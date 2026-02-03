search
Marți, 3 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Gorghiu, după acuzațiile de complot: „Aflu cu uimire că în Israel aș fi pus la cale un puci cu PSD să-l dăm jos pe Ilie Bolojan”

0
0
Publicat:

Deputatul PNL Alina Gorghiu respinge ferm informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora ar fi pus la cale, în Israel, un presupus „puci” împotriva liderului PNL, Ilie Bolojan. Ea afirmă că se află într-o delegație oficială a Parlamentului României, aprobată și transparentă, iar speculațiile sunt „fake news”.

Alina Gorghiu face parte din delegație oficială în Israel FOTO: Sorin Grindeanu/X
Alina Gorghiu face parte din delegație oficială în Israel FOTO: Sorin Grindeanu/X

Aceasta face parte dintr-o delegație condusă de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, liderul PSD, alături de reprezentanți ai tuturor partidelor parlamentare – PNL, PSD, USR, UDMR – precum și de reprezentantul minorității evreiești. 

„Delegație oficială în Israel. Puci doar în imaginația unora. Particip zilele acestea la o delegație oficială a Parlamentului României în Statul Israel, condusă de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, alături de reprezentanți ai tuturor partidelor politice parlamentare”, a scris Alina Gorghiu pe Facebook.

Aceasta cataloghează drept „absurde” informațiile potrivit cărora, în Israel, ar fi complotat cu PSD pentru a-l înlătura pe Ilie Bolojan de la conducerea partidului.

 „Atașez documentul oficial cu componența delegației, pentru cei care preferă faptele în locul zvonurilor. Și totuși, aflu cu uimire că în Israel aș fi pus la cale un puci cu PSD despre cum să-l dăm jos pe Ilie Bolojan. Precizez clar: Este doar un alt fake news.  Câteva precizări simple, ca să rămânem în realitate:

– Deplasarea este oficială, transparentă și aprobată, stabilită cu mult timp înainte.

– Ilie Bolojan și secretarul general al partidului au fost informați cu două săptămâni înainte despre participarea mea. Răspunsul a fost clar: nu e nicio problemă.

– Unul dintre subiectele discutate cu speakerul Knesset-ului, Amir Ohana, este expoziția dedicată suferinței femeilor din 7 octombrie, organizată de comisia pe care o conduc, împreună cu Ambasada Israelului în România”, a scris Alina Gorghiu.

Parlamentara subliniază că deplasarea este una instituțională, transparentă, iar zvonurile nu au nicio bază reală.

„Ca să fie tabloul complet, l-am prins și pe Netanyahu în acest <puci> imaginar. După noi, la întâlnire a intrat și emisarul lui Trump. Dacă apărea o poză, probabil aflam că am rezolvat totul la nivel global”, a încheiat într-o notă ironică Alina Gorghiu.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii ar fi distrus temutul „topitor de soare” chiar pe teritoriul Rusiei
digi24.ro
image
Țintă iraniană doborâtă de Armata SUA. O dronă Shahed s-a „apropiat agresiv” de portavionul USS Abraham Lincoln
stirileprotv.ro
image
Zodia care își va rezolva toate problemele în februarie 2026, potrivit numerologului Mihai Voropchievici: „Runa Uruz vine în viața nativilor exact cu ce aveau nevoie”
gandul.ro
image
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a petrecut jaful de lux
mediafax.ro
image
Mircea Lucescu, sunat în spital de fostul său elev. Ce ar fi dus, de fapt, la probleme selecționerului: „Asta l-a afectat”
fanatik.ro
image
Alexandru Nazare: „Am salvat ratingul României”. Marea promisiune pentru autostrada Moldovei
libertatea.ro
image
VIDEO Un băiat de 13 ani a înotat în ocean timp de patru ore pentru a-și salva mama și frații
digi24.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
Lovitură uriașă: Cristiano Ronaldo a plecat din Arabia Saudită!
digisport.ro
image
Rectorul Politehnicii București îl atenționează pe Bolojan: În cercetare soluția nu este tăierea. Trebuie să stimulăm investițiile pe termen lung în infrastructura de profil
stiripesurse.ro
image
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Grammy 2026
antena3.ro
image
Laura din România i-a dat unui "prinţ" nigerian 2,5 milioane de euro. Şi-a ipotecat proprietăţile
observatornews.ro
image
Mama unei celebre prezentatoare TV, dată dispărută! Ireal ce s-a găsit în casa ei: 'Rugați-vă!' 😢
cancan.ro
image
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
prosport.ro
image
Noi detalii ies la iveală despre moartea kinetoterapeutului de 33 de ani din Pitești găsit mort în cabinetul său. Cu ce boală se lupta tânărul
playtech.ro
image
E cuplul anului 2026? Kim Kardashian, surprinsă alături de unul dintre cei mai mari sportivi din istorie
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Extraterestrul!”. O mașină cu un design cum nu s-a mai văzut a apărut în România! Poliția a dat cea mai dură sancțiune
digisport.ro
image
Șeful Statului Major al Apărării atrage atenția cu privire la pensiile militare: 'Nu este ok'
stiripesurse.ro
image
El este primarul care a murit în tragedia de pe DN1, după ce a in... Vezi mai mult
kanald.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Wooooow! Ce transformare! Cum a reușit Luminița Anghel să scape de 30 de kg! Artista este superbă! Dieta pe care a ținut-o e la îndemâna oricui!
romaniatv.net
image
Mark Rutte, șeful NATO, dă semnalul la Kiev: Pacea în Ucraina va necesita alegeri dificile
mediaflux.ro
image
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!”
click.ro
image
Ce urmează după frigul siberian: meteorologii anunță evoluția vremii până pe 2 martie
click.ro
image
Rețeta inedită de mic dejun a unui medic. Este sățioasă, rapidă și ideală pentru dimineți: „O prepar o singură dată, o feliez pentru toată săptămâna și mănânc trei-patru felii"
click.ro
Sydney Sweeney, GettyImages (2) jpg
Sydney Sweeney, una dintre cele mai HOT actrițe ale momentului, a înnebunit Internetul cu apariția sa în lenjerie intimă. De ce s-a afișat astfel
okmagazine.ro
Prințesa Mette Marit în doliu și Prințul Haakon GettyImages 1783682474 jpg
Efectul de domino al scandalului Epstein: viitoarea regină a Norvegiei e persona non grata și a fost exclusă
okmagazine.ro
Cornulete cu rahat Sursa foto shutterstock 1665735121 jpg
Cornuleţe fragede, cu rahat. Rețeta de post, cu borș
clickpentrufemei.ro
Wabash jpg
Bătălia de la Wabash, povestea celei mai mari înfrângeri din Istoria Armatei S.U.A
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele 2 zodii cărora li se reconfigurează traseul vieții începând cu 4 februarie. Toate greutățile prin care au trecut le duc, în sfârșit, pe drumul fericirii
image
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!”

OK! Magazine

image
Sarah Ferguson le-a dus pe Beatrice și Eugenie „să-l cunoască pe Epstein” după eliberarea acestuia din închisoare. Detaliul șocant zguduie monarhia din temelii

Click! Pentru femei

image
Se aud clopote de nuntă? Lady Gaga i-a făcut o declarație de dragoste publică logodnicului ei

Click! Sănătate

image
Testul cu „mingea de tenis” poate fi un indicator util al demenței