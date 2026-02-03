search
Marți, 3 Februarie 2026
Adevărul
Avertismentul lui Kelemen Hunor: „Dacă nu reușim să asigurăm o guvernare mai dreaptă, până în mai-iunie dispare orice suport pentru acest guvern”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat într-un interviu la Digi24 că Guvernul ar trebui să permită autorităților locale să reducă impozitele și taxele locale cu până la 50%, acolo unde este posibil, pentru a diminua presiunea resimțită de cetățeni după majorările recente. Liderul UDMR susține că multe dintre decizii au depășit „limita de suportabilitate” și trebuie corectate.

Kelemen Hunor cere reducerea impozitelor locale: FOTO Inquam photos/ Simion Tataru
Kelemen Hunor cere reducerea impozitelor locale: FOTO Inquam photos/ Simion Tataru

„Toată lumea a văzut că, în acest moment, presiunea pe fiecare om, pe fiecare cetățean, este foarte mare. Anul trecut au fost creșteri de prețuri, inflația aproape 10%, și puterea de cumpărare a scăzut. Și a fost ultima picătură cu aceste taxe mărite”, a declarat Kelemen Hunor la Digi24.

Impozite mai mari la mașini și clădiri 

Potrivit acestuia, primarii ar trebui să poată reveni asupra deciziilor privind taxele, între pragurile stabilite de Guvern. „Între limita inferioară și limita superioară (…) primarii să aibă posibilitatea să dea o reducere de până la 50%”, a explicat liderul UDMR.

El a arătat că cele mai mari creșteri au fost înregistrate la impozitele pe mașini și pe clădiri. „Vorbim, în primul rând, de mașini, fiindcă au fost eliminate anumite facilități pentru mașinile hibride, și de clădiri unde creșterea a fost mult mai mare decât ce a fost preconizat”, a afirmat Kelemen Hunor.

Acesta a subliniat că o eventuală corecție nu ar afecta bugetul național. „Nu este un semn de slăbiciune, este un semn de maturitate, fiindcă nu poți să guvernezi împotriva oamenilor. (…) Bugetul național nu e afectat, iar bugetele locale oricum vor avea venituri mai mari decât anul trecut”, a declarat el.

Proteste și persoane vulnerabile

Kelemen Hunor a spus că nemulțumirea oamenilor este justificată, făcând referire la protestele recente. „Oamenii au dreptate. Dacă oamenii simt că guvernarea nu este dreaptă, atunci se revoltă”, a spus liderul UDMR, adăugând că trebuie avute în vedere și persoanele cu dizabilități. „Trebuie să dai posibilitatea de a reduce impozitele, fiindcă am văzut oameni revoltați, pe bune, cu cârje, cu toate problemele lor”.

Despre discuțiile cu premierul Ilie Bolojan, Kelemen Hunor a precizat: „I-am spus. A cerut un răgaz de gândire, de analiză, ceea ce e normal”.

„Deciziile greșite trebuie corectate”

Liderul UDMR a recunoscut stilul ferm al premierului. „E un dur. Așa a fost și la Oradea, nu e o noutate”, a spus el, dar a subliniat că fermitatea nu exclude revenirea asupra unor decizii. „Orice premier are puterea de a spune: ok, corectăm acest lucru în acest moment”.

Referitor la tensiunile din coaliție, Kelemen Hunor a avertizat că lipsa unei guvernări corecte poate duce la pierderea sprijinului public. „Dacă nu reușim să asigurăm o guvernare mai dreaptă, mai justă, până în mai-iunie dispare orice suport pentru acest guvern”.

Pachetul de relansarea economică

Kelemen Hunor a afirmat că pachetul de relansarea economică are în continuare susținere în coaliție. „Proiectul pe administrația centrală și locală e gata, pachetul economic este discutat și gata, trebuie pus sub forma unei legi”, a spus el, subliniind că efectele pozitive vor apărea din 2026–2027.

Totodată, liderul UDMR susține acordarea unei plăți unice pentru pensionarii cu venituri mici. „E nevoie de o plată one-off, așa cum am făcut și în 2025”, a declarat el, estimând un impact bugetar de „3–3,5 miliarde de lei”. „Cei cu venituri mici au simțit mult mai puternic presiunea inflației”, a adăugat Kelemen Hunor.

Concedii medicale și educație

Kelemen Hunor a criticat dur măsura privind neplata primei zile de concediu medical, despre care a spus că nu are o justificare clară. „Nu e bună, nu știu de unde a apărut, sincer. (…) Nu e bună. Trebuie și acest lucru trebuie schimbat. N-am înțeles eu raționamentul, sincer”, a declarat liderul UDMR, adăugând că subiectul nici măcar nu a fost discutat serios în coaliție, dar poate fi corectat.  

În ceea ce privește solicitările profesorilor legate de norma didactică, Kelemen Hunor s-a poziționat ferm împotriva unor noi modificări care ar afecta sistemul de educație. „Eu cred că poate să rămână așa cum e astăzi. (…) Educația nu trebuie să fie atinsă de această reglementare din administrație, fiindcă ei au făcut efortul anul trecut”, a spus el.

Citește și: Kelemen Hunor susține că acordul UE-MERCOSUR nu a fost discutat în coaliție. „Inacceptabil să nu discuți așa ceva politic”

Președintele UDMR a subliniat că educația este deja subfinanțată și supusă unei presiuni mari. „Eu sunt împotrivă să umblăm la educație. Educația trebuie susținută, educația trebuie să primească bani, inclusiv zona universitară. (…) Din punctul meu de vedere educația trebuie lăsată în pace”, a afirmat acesta.

