Grindeanu acuză PNL și USR că au eșuat în negocierile de la Bruxelles pe Legea Salarizării: „Este sublimă dar lipsește cu desăvârșire”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis joi, 20 august, înaintea consultărilor de la Cotroceni cu liderii fostei coaliții, că „PNL și USR nu au fost în stare să negocieze cu cei de la Comisia Europeană” în privința legii salarizării.

„Legea salarizării este sublimă - spun unii, problema este că lipsește cu desăvârșire! Mai sunt câteva ore până la întâlnirea de la Cotroceni și 10 zile până la închiderea PNRR și nimeni nu a văzut vreun proiect.

Avem o lege pentru salariați, fără ca salariații să știe de ea nimic. Fără ca sindicatele să știe nimic. Fără ca partidele să știe ce calcule se pregătesc pentru veniturile unor sisteme-cheie. Nu are cum să existe un acord politic pe o lege pe care nu a văzut-o nimeni”, a afirmat acesta.

Grindeanu adaugă că PSD „va fi prezent la întâlnirea de la Cotroceni din respect pentru români și față de Administrația Prezidențială”.

Grindeanu acuză PNL și USR că nu au negociat eficient cu Comisia Europeană legea salarizării.

„PNL și USR nu au fost în stare să negocieze cu cei de la Comisia Europeană. Domnul Pîslaru nu a mers a Bruxelles să negocieze cu reprezentanții acesteia: a preferat doar să trimită un draft de lege și se așteapta să primească aplauze. A primit doar critici.

În schimb, PSD a știut, în repetate rânduri, să renegocieze la Bruxelles să fie scoase din PNRR fix limitările acceptate de acest binom politic dezastruos. Fie că vorbim de pragul de 9.4% la pensii, alocările financiare pentru autostrăzi sau prelungirea funcționării unor capacități energetice și așa mai departe. Am amendat legi PNRR și Comisia Europeană a înțeles argumentele. Ei nu pot nimic.

Încă o dată: PSD nu are un proiect al legii salarizării. Vom susține doar o lege clară, bazată pe echitate, în care angajații nu pierd din veniturile actuale!”

Președintele Nicușor Dan se întâlnește joi, 20 august, la Palatul Cotroceni, cu liderii fostei coaliții de guvernare pentru a discuta despre stadiul implementării proiectelor din PNRR în condițiile termenului de 31 august 2026. Întâlnirea va avea loc la ora 14:00.

Vor fi prezenți și ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare și cel al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru,

Întâlnirea are loc după ce negocierile dintre reprezentanții Guvernului României și Comisia Europeană pe tema noii legi a salarizării s-au încheiat fără un acord, iar Bruxelles-ul nu acceptă forma actuală a proiectului.