Kelemen Hunor, despre creșterea vârstei de pensionare la magistrați: „Care este stresul în plus față de un neurochirurg sau de un învățător”

Kelemen Hunor a explicat marți, 8 aprilie, proiectul de lege privind creșterea vârstei de pensionare la magistrați. Preşedintele UDMR susține că magistrații ar trebui să iasă la pensie la 65 de ani, la fel ca medicii și profesorii.

Coaliția de guvernare a decis să depună un proiect de lege în acest sens, a spus, la RFI, Kelemen Hunor. Acesta a precizat că vârsta de pensionare a magistraților care intră acum în sistem ar trebui să fie la 65 de ani.

„Ieri (luni, 7 aprilie n.r.) am luat decizia să intrăm cu un proiect de lege, azi, mâine, în această săptămână, în Parlament, privind vârsta de pensionare a magistraților și metoda de calculare a pensiilor, pentru că altfel am pierde 263-264 de milioane de euro (…). La 65 de ani pentru cei care vor intra de acum înainte și la 65 de ani treptat pentru cei care sunt în sistem, sigur, pentru că ei când au intrat, erau niște condiții (…). Metoda de calculare a pensiilor se face tot pe 65%, nu la 85% din suma din venitul pe ultimele 48 de luni, dacă nu mă înșel (…). Nu are o problemă de constituționalitate”, a precizat el.

Întrebat dacă se așteaptă la o rezistență puternică a magistraților față de acest proiect, Kelemen Hunor a răspuns: „Absolut, nu ar fi prima dată”.

„Dacă un profesor, dacă un învățător, dacă un chirurg poate să lucreze până la 65 de ani, un magistrat de ce nu poate? Care este stresul în plus față de un neurochirurg, față de un învățător? (…) Ei spun că sunt supraaglomerați. Toată lumea este supraaglomerată, suprasolicitată. Și învățătoarea care trebuie să aibă grijă de viitorul României, prin copiii noștri și chirurgul care umblă pe creierul tău, dacă ești bolnav sau îți deschide cutia toracică, ăla nu are stres?”, întreabă liderul UDMR.

Și Crin Antonescu, candidatul Coaliţiei pentru alegerile prezidenţiale, a spus că cei care intră în magistratură ar trebui să iasă la pensie la 65 de ani.

„Magistrații care vor intra în magistratură, cei care vor începe cariera în magistratură, trebuie să iasă la pensie la 65 de ani, ca toți ceilalți cetățenii acestei țării. Am cerut acest lucru coaliției, s-a acceptat acest principiu” a spus Antonescu.