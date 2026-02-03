Gorghiu, după acuzațiile de complot: „Aflu cu uimire că în Israel aș fi pus la cale un puci cu PSD să-l dăm jos pe Ilie Bolojan”

Deputatul PNL Alina Gorghiu respinge ferm informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora ar fi pus la cale, în Israel, un presupus „puci” împotriva liderului PNL, Ilie Bolojan. Ea afirmă că se află într-o delegație oficială a Parlamentului României, aprobată și transparentă, iar speculațiile sunt „fake news”.

Aceasta face parte dintr-o delegație condusă de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, liderul PSD, alături de reprezentanți ai tuturor partidelor parlamentare – PNL, PSD, USR, UDMR – precum și de reprezentantul minorității evreiești.

„Delegație oficială în Israel. Puci doar în imaginația unora. Particip zilele acestea la o delegație oficială a Parlamentului României în Statul Israel, condusă de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, alături de reprezentanți ai tuturor partidelor politice parlamentare”, a scris Alina Gorghiu pe Facebook.

Aceasta cataloghează drept „absurde” informațiile potrivit cărora, în Israel, ar fi complotat cu PSD pentru a-l înlătura pe Ilie Bolojan de la conducerea partidului.

„Atașez documentul oficial cu componența delegației, pentru cei care preferă faptele în locul zvonurilor. Și totuși, aflu cu uimire că în Israel aș fi pus la cale un puci cu PSD despre cum să-l dăm jos pe Ilie Bolojan. Precizez clar: Este doar un alt fake news. Câteva precizări simple, ca să rămânem în realitate:

– Deplasarea este oficială, transparentă și aprobată, stabilită cu mult timp înainte.

– Ilie Bolojan și secretarul general al partidului au fost informați cu două săptămâni înainte despre participarea mea. Răspunsul a fost clar: nu e nicio problemă.

– Unul dintre subiectele discutate cu speakerul Knesset-ului, Amir Ohana, este expoziția dedicată suferinței femeilor din 7 octombrie, organizată de comisia pe care o conduc, împreună cu Ambasada Israelului în România”, a scris Alina Gorghiu.



Parlamentara subliniază că deplasarea este una instituțională, transparentă, iar zvonurile nu au nicio bază reală.

„Ca să fie tabloul complet, l-am prins și pe Netanyahu în acest <puci> imaginar. După noi, la întâlnire a intrat și emisarul lui Trump. Dacă apărea o poză, probabil aflam că am rezolvat totul la nivel global”, a încheiat într-o notă ironică Alina Gorghiu.