Marți, 28 Octombrie 2025
Adevărul
Video Nicușor Dan, gata să-l numească pe Grindeanu premier: „Nu mai suntem în 2017. Astăzi, stabilitatea înseamnă colaborare cu PSD”

Nicușor Dan spune că l-ar desemna premier pe Sorin Grindeanu la rotativa guvernamentală din 2027, subliniind că „stabilitatea nu se poate fără PSD”.

Nicușor Dan cu un carnețel în mână. FOTO: Presidency.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat într-un interviu pentru Cotidianul că ar fi pregătit să-l desemneze pe liderul PSD Sorin Grindeanu premier la viitoarea rotativă guvernamentală din primăvara anului 2027.

„Suntem într-o configurație politică în care stabilitatea este importantă, iar stabilitatea asta nu se poate fără PSD. Ăsta este adevărul”, a spus șeful statului.

Întrebat despre posibila desemnare a lui Ilie Bolojan pentru un nou mandat de premier, Nicușor Dan a răspuns că nu exclude această variantă, dar că în cazul în care PSD îl va propune oficial pe Sorin Grindeanu, „nu vede de ce nu ar face această nominalizare”.

Despre pensiile speciale: „E necesar ca pensiile să scadă, iar vârsta de pensionare să crească”

Președintele a vorbit și despre una dintre cele mai sensibile teme politice: pensiile speciale. Nicușor Dan a spus că se opune ideii unui referendum pe acest subiect, considerând că legea trebuie adoptată prin consultare și responsabilitate, nu prin divizarea societății.

„Este absolut necesar ca pensiile să scadă față de nivelul actual. Magistrații ies prea devreme la pensie, la 48–50 de ani, când sunt în plină competență profesională. Un procent de 70% din ultimul salariu mi se pare corect”, a declarat șeful statului.

El a adăugat că și vârsta de pensionare trebuie să crească, menționând că „s-a agreat până la 65 de ani”, iar discuția este despre ritmul în care se va ajunge acolo.

Despre eșecul legii la Curtea Constituțională, Nicușor Dan a explicat că lipsa avizului CSM a fost decisivă, dar și-a exprimat convingerea că „legea va trece”, pentru că există „voință politică la toate partidele din coaliție”.

Relația Bolojan–Grindeanu și riscul de ruptură a coaliției

Întrebat despre tensiunile dintre premierul Ilie Bolojan și liderul PSD Sorin Grindeanu, președintele a spus că nu vede un conflict direct, ci „poziționări diferite în comunicarea politică”.

„Sper să nu asistăm la o ruptură a coaliției. Cel puțin pe următoarele luni, cred că guvernarea va merge mai departe. Tensiunile ar fi putut fi evitate, dar stabilitatea este mai importantă acum”, a afirmat Dan.

Citește și: Radu Burnete, consilierul lui Nicușor Dan, despre Catedrala Națională: „Nu ea e motivul pentru care nu avem spitale sau autostrăzi”

AUR și riscul unui discurs pro-rus

Nicușor Dan a comentat și creșterea AUR în sondaje, afirmând că partidul exprimă „neîncrederea oamenilor în modul în care se gestionează administrația”, dar că partea îngrijorătoare o reprezintă „componenta pro-Rusia din discursul AUR la care oamenii nu reacționează”.

„Există un narativ copiat după cel rusesc, care sperie oamenii cu ideea de război. Trebuie să fim atenți la acest fenomen”, a spus președintele.

Totuși, el a exclus orice scenariu de conflict militar: „România este membru NATO, iar alianța este defensivă. Nu există niciun pericol de război.”

București și alegerile pentru Primăria Capitalei

Întrebat despre candidații pentru Primăria Generală, Nicușor Dan a evitat să se pronunțe deschis.

„Ca locuitor al Bucureștiului am preferințe, dar ca președinte nu le pot exprima. Domnul Drulă m-a vizitat și mi-a prezentat proiecte de transport public în care cred”, a spus Dan.

El a confirmat că s-a întâlnit și cu Daniel Băluță „în delegația PSD-ului, la consultări”, dar a precizat că nu face calcule electorale între „dreapta și stânga”.

„Sunt un om de dreapta, dar ca președinte trebuie să funcționez în logica unei coaliții care include și PSD, și PNL, și USR. Asta este realitatea politică”, a spus Dan.

„Vrem spitale, nu catedrale”? Reacția președintelui

Întrebat despre finanțarea Catedralei Mântuirii Neamului, fostul primar general a spus că, pe mandatul său, Primăria Capitalei a alocat aproximativ 20 de milioane de lei în urma unui amendament votat de Consiliul General.

„Eu cred că, bineînțeles cu echilibrul cuvenit, Catedrala Mântuirii este un obiectiv pe care și-l doresc mulți români. Trebuie să existe o formă de participare la finanțare”, a spus Nicușor Dan.

El a respins ideea că ar fi avut vreodată sloganul „Vrem spitale, nu catedrale”: „Niciodată nu am avut această scandare. Am crezut că USR-ul trebuia să păstreze un echilibru între partea conservatoare și cea progresistă a societății.”

Reacția PSD după participarea lui Nicușor Dan la sfințirea Catedralei Naționale

Prezența președintelui Nicușor Dan la ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale a stârnit reacții din partea unor lideri politici. Senatorul PSD Daniel Zamfir a denunțat, într-o postare publică, „ipocrizia” șefului statului și a foștilor membri ai USR, acuzându-i că au participat la evenimentul religios deși, în trecut, au criticat sau au încercat să blocheze finanțarea acestui proiect.

„E o ipocrizie fără margini să vii acum la sfințirea Catedralei după ce ani la rând ai aruncat cu noroi în acest simbol al credinței românești”, a scris senatorul pe rețelele sociale, făcând trimitere directă la Nicușor Dan și la mai mulți lideri din fostul său partid, USR.

Politică

