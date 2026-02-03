search
Marți, 3 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

4 februarie, ziua în care George Washington a fost ales primul președinte al SUA. A pus bazele armatei și Constituției americane

0
0
Publicat:

Pe 4 februarie 1789, George Washington devine primul președinte al SUA. Tot pe 4 februarie, românii câștigă titlul mondial la bob în 1934, și începe construcția autostrăzii București-Pitești în 1967.

Casa Albă FOTO: Shuterstock
Casa Albă FOTO: Shuterstock

1789: George Washington, primul președinte al Statelor Unite

Pe 4 februarie 1789, George Washington este ales în unanimitate primul președinte al Statelor Unite de către Colegiul Electoral. Această dată marchează încheierea primelor alegeri prezidențiale americane, Washington primind voturile tuturor celor 69 de electori din statele care ratificaseră Constituția. John Adams devine vicepreședinte.

Washington (n. 22 februarie 1732, Virginia – d. 14 decembrie 1799, Virginia) a fost general și om de stat american, cu un rol esențial în obținerea independenței coloniilor americane față de Regatul Marii Britanii. În 1775, a fost numit comandant suprem al tuturor forțelor militare ale coloniilor britanice din America de Nord răsculate împotriva Angliei și a organizat armata americană care a obținut victorii decisive la Saratoga (1777) și Yorktown (1781), esențiale pentru independența Statelor Unite.

George Washington FOTO: britanica.com
George Washington FOTO: britanica.com

În 1787, Washington a prezidat Convenția constituțională care a adoptat Constituția SUA, semnând documentul fondator, încă în vigoare astăzi. În calitate de președinte între 1789 și 1797, a dus o politică internă conservatoare și a susținut izolaționismul în politica externă, recomandând, în discursul său de adio, ca SUA să intervină cât mai puțin în afacerile politice ale lumii și să nu se alieze cu nicio putere europeană.

1934: Echipajul român de bob de două persoane cucerește titlul mondial

Sportul bobului a apărut în România în jurul anului 1909, potrivit Enciclopediei Educației Fizice și Sportului din România. La început, activitatea era sezonieră, limitată la câteva zile pe an în preajma sărbătorilor de iarnă. Din 1910 au început să fie organizate întreceri oficiale sub denumirea de „concursuri pentru sporturile de iarnă”.

Alexandru Frim și Vasile Dumitrescu Foto: urbology.ro/ prosport.ro
Alexandru Frim și Vasile Dumitrescu Foto: urbology.ro/ prosport.ro

Pe 4 februarie 1934, echipajul român de bob format din Alexandru Frim și Vasile Dumitrescu cucerește titlul mondial la Engelberg, Elveția. Aceștia au fost recompensați cu „Premiul național pentru sport”, recunoaștere oficială a performanței excepționale. Această victorie rămâne un reper în istoria sportului românesc, marcând începutul afirmării internaționale a bobului românesc.

1967: Începe construcția primei autostrăzi din România: București-Pitești (A1)

La 4 februarie 1967, a început construcția Autostrăzii București-Pitești, prima autostradă din România, proiectată de specialiștii de la Institutul de Proiectări Transporturi Auto, Navale și Aeriene (IPTANA), la ordinul lui Nicolae Ceaușescu.

Decizia a venit după ce, în 1964, Ceaușescu solicitase găsirea unei soluții pentru fluidizarea traficului și creșterea vitezei pe DN7, între Pitești și București. Studiul tehnico-economic din 1966 arăta că un nou drum direct între București și Pitești ar reduce călătoria cu 25 km.

Autostrada a fost concepută pentru viteze de până la 140 km/h, deși mașinile din anii ’70 nu atingeau aceste viteze. Lucrările s-au încheiat în 1972, autostrada având 96 km lungime și patru benzi de circulație, fiind realizată cu 445.000 de tone de asfalt. 

1988: Moartea poetului și publicistului Alexandru Căprariu

Alexandru Căprariu (n. 20 decembrie 1929, Cluj-Napoca) a fost poet, eseist și publicist, absolvent al Facultății de Filosofie a Universității din Cluj (1952). A urmat și cursurile Școlii de Literatură „Mihai Eminescu”, fiind exmatriculat pentru lecturi interzise, inclusiv Arghezi.

A debutat în „Almanah literar” în 1949 și a colaborat la publicații precum Tribuna, Contemporanul, România literară, Luceafărul. A fost director al Editurii „Dacia” (1969-1986) și redactor la „Tribuna”.

