Grindeanu a validat candidatura lui Ciolacu la șefia CJ Buzău. Liderul PSD spune că a vorbit cu Nicușor Dan, dar nu poate dezvălui subiectul discuțiilor

Sorin Grindeanu a anunțat, marți, 28 octombrie, că Marcel Ciolacu a fost validat drept candidat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean (CJ) Buzău la alegerile parțiale din 7 decembrie. Liderul social-democrat a precizat că partidul va avea candidați puternici în toate cele 14 localități unde vor avea loc alegeri, plus la Consiliul Județean Buzău. Grindeanu a mai făcut declarații și despre coaliție.

„Candidatura lui Marcel Ciolacu pentru funcția de președinte al CJ Buzău a fost validată. Pe 7 decembrie trebuie să avem candidați puternici pentru cele 14 localități plus Consiliul Județean Buzău”, a declarat Grindeanu după ședința Consiliului Politic Național al PSD, la sediul central al PSD.

Grindeanu a spus că a vorbit astăzi cu Nicușor Dan ultima dată. El a fost întrebat de reporteri care a fost subiectul discuțiilor, însă liderul PSD a declarat că nu poate dezvălui.

„Eu nu vreau să transformăm totul într-o luptă pe orgolii”

Liderul PSD a vorbit și despre actuala criză politică și juridică privind blocajul legislativ după decizia Curții Constituționale.

El a cerut formarea de urgență a unui grup de lucru pentru realizarea unei noi legi a magistraților, avertizând că România riscă să piardă fonduri europene dacă nu respectă termenul limită de 28 noiembrie.

„Eu nu vreau să transformăm totul într-o luptă pe orgolii. Eu și PSD ne dorim să deblocăm lucrurile. Eu și PSD ne dorim să avem o nouă lege. E nedrept ce avem acum. Ne dorim să ne înscriem în termenul de 28 noiembrie cu noua lege, ca să nu pierdem bani europeni. În aceste zile stăm, nu facem nimic, așteptăm motivarea CCR. Haideți, în timp ce așteptăm motivarea, să lucrăm, să vină acest grup de lucru cu o formă de proiect de lege și să îl propună în coaliție”, a afirmat Grindeanu.

Acesta a precizat că vineri, la întâlnirea cu magistrații, a discutat „un singur lucru”: relansarea dialogului.

„Am întrebat dacă există disponibilitate de a reveni la dialog cu Guvernul, cu coaliția, astfel încât anumite lucruri să poată fi gestionate mai rapid. Voi transmite mai departe în coaliție, în ședința de la ora 14.00”, a spus liderul PSD.

Mesaj despre guvernare: „Nu concurez cu Bolojan, concurez cu ideea de oameni vs. rezultate”

Grindeanu a respins ideea unei guvernări lipsite de componentă umană.

„Eu cred că nu trebuie să avem o țară în care punem mai presus rezultatele decât oamenii. Nu poți să ai eficiență fără empatie – e un lucru rece. Dar nici empatie fără eficiență – e inutil. O țară modernă trebuie să le aibă pe amândouă. Nu concurez cu Ilie Bolojan, eu concurez cu această idee de a pune oameni vs. rezultate”, a declarat Grindeanu.

Este exclus ca Grindeanu să fie premier

Întrebat despre posibilitatea de a deveni prim-ministru, liderul PSD a respins categoric scenariul.

„Avem un protocol cu PNL și cu ceilalți parteneri de coaliție. PNL dă premierul până în vara lui 2027. Deci este exclus ca Grindeanu să fie premier”, a menționat acesta.

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat într-un interviu pentru Cotidianul că ar fi pregătit să-l desemneze pe liderul PSD Sorin Grindeanu premier la viitoarea rotativă guvernamentală din primăvara anului 2027.