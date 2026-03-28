search
Sâmbătă, 28 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„Nu are nicio treabă cu economia”. Grindeanu, dezlănțuit la adresa lui Bolojan: „Guvernezi pentru oameni, nu pentru niște tabele în Excel”

0
0
Publicat:

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, l-a criticat din nou pe premierul Ilie Bolojan, afirmând că acesta „nu are nicio treabă cu economia” și că măsurile adoptate de Guvern au dus la scăderea indicatorilor economici.

Grindeanu l-a criticat din nou pe premierul Ilie Bolojan. FOTO: Inquam Photos/Mălina Norocea
Grindeanu l-a criticat din nou pe premierul Ilie Bolojan. FOTO: Inquam Photos/Mălina Norocea

Grindeanu a spus că își asumă o parte din responsabilitate pentru situația actuală.

„Eu îmi fac autocritica și spun că n-am anticipat - și îmi cer scuze pentru asta -, eu n-am anticipat o componentă: faptul că Ilie Bolojan nu are nicio treabă cu economia. Modul în care conduce și măsurile pe care le ia nu au nicio treabă cu a relansa, să spunem, economia, fiindcă economia României, în acest moment, are nevoie de măsuri de relansare. Ba chiar din contră, tot ceea ce a făcut a dus economia în jos”, a afirmat Grindeanu. Declarațiile au fost făcute sâmbătă, la Târgoviște, în cadrul Conferinței Județene a Ligii Aleșilor Locali Dâmbovița, relatează Agerpres.

Acesta a avertizat că indicatorii macroeconomici vor continua să se deterioreze în perioada următoare și a subliniat că guvernarea trebuie să fie orientată către oameni, nu către calcule tehnice. „Mai lipsește ceva. Empatie. Când guvernezi, guvernezi pentru oameni, nu guvernezi pentru niște tabele în Excel care pot să îți dea bine astăzi și mâine să îți fie altcumva”, a adăugat liderul PSD.

PSD reiterează că ia în calcul ieșirea de la guvernare

Sorin Grindeanu a precizat că partidul analizează trei scenarii privind viitorul în coaliție: menținerea actualei formule de guvernare, trecerea în opoziție sau o reconfigurare a coaliției. O decizie ar urma să fie luată în data de 20 aprilie, în urma unor consultări interne.

Totodată, liderul social-democraților a acuzat faptul că PSD nu este ascultat în cadrul coaliției și că propunerile partidului sunt ignorate. El a dat ca exemplu un program de relansare economică prezentat în urmă cu șase luni, care, potrivit acestuia, nu a fost implementat la timp.

„Noi facem parte din această coaliție atâta timp cât suntem ascultați, atâta timp cât proiectele propuse de noi sunt preluate. Un alt exemplu. Inadmisibil! Venim în septembrie, cred, cu toți miniștrii pe care îi vedeți aici, am propus un program de relansare economică. Pe care l-am prezentat. Și în public și l-am prezentat coaliției. Nu a fost preluat decât cu amenințări, în februarie, la șase luni după. Ce s-a întâmplat în aceste șase luni? Consumul a picat în fiecare lună în România. Inflația a ajuns la aproape 10%. Ieri am văzut că producția industrială, ianuarie față de decembrie, a scăzut cu 16%. În mediul privat s-au pierdut în ultimele opt luni 55.000 de locuri de muncă”, a susținut Grindeanu.

Ciucu, ultimatum pentru Grindeanu

Ciprian Ciucu a criticat, sâmbătă, acțiunile liderului PSD, Sorin Grindeanu, pe care le-a descris drept „o aventură politică”, solicitându-i public să revină la masa discuțiilor din coaliția de guvernare. Ciucu a subliniat că menținerea stabilității politice este esențială, mai ales în contextul economic internațional tensionat.

„Ce face domnul Grindeanu mi se pare că este o aventură politică, o aventură care nu știu unde îl va duce. Sunt foarte îngrijorat, ca primar, de faptul că în acest context internațional cresc dobânzile, iar o criză politică suprapusă peste criza internațională, care duce la creșterea dobânzilor, ar crește și mai mult dobânzile”, a declarat Ciucu, într-un interviu difuzat de G4Media.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine este iubitul Ramonei Olaru. Primele imagini cu grecul care i-a furat inima vedetei de la Neatza
image
Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu, prima reacție oficială după zvonurile legat de divorț: „Lucrurile au mers într-o direcție greșită”

OK! Magazine

image
Blestemul Oscarurilor la Hollywood. Cui i-a adus ghinion statueta de aur? Ei au căzut în abisul dramelor personale

Click! Pentru femei

image
Kimberly Wyatt, de la Pussycat Dolls, abuzată sexual la numai 3 ani! Părinții nici măcar n-au crezut-o!

Click! Sănătate

image
Poți găsi inelul în 30 de secunde?