Grindeanu, sceptic că ajutorul în bani pentru pensionarii săraci va ajunge înainte de Paște. „E o cursă contracronometru aici”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că şi-ar dori ca ajutorul one-off inclus în legea bugetului să se poată da înainte de Paşte, dar că nu e foarte sigur că banii vor ajunge la pensionari de sărbători.

Preşedintele PSD Sorin Grindeanu a fost întrebat la regionala PSD din Oltenia despre ajutoarele one-off pentru pensionari. Grindeanu a precizat că ele au fost stabilite prin legea bugetului şi prin amendamente, în pachetul de solidaritate.

”Mi-aş dori să se poată da primul ajutor înainte de Paşte. E o cursă, totuşi, contracronometru aici. Dar e vorba de două, gândite iniţial de Paşte şi de Crăciun. Din păcate, bugetul a fost aprobat foarte, foarte târziu. Şi atunci ne-a dus în situaţia în care nu e foarte sigur că acest prim ajutor pentru pensionari va veni de Paşte”, a arătat Sorin Grindeanu.

De ajutoarele one-off urmează să beneficieze în 2026 pensionarii cu pensii până în 3000 de lei, conform următoarelor praguri valorice: pensii până la 1500 de lei (ajutor de 1000 de lei), pensii între 1500 și 2000 de lei (ajutor de 800 de lei) și pensii între 2000 și 3000 de lei (ajutor de 600 de lei). Ajutoarele ar urma să fie acordate în două tranșe.