Alexandru Căprariu FOTO: arhivă
Alexandru Căprariu FOTO: arhivă

Printre volumele sale de poezie se numără: Orizonturi (1963), Cercurile dragostei (1966), Mica autobiografie (1975), Marea autobiografie (1979), Ochii de pretutindeni (1981), Ierbarul cu amintiri (1984) și Asfințiturile zilnice (1985). A primit Premiul Uniunii Scriitorilor (1975) și Premiul Asociației Scriitorilor din Cluj-Napoca (1979). Alexandru Căprariu a murit pe 4 februarie 1988 la Cluj-Napoca.

Citește și: Au fost scoase la licitație o șuviță din părul lui George Washington și drapelul în care a fost înfăşurat sicriul lui Abraham Lincoln

1993: A murit actrița Marietta Rareş

Marietta Rareş (n. 31 martie 1896, București) a absolvit Conservatorul de Artă Dramatică din București în 1918 și a avut o carieră îndelungată pe scenele Teatrului Odeon și Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra”.

Printre piesele în care a jucat se numără: Scufița Roșie de Evgheni Ciornîi, Pescărușul de Cehov și A douăsprezecea noapte de Shakespeare. A fost distribuită și în filme precum Ecaterina Teodoroiu (1921), În sat la noi (1951) și La moara cu noroc (1956). A jucat și în producții de televiziune, inclusiv serialul Cireșarii (1972).

Marietta Rareş FOTO: Uniter
Marietta Rareş FOTO: Uniter

La cea de-a II-a ediție a Galei Premiilor UNITER, Marietta Rareş a primit „Premiul pentru întreaga activitate”. Actrița a murit pe 4 februarie 1993, la București.

2001: S-a stins din viață compozitorul Iannis Xenakis 

Iannis Xenakis (n. 29 mai 1922, Brăila) a fost arhitect, matematician și compozitor francez de origine română. La vârsta de zece ani a emigrat cu familia în Grecia, iar în timpul ocupației naziste a participat la mișcarea de rezistență grecească.

În 1947 a obținut diploma de inginer la Politehnica din Atena, iar din motive politice a emigrat în Franța. A colaborat cu Le Corbusier și, în 1967, a predat la Indiana University din Bloomington.

În 1972, a fondat Centre d'Etudes de Mathématiques et Automatiques Musicale și a fost profesor la Sorbona timp de 17 ani. Xenakis a devenit faimos pentru contribuțiile sale la muzica stocastică, compusă pe baza sistemelor probabilistice. A murit pe 4 februarie 2001, la Paris.

2004: Mark Zuckerberg lansează Facebook

Mark Zuckerberg lansează pe 4 februarie 2004 rețeaua de socializare Facebook. Inițial disponibilă doar studenților de la Harvard, rețeaua s-a extins ulterior la alte universități și apoi la nivel mondial.

Mark Zuckerberg FOTO: FB
Mark Zuckerberg FOTO: FB
Citește și: Care a fost cu adevărat primul război mondial din istorie. Conflictul care a schimbat destinul lumii

Platforma a fost concepută pentru a crea un mediu confortabil în care utilizatorii să împărtășească informații despre ei, oferind o dimensiune umană pe care alte site-uri nu o ofereau.

Facebook este una dintre cele mai răspândite rețele sociale din lume. Utilizatorii pot intra în această rețea din orice loc unde există acces la Internet pe baza unei parole, stabilite inițial odată cu completarea formularului de înscriere conținând o serie întreagă de întrebări personale. 

2008: Ziua Mondială contra Cancerului

Pe 4 februarie este marcată Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului, inițiativă a Uniunii Internaționale de Control al Cancerului (UICC) pentru creșterea gradului de conștientizare a bolii și promovarea prevenției, detectării și tratamentului eficient.

2019: S-a stins din viață scriitorul și jurnalistul George Stanca

George Stanca (n. 7 mai 1947, Buftea) a absolvit Institutul de Construcții din București și a fost, în tinerețe, solistul formației rock Odeon. Debutul său ca publicist a avut loc în 1971 în revista Săptămâna a lui Barbu. 

George Stanca FOTO: arhivă, adevărul
George Stanca FOTO: arhivă, adevărul

De-a lungul carierei, Stanca a lucrat ca redactor la Flacăra, a fost fondator și secretar muzical al Cenaclului Flacăra și a publicat volume de poezie precum Tandrețe maximă (1981), Poeme pricinoase (1983) și Excursie cu liftul (1988). În calitate de secretar muzical de cenaclu, a fost cel care i-a descoperit/adus pe Mircea Vintilă, Dan Chebac, Adriana Aush, Radu Gheorghe, Mihai Diaconescu alias Anghel Mora şi alţii.

