscut la un an de la divorțul de Alexandru Ciucu FOTO
actualitate.net
image
Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu, prima reacție oficială după zvonurile legat de divorț: „Lucrurile au mers într-o direcție greșită”
click.ro
image
Rețeta de brioșe proteice și fără zahăr a Ioanei Ginghină: „Perfecte când vrei ceva dulce”
click.ro
image
Câți lei costă o pâine în brutăriile Laurei Cosoi, după scumpiri? Sfatul nutriționiștilor, de ce maiaua e mai sănătoasă decât drojdia: „Cu timpul, am testat și am simțit”
click.ro
Catherine Zeta Jones a jucat o pe Ecaterina cea Mare, profimedia 0378619456 jpg
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri
okmagazine.ro
1555 jpg
Previziuni astrologice 27 martie – 9 aprilie 2026: două săptămâni de schimbări, introspecție și decizii curajoase
clickpentrufemei.ro
Mezzosoprana Elena Theodorini (cca. 1890) - fotografie din colecția Muzeului Național de Istorie a României (MNIR)
Cine a fost „prima divă a României”?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine este iubitul Ramonei Olaru. Primele imagini cu grecul care i-a furat inima vedetei de la Neatza
image
Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu, prima reacție oficială după zvonurile legat de divorț: „Lucrurile au mers într-o direcție greșită”

OK! Magazine

image
Blestemul Oscarurilor la Hollywood. Cui i-a adus ghinion statueta de aur? Ei au căzut în abisul dramelor personale

Click! Pentru femei

image
Kimberly Wyatt, de la Pussycat Dolls, abuzată sexual la numai 3 ani! Părinții nici măcar n-au crezut-o!

Click! Sănătate

image
Poți găsi inelul în 30 de secunde?