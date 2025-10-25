Marcel Ciolacu, desemnat candidatul PSD la președinția CJ Buzău: O să-i contrazic pe cei care mi-au transmis că e un pas înapoi

Fostul președinte al PSD și premier al României, Marcel Ciolacu, a fost desemnat, sâmbătă, oficial, candidatul social-democraților pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău, în cadrul Conferinței Județene Extraordinare a PSD Buzău. La eveniment a fost prezent și Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD.

„Am ținut neapărat să vin azi la Buzău, din respect pentru organizația PSD Buzău, probabil una din cele mai performante organizații din țară, și din respect pentru Marcel Ciolacu. Marcel Ciolacu, votat azi candidat la Consiliul Județean, face un pas important pentru ceea ce, de fapt, a avut tot timpul în inimă și suflet: județul dumneavoastră”, a declarat Grindeanu, adăugând că fostul premier este „cel mai bine pregătit om pe care îl are Buzăul pentru această funcție” și că va avea tot sprijinul organizației naționale.

În cadrul aceleiași conferințe, Ciolacu a spus că această candidatură nu reprezintă un pas înapoi.

„Mă onorează candidatura la Buzău și e acel sentiment că mă întorc acasă. O să-i contrazic pe cei care mi-au transmis că e un pas înapoi. Dimpotrivă. E un pas pe care îl fac din suflet, cu bună știință și cu bună credință. Vreau să fac acest lucru cu toată experiența pe care o am, astfel încât, odată cu Autostrada pe care am făcut-o împreună cu Sorin, să dezvoltăm mai departe județul Buzău”, a declarat Ciolacu.

Fostul premier a lansat și un atac direct la adresa actualului șef al Guvernului, Ilie Bolojan.

„M-am cam săturat, după patru luni, de toată mizeria care mi s-a pus în cap și am de gând să explic și să arăt neperformanța și lipsa de viziune economică care a transformat dintr-o problemă de deficit într-o criză economică. Avem o mare problemă la Guvernul României: un deficit de empatie, care, dacă nu se oprește, va duce la o criză socială. Bolojan trebuie să își asume și criticile, pentru că nivelul deficitului este similar cu cel de pe vremea guvernării mele, în ciuda creșterii TVA-ului și a măsurilor de austeritate”, a spus Ciolacu.

El și-a exprimat dorința de a pune întreaga experiență în slujba oamenilor din județ și a menționat proiecte deja realizate, precum Autostrada Moldovei, ca exemple de dezvoltare pe care vrea să le continue.

Ciolacu i-a urat succes lui Grindeanu la congresul PSD: „Dacă eu o să fiu votat președinte al CJ Buzău, el, dacă va fi votat, va ajunge președinte al PSD, ceea ce n-a fost până acum. Mă bucur că și-a format o echipă tânără, mulți dintre tinerii pe care i-am promovat și i-am pus să candideze în județele lor, sunt acum implicați și în guvern”.

În prezent, funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău este ocupată interimar de Adrian Petre, după ce Lucian Romașcanu a fost numit membru al Curții de Conturi Europene.

Alegerile locale parțiale, inclusiv pentru conducerea CJ Buzău, vor avea loc pe 7 decembrie.