Grindeanu, despre prețul carburanților: „Trebuie mărită viteza Executivului. PSD nu are nicio plăcere să tot someze public Guvernul”

Președintele Camerei Deputaților și lider al PSD, Sorin Grindeanu, a cerut Guvernului să accelereze adoptarea măsurilor pentru compensarea prețurilor la carburanți, subliniind că problema reprezintă „preocuparea numărul unu” pentru români.

„Trebuie mărită un pic viteza Executivului în luarea deciziilor”, a spus Grindeanu într-un interviu acordat Antena 3, explicând că ședința de Guvern din această săptămână a aprobat cadrul general, însă mai urmează acte normative care „poate ar fi trebuit să fie aprobate mai repede”.

Grindeanu a explicat că PSD a solicitat ministrului Energiei să prezinte „cinci variante, cinci scenarii” pentru compensarea prețurilor și a cerut Guvernului să adopte cât mai rapid una dintre ele.

„Eu l-am rugat, în urmă cu mai bine de două săptămâni, să vină în coaliție să prezinte acele scenarii și Guvernul să adopte una din acele variante. Cred că trebuie mărită un pic viteza executivului în luarea deciziilor”, a declarat liderul PSD.

Liderul PSD a subliniat că principala preocupare a Guvernului trebuie să fie impactul prețurilor la carburanți asupra românilor.

„Fiecare dintre noi vedem, mergem la pompă în fiecare zi și vedem prețurile. Nu neapărat reproșul mă interesează în acest moment, ci mă interesează rezultatul. Și românii trebuie să vadă că există o formă de compensare, că agricultorii vor beneficia de ceea ce a propus ministrul Agriculturii, că transportatorii vor avea – așa cum bine știți, ei au o reducere din acciză –, legea spune să dai înapoi jumătate din cei 2,8 lei, cât este acciza la litru. Nu se dă decât, dacă nu mă înșel, 0,8, deci mult mai puțin de 1,4, cât ar trebui. Astea sunt lucrurile care trebuie să ne preocupe, pentru că asta îi preocupă pe români”, a declarat Grindeanu.

Grindeanu a adăugat că, deși face parte din Guvern, PSD „nu are nicio plăcere să tot iasă și să someze public Executivul”, dar a fost nevoit să ceară o accelerare a procesului pentru ca măsurile să fie implementate „mai repede”.

„De aceea vă spuneam că nu-mi face niciun fel de plăcere să tot ies, să somez public Guvernul să ia o decizie – un guvern din care și PSD-ul face parte. Dar eu i-am chemat pe cei pe care îi coordonez, care sunt membri PSD – miniștri, să miște. Mi-au spus că lucrurile au fost livrate de acum două săptămâni. Hai să vedem, poate facem, luăm decizii mai repede”, a conchis liderul PSD.