Din 2007 a fost editorialist la ziarul Click!. George Stanca a murit pe 4 februarie 2019.


Istoria zilei

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Acuzații dintr-un raport de lucru al unei comisii din Congresul SUA: Comisia Europeană ar fi intervenit în alegerile din România
digi24.ro
image
Țintă iraniană doborâtă de Armata SUA. O dronă Shahed s-a „apropiat agresiv” de portavionul USS Abraham Lincoln
stirileprotv.ro
image
Zodia care își va rezolva toate problemele în februarie 2026, potrivit numerologului Mihai Voropchievici: „Runa Uruz vine în viața nativilor exact cu ce aveau nevoie”
gandul.ro
image
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a petrecut jaful de lux
mediafax.ro
image
Cine este iubita starului de la Chelsea, prins dopat și suspendat. A curtat-o luni întregi înainte de a o cuceri
fanatik.ro
image
Alexandru Nazare: „Am salvat ratingul României”. Marea promisiune pentru autostrada Moldovei
libertatea.ro
image
VIDEO Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de controlorii STB
digi24.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
Lovitură uriașă: Cristiano Ronaldo a plecat din Arabia Saudită!
digisport.ro
image
Raport dur al Congresului SUA: „Alegerile din România, folosite ca pretext pentru cenzură. Candidatul preferat de sistem a câștigat”
stiripesurse.ro
image
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Grammy 2026
antena3.ro
image
Laura din România i-a dat unui "prinţ" nigerian 2,5 milioane de euro. Şi-a ipotecat proprietăţile
observatornews.ro
image
Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro
cancan.ro
image
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
prosport.ro
image
Noi detalii ies la iveală despre moartea kinetoterapeutului de 33 de ani din Pitești găsit mort în cabinetul său. Cu ce boală se lupta tânărul
playtech.ro
image
Mircea Lucescu, sunat în spital de fostul său elev. Ce ar fi dus, de fapt, la probleme selecționerului: „Asta l-a afectat”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Extraterestrul!”. O mașină cu un design cum nu s-a mai văzut a apărut în România! Poliția a dat cea mai dură sancțiune
digisport.ro
image
Rectorul Politehnicii București îl atenționează pe Bolojan: În cercetare soluția nu este tăierea. Trebuie să stimulăm investițiile pe termen lung în infrastructura de profil
stiripesurse.ro
image
El este primarul care a murit în tragedia de pe DN1, după ce a in... Vezi mai mult
kanald.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Wooooow! Ce transformare! Cum a reușit Luminița Anghel să scape de 30 de kg! Artista este superbă! Dieta pe care a ținut-o e la îndemâna oricui!
romaniatv.net
image
Mark Rutte, șeful NATO, dă semnalul la Kiev: Pacea în Ucraina va necesita alegeri dificile
mediaflux.ro
image
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!”
click.ro
image
Ce urmează după frigul siberian: meteorologii anunță evoluția vremii până pe 2 martie
click.ro
image
Rețeta inedită de mic dejun a unui medic. Este sățioasă, rapidă și ideală pentru dimineți: „O prepar o singură dată, o feliez pentru toată săptămâna și mănânc trei-patru felii"
click.ro
Sydney Sweeney, GettyImages (2) jpg
Sydney Sweeney, una dintre cele mai HOT actrițe ale momentului, a înnebunit Internetul cu apariția sa în lenjerie intimă. De ce s-a afișat astfel
okmagazine.ro
1 cine e razvan banica jpg jpeg
Cine e şi cu ce se ocupă Răzvan Bănică. Se înrudeşte cu Ştefan Bănică şi recent a cerut-o în căsătorie pe Sandra Izbaşa
okmagazine.ro
Cornulete cu rahat Sursa foto shutterstock 1665735121 jpg
Cornuleţe fragede, cu rahat. Rețeta de post, cu borș
clickpentrufemei.ro
Wabash jpg
Bătălia de la Wabash, povestea celei mai mari înfrângeri din Istoria Armatei S.U.A
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele 2 zodii cărora li se reconfigurează traseul vieții începând cu 4 februarie. Toate greutățile prin care au trecut le duc, în sfârșit, pe drumul fericirii
image
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!”

OK! Magazine

image
Sarah Ferguson le-a dus pe Beatrice și Eugenie „să-l cunoască pe Epstein” după eliberarea acestuia din închisoare. Detaliul șocant zguduie monarhia din temelii

Click! Pentru femei

image
Se aud clopote de nuntă? Lady Gaga i-a făcut o declarație de dragoste publică logodnicului ei

Click! Sănătate

image
Testul cu „mingea de tenis” poate fi un indicator util al demenței