Reforme întârziate și tensiuni în coaliție

Întrebat dacă este de acord cu afirmația premierului Ilie Bolojan potrivit căreia PSD ar bloca reformele, Kelemen Hunor a respins această idee. „Nu. Sunt discuții, dar n-aș spune că blochează”, a declarat el, deși a recunoscut că ritmul deciziilor este foarte lent. „De cinci luni de zile se discută două proiecte de legi (…) e cam mult”, a spus liderul UDMR.

În opinia sa, până acum au existat mai degrabă „corecții dorite, nedorite, necesare” pentru echilibrarea bugetului, nu reforme reale. „Anul trecut eram la prăpastie (…) și a fost nevoie mare de a restabili credibilitatea guvernului în fața finanțatorilor noștri externi”, a explicat Kelemen Hunor.

Referitor la speculațiile potrivit cărora PSD ar acționa în funcție de rotativa guvernamentală din 2027, liderul UDMR a respins această ipoteză. „Nu cred, ar fi prea devreme și ar fi prea lipsit de logică”, a spus el, adăugând că, dintr-o logică politică rațională, PSD ar trebui să-l susțină pe Ilie Bolojan în aplicarea reformelor, nu să-l frâneze.

Despre rotativă, Kelemen Hunor a declarat că nu are dubii că aceasta va avea loc. „E scris pe hârtie. (…) Ei și-au asumat, noi am spus că e ok, se va face”, a precizat președintele UDMR.

Copiii și rețelele de socializare: „Nu doar interdicții, ci educație”

Într-o notă personală, Kelemen Hunor a vorbit și despre accesul copiilor la rețelele de socializare, explicând că, în familia sa, copiii sub 14 ani nu au acces la social media. „Până la 14 ani, ar fi bine până la 15 ani (…) să nu aibă Facebook și acces la social media”, a spus el, invocând riscul dependenței și dificultatea copiilor de a distinge între conținut benefic și dăunător.

Totuși, liderul UDMR a subliniat că soluția nu poate fi doar interdicția. „Nu se poate doar prin măsuri, reglementări de a interzice. (…) Trebuie discutat, trebuie educat. Școala și familia, dincolo de reglementări, sunt absolut necesare”, a declarat acesta.

Întrebat dacă susține o reglementare națională sau europeană strictă, Kelemen Hunor a fost sceptic. „Doar prin reglementare nu o să meargă. (…) Intenția e ok, dar dacă nu reușești să rezolvi ceva în școală și în familie, cu asta nu vei rezolva nimic”, a spus el.

Critici privind lipsa unei politici externe coerente

Kelemen Hunor a criticat lipsa unei politici externe coerente și a comunicării cu societatea. „Problema este absența. Noi am lipsit zece ani de pe scena politicii internaționale”, a spus el, subliniind că autoritățile trebuie să explice public deciziile majore. „Fără explicații nu merge. Altfel apar teorii ale conspirației și neîncredere în instituții”, a concluzionat președintele UDMR.

Citește și: Rotativa guvernamentală din 2027, o problemă, admite Kelemen Hunor: „Am văzut în 2023. Ciucă nu mai avea autoritate”

Liderul UDMR a vorbit și despre direcția Uniunii Europene, criticând ideea unei Europe „cu două viteze”, pe care a catalogat-o drept un subiect vechi, readus în discuție „într-un moment foarte, foarte dificil”.

Direcția nu poate să fie o Europă cu două viteze, fiindcă asta reduce solidaritatea, coeziunea în Uniunea Europeană. În acest moment ar trebui să crești coeziunea, nu să reduci”, a spus Kelemen Hunor, amintind că, în ultimii 15 ani, atât Jean-Claude Juncker, cât și Ursula von der Leyen au mers pe soluții care astăzi sunt puse sub semnul întrebării.

Europa rămâne în urmă în competiție cu China, cu Statele Unite, încet, încet și cu India. Noi nu mai inventăm, dar reglementăm”, a adăugat el, criticând suprarreglementarea, pe care a pus-o pe seama Comisiei Europene conduse de Ursula von der Leyen și de Jean-Claude Juncker.

SRI fără director civil, o situație „inadmisibilă”

Kelemen Hunor a abordat și subiectul conducerii serviciilor de informații, subliniind că este „inadmisibil” ca România să nu aibă, de doi ani, un director civil la SRI. „Controlul parlamentar e cum e, dar dacă nu ai director civil, nici măcar acest control nu poate fi exercitat cum ar fi trebuit”, a spus el.

Liderul UDMR a precizat că, din punctul său de vedere, nu este esențial cine va conduce SRI sau SIE, ci ce se va întâmpla pe termen mediu și lung cu aceste servicii. „Dacă ne gândim la o reformă, nu se poate face de la o zi la alta. Trebuie un parcurs de cinci, șase, șapte ani, poate un deceniu”, a explicat acesta.

În final, Kelemen Hunor a subliniat că inițiativa trebuie să vină de la președinte. „La un moment dat trebuie să vină președintele cu o propunere. Dacă stăm așa, nu rezolvăm nimic. Asta este așteptarea societății”, a concluzionat liderul UDMR.

