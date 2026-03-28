Organizația PSD Dâmbovița a votat sâmbătă, în unanimitate, pentru susținerea unui guvern fără Ilie Bolojan și fără USR. Decizia survine în contextul în care social-democrații se pregătesc să decidă, la nivel național, poziționarea partidului în coaliția de guvernare.

„Astăzi am supus la vot, prin vot deschis, poziția noastră. În totalitate, membrii organizației au votat pentru a decide clar ce vom face: pentru un guvern fără Ilie Bolojan, pentru un guvern fără partide toxice și, nu în ultimul rând, pentru un guvern în care poziția PSD să fie luată în calcul”, a declarat Cristian Stan, președintele PSD Dâmbovița.

Este a doua organizație care adoptă această poziție, după PSD Olt.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat sâmbătă, la Târgoviște, că este momentul pentru schimbări în actuala coaliție, subliniind că ponderea partidului nu se reflectă în influența reală din Executiv.

De asemenea, Grindeanu a vorbit despre reforma administrației publice recent adoptată de Parlament, subliniind că astfel de măsuri trebuie însoțite de comasarea unităților administrativ-teritoriale și digitalizare.

„România are nevoie de o reformă a administraţiei publice locale. Reforma nu înseamnă să dai oamenii afară, reforma este, în primul rând, legată de servicii publice. Pot să dau toţi angajaţii unei primării afară, dar întrebarea care rămâne e dacă mai asigură acea primărie servicii publice decente pentru cetăţeni? Spun eu că nu. Vorbim de reforma administraţiei publice locale? Păi atunci trebuie să vorbim, poate, şi de comasări de UAT-uri, de digitalizare. Atunci de-abia vorbim de reforme. Până atunci, vorbim de o bucurie bolnavă, din punctul meu de vedere, a unora de a concedia oamenii şi de a le reduce salariile. Asta nu e reformă. Asta este pur şi simplu o concediere în masă”, a declarat Grindeanu.