Grindeanu, atacuri către partenerii de coaliție: „Ministrul Mediului a fost demis politic la prima moțiune”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat sâmbătă, la Târgoviște, că din punctul de vedere al social-democraților, ministra Mediului, Diana Buzoianu, este „demisă politic” după adoptarea unei moțiuni simple împotriva sa în Parlament. Grindeanu a mai declarat că România are nevoie de reforme reale în administrația publică, precum comasarea unităților administrativ-teritoriale și digitalizarea, nu de concedieri masive.

„Din punctul de vedere al PSD, doamna Buzoianu a fost demisă la prima moțiune”, a afirmat Grindeanu, spunând că votul Parlamentului trebuie tratat ca un semnal clar de către premier. Declarațiile au fost făcute la Târgoviște, în cadrul unei conferințe de presă organizate după întâlnirea regională Sud-Muntenia.

Grindeanu a explicat că, în opinia sa, un prim-ministru responsabil ar trebui să țină cont atât de rezultatul moțiunilor simple, cât și de voturile din comisiile parlamentare la audierea miniștrilor.

Semnal pentru Guvern: „Nu te joci cu votul Parlamentului”

Liderul PSD a insistat că ignorarea unui astfel de vot poate afecta funcționarea coaliției.

„Orice prim-ministru care e în funcţie şi are un semnal de acest tip trebuie să ţină cont. Eu vă spun că nu te joci. Din experienţa pe care am avut-o, de exemplu, dacă nu treci audierile în cadrul comisiilor, când eşti nominalizat ca ministru, nu însemană că nu poţi să rămâi în continuare în echipa propusă de prim-ministru. E aceeaşi procedură. Dar un prim-ministru responsabil trebuie să ţină cont de votul Parlamentului. Dacă a picat la audierile din Parlament, de exemplu, trebuie să schimbe urgent lista respectivă. Dacă trece moţiunea simplă e un semnal important pe care nu poţi să îl ignori şi care, în mod normal, te duce la numite schimbări”, a declarat acesta.

El a precizat că PSD nu a cerut schimbarea portofoliului deținut de USR, dar consideră că responsabilitatea politică trebuie asumată.

Critici privind guvernarea și exemple de criză

Grindeanu a dat ca exemplu o situație critică din județul Dâmbovița, unde peste 100.000 de oameni au rămas fără apă potabilă în perioada sărbătorilor de iarnă, acuzând lipsa de reacție a autorităților.

„Toate lucrurile acestea duc la prostul mers al unei coaliţii şi în final există un decont”, a spus liderul PSD.

PSD își decide viitorul în coaliție

Președintele PSD a anunțat că partidul a început consultări interne pentru a decide dacă va rămâne sau nu la guvernare. Decizia finală ar urma să fie luată după finalizarea întâlnirilor regionale, în jurul datei de 20 aprilie.

Grindeanu, despre prețul carburanților: „Trebuie mărită viteza Executivului. PSD nu are nicio plăcere să tot someze public Guvernul”

„Eu nu fac consultare pentru cei din afară. Noi vom vota în primul rând pentru noi, pentru PSD (...) Nu luăm aceste decizii pentru PNL, USR şi UDMR”, a subliniat Grindeanu.

Acesta a reiterat că PSD exclude o alianță cu AUR și că nu va susține un guvern minoritar.

Reacția PNL: „O aventură politică”

Prim-vicepreședintele Partidul Național Liberal, Ciprian Ciucu, a criticat poziția liderului PSD, calificând-o drept „o aventură politică” și cerând reluarea dialogului în coaliție.

Ciucu a avertizat că, în cazul ieșirii PSD de la guvernare, liberalii nu vor mai forma o nouă coaliție cu social-democrații. „Nu ne putem juca de-a coaliţiile”, a avertizat Ciucu, precizând şi că PNL nu va deveni „o balama a PSD la guvernare”.

PSD cere reforme reale, nu concedieri

Sorin Grindeanu a mai declarat că România are nevoie de reforme reale în administrația publică, precum comasarea unităților administrativ-teritoriale și digitalizarea, nu de concedieri masive. „Până atunci, vorbim de o bucurie bolnavă, din punctul meu de vedere, a unora de a concedia oamenii şi de a le reduce salariile. Asta nu e reformă”, a susţinut Grindeanu.

El a criticat politicile actuale privind reducerea personalului și a salariilor, afirmând că acestea nu reprezintă reforme, ci „o concediere în masă”.

„România are nevoie de o reformă a administraţiei publice locale. Reforma nu înseamnă să dai oamenii afară, reforma este, în primul rând, legată de servicii publice. Pot să dau toţi angajaţii unei primării afară, dar întrebarea care rămâne e dacă mai asigură acea primărie servicii publice decente pentru cetăţeni? Spun eu că nu. Vorbim de reforma administraţiei publice locale? Păi atunci trebuie să vorbim, poate, şi de comasări de UAT-uri, de digitalizare. Atunci de-abia vorbim de reforme. Până atunci, vorbim de o bucurie bolnavă, din punctul meu de vedere, a unora de a concedia oamenii şi de a le reduce salariile. Asta nu e reformă. Asta este pur şi simplu o concediere în masă”, a declarat Grindeanu.

Semnale economice negative

Liderul PSD a atras atenția asupra unor indicatori economici îngrijorători, precum inflația apropiată de 10%, pierderea a peste 50.000 de locuri de muncă în mediul privat în ultimele șase luni și scăderea producției industriale cu 16%.

„Trebuie să facem ceva, că ţine de responsabilitatea noastră, a PSD-ului, a celui mai mare partid din coaliţie, să încercăm să facem lucrurile altcumva, să le facem mai bine nu pentru PSD, ci pentru români. Pentru că, pentru români, în această perioadă lucrurile nu arată bine”, a spus Grindeanu.