Actorul Isiah Whitlock Jr., cunoscut din serialul „The Wire", a murit la vârsta de 71 de ani

Actorul american Isiah Whitlock Jr., cunoscut pentru interpretarea unui senator corupt în serialul "The Wire", a murit la vârsta de 71 de ani, a anunţat marţi agentul său pe Instagram, informează miercuri AFP.

"Cu o imensă tristeţe vă anunţ moartea dragului meu prieten şi client Isiah Whitlock Jr.", a transmis managerul Brian Liebman, descriindu-l drept "un actor strălucit şi o persoană şi mai remarcabilă".

Cel mai memorabil rol al său rămâne cel al politicianului corupt Clay Davis din "The Wire", serialul difuzat de HBO în anii 2000 şi considerat adesea unul dintre cele mai bune realizate vreodată, scrie Agerpres.

Manevrele personajului în oraşul Baltimore legau banii murdari proveniţi din traficul de droguri de sferele înalte ale puterii.

Clay Davis a rămas în memoria unei generaţii de telespectatori prin umorul său negru şi o exclamaţie devenită emblematică, "sheeeeee-it", o pronunţie prelungită a cuvântului "shit" din engleză.

Potrivit Variety, actorul era oprit frecvent pe stradă de fani care îi cereau să repete această interjecţie.

Născut în Indiana, Isiah Whitlock Jr. a colaborat frecvent şi cu Spike Lee, apărând în mai multe filme ale regizorului afro-american, printre care "BlacKkKlansman", "Da 5 Bloods", "She Hate Me" şi "Chi-Raq".

De-a lungul unei cariere de peste trei decenii, Isiah Whitlock Jr. a interpretat şi un medic în "Goodfellas", de Martin Scorsese, şi avut un rol secundar în "Enchanted", produs de Disney.

De asemenea, el şi-a împrumutat vocea unor animaţii Pixar, printre care "Lightyear" şi "Cars 3", şi a apărut şi în serialul "Veep", o satiră despre funcţia de vicepreşedinte al Statelor Unite, unde l-a interpretat pe secretarul american al Apărării.