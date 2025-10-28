PSD, CCR şi CSM nu înţeleg în ce situaţie ne aflăm. Riscăm să rămânem fără bani de pensii şi salarii, iar populaţia va exploda

Execuţia bugetară la 9 luni ne arată un deficit bugetar de 5,39% din PIB, 102,47 miliarde de lei. Măririle de taxe şi impozite n-au avut efectul scontat, pentru că n-au fost însoţite de scăderi drastice ale cheltuielilor statului. PSD, CCR şi CSM se opun acestor reduceri de cheltuieli, deşi este singura soluţie să nu intrăm în „junk”, şi să rămânem fără bani de pensii şi salarii.

Toată anvelopa salarială bugetară este echivalentă cu banii veniţi din împrumuturi, aşa că ne imaginăm ce înseamnă ca România să între în „junk”, să rămână fără împrumuturi şi bani europeni.

PSD se opune pachetelor de legi doi şi trei promovate de Ilie Bolojan, Grindeanu vine cu idei care de care mai aiurite. Că face un grup de lucru la nivelul parlamentului pentru proiectul privind legea pensiilor magistraţilor. Şi cu ce voturi ar trece acest proiect? Doar cu ale PSD?

Grindeanu se bate cu pumnul în piept că este şeful celui mai mare partid din România (dar are în sondaje 18%), şi el trebuie să decidă ce să conţină pachetele de legi emise de guvern. De exemplu, în pachetul al treilea vrea măsuri de relansare economice. Omul nu pricepe că economia este privată, şi nu statul o relansează sau o blochează. Statul poate influenţa economia în trei moduri: taxe cât mai mici, ajutoare de stat la înfiinţarea de unităţi economice sau pentru cele în dificultate, şi investiţii. Toate aceste măsuri de „relansare” economică necesită bani, pe care România nu îi are, pentru că aparatul bugetar este imens şi cheltuie mult peste posibilităţile bugetului. Un exemplu din care rezultă fie că Grindeanu nu înţelege nimic, fie că vrea să-şi prostească susținătorii în vederea Congresului PSD şi al alegerilor de la Capitală.

Ar fi o lovitură dură ca PSD să piardă din nou alegerile pentru primăria Capitalei. De aici nevoia resimţită de Grindeanu şi alţi şefi ai PSD să facă declaraţii şi campanie anti PNL şi USR, pentru a-i maximiza şansele propriului candidat. Şi pentru aceste alegeri aruncă în aer stabilitatea politică guvernamentală, condiţie esenţială să primim bani de la UE şi de la investitori.

Grindeanu susţine că dacă nu trece legea pensiilor magistraţilor de CCR „vom vorbi altfel”! Şi ca PSD nu trebuie să voteze vreo moţiune de cenzură, ci să plece din guvern pur şi simplu. Cum guvernul îşi schimbă structura politica, urmează un nou vot de învestitură, care probabil nu va trece fără voturile PSD, iar Grindeanu va fi chemat să formeze noul guvern, şi să asigure banii de pensii şi salarii bugetare!

Grindeanu este vorbă lungă, dar nici el nu înţelege consecinţele vorbelor sale!

CCR şi CSM nu înţeleg ce-i aşteaptă

CCR întârzie să publice motivarea la decizia prin care a respins legea pensiilor magistraţilor, şi probabil va întârzia mult şi bine. Ca şi cum este greu de explicat ce este cu intervalul de 30 de zile cerut de ultima decizie a CCR pentru avizul CSM. CCR nu pricepe că România va pierde 280 de milioane de euro, aferente jalonului referitor la pensiile magistraţilor, şi posibil toţi banii de la UE şi investitori dacă agenţiile de rating ne plasează în „junk”. Sau nu-i pasă. La fel CSM, consideră casta magistraţilor stat în statul român, nu le pasă ce se întâmplă cu veniturie cetățenilor, vrea doar să-şi păstreze privilegiile, salariile şi pensiile imense şi vârsta de pensionare 48 de ani. Fostul judecător Lăzăroiu spune că are o pensie de 10.000 de euro, care nu i se pare mare. Şi spune asta milioanelor de familii care trăiesc din pensii sau salarii de 500-800 de euro!

Societatea românească fierbe de frustrarea provocată de diferenţele imense între salariile şi pensiile magistraţilor şi cele ale milioanelor de amărâţi care-şi duc viaţa de la o lună la altă. Şi în ţările civilizate pensiile şi salariile magistraţilor sunt de 3-4 ori mai mici decât cele din România.

Şi atunci cum să nu fie furioşi românii pe „dictatura” magistraţilor, care dictează cu ajutorul CCR tot ce se intampla în legislaţia romanescă? Şi blochează tot ce nu le convine, de exemplu legea referitoare la pensiile magistraţilor?

N-ar fi de mirare, ca în situaţia în care rămânem fără bani de pensii şi salarii furia populaţiei să se îndrepte contra PSD, CCR şi CSM. Cu ce consecinţe, nu vreau să-mi imaginez!

În concluzie

România n-a intrat încă în „junk” prin stabilitatea politică afişată de actuala Coaliţie de guvernare şi prin seriozitatea şi experienţa premierului Bolojan, care a făcut la Oradea şi Bihor exact ce îi trebuie acum şi României: reducerea cheltuielilor de funcţionare a statului.

Grindeanu şi PSD se bat cu pumnii în piept şi sutin că au alte „soluţii” pentru starea actuală fiscal-bugetară a României, legate de „relansarea” economică, dialog cu „actorii” care vor bani şi privilegii, nimic altceva, să nu se concedieze personal bugetar, să se scadă deficitul bugetar din „pix”.

Grindeanu, şefii CCR şi CSM nu înţeleg că dacă Romania rămâne fără bani de pensii şi salarii bugetare vor fi alergaţi pe străzi de familiile rămase fără mâncare pentru copiii lor, de pensionarii care nu mai au bani de mâncare şi medicamente.

Asta vor?