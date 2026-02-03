4 februarie, ziua în care George Washington a fost ales primul președinte al SUA. A pus bazele armatei și Constituției americane

Pe 4 februarie 1789, George Washington devine primul președinte al SUA. Tot pe 4 februarie, românii câștigă titlul mondial la bob în 1934, și începe construcția autostrăzii București-Pitești în 1967.

1789: George Washington, primul președinte al Statelor Unite

Pe 4 februarie 1789, George Washington este ales în unanimitate primul președinte al Statelor Unite de către Colegiul Electoral. Această dată marchează încheierea primelor alegeri prezidențiale americane, Washington primind voturile tuturor celor 69 de electori din statele care ratificaseră Constituția. John Adams devine vicepreședinte.

Washington (n. 22 februarie 1732, Virginia – d. 14 decembrie 1799, Virginia) a fost general și om de stat american, cu un rol esențial în obținerea independenței coloniilor americane față de Regatul Marii Britanii. În 1775, a fost numit comandant suprem al tuturor forțelor militare ale coloniilor britanice din America de Nord răsculate împotriva Angliei și a organizat armata americană care a obținut victorii decisive la Saratoga (1777) și Yorktown (1781), esențiale pentru independența Statelor Unite.

În 1787, Washington a prezidat Convenția constituțională care a adoptat Constituția SUA, semnând documentul fondator, încă în vigoare astăzi. În calitate de președinte între 1789 și 1797, a dus o politică internă conservatoare și a susținut izolaționismul în politica externă, recomandând, în discursul său de adio, ca SUA să intervină cât mai puțin în afacerile politice ale lumii și să nu se alieze cu nicio putere europeană.

1934: Echipajul român de bob de două persoane cucerește titlul mondial

Sportul bobului a apărut în România în jurul anului 1909, potrivit Enciclopediei Educației Fizice și Sportului din România. La început, activitatea era sezonieră, limitată la câteva zile pe an în preajma sărbătorilor de iarnă. Din 1910 au început să fie organizate întreceri oficiale sub denumirea de „concursuri pentru sporturile de iarnă”.

Pe 4 februarie 1934, echipajul român de bob format din Alexandru Frim și Vasile Dumitrescu cucerește titlul mondial la Engelberg, Elveția. Aceștia au fost recompensați cu „Premiul național pentru sport”, recunoaștere oficială a performanței excepționale. Această victorie rămâne un reper în istoria sportului românesc, marcând începutul afirmării internaționale a bobului românesc.

1967: Începe construcția primei autostrăzi din România: București-Pitești (A1)

La 4 februarie 1967, a început construcția Autostrăzii București-Pitești, prima autostradă din România, proiectată de specialiștii de la Institutul de Proiectări Transporturi Auto, Navale și Aeriene (IPTANA), la ordinul lui Nicolae Ceaușescu.

Decizia a venit după ce, în 1964, Ceaușescu solicitase găsirea unei soluții pentru fluidizarea traficului și creșterea vitezei pe DN7, între Pitești și București. Studiul tehnico-economic din 1966 arăta că un nou drum direct între București și Pitești ar reduce călătoria cu 25 km.

Autostrada a fost concepută pentru viteze de până la 140 km/h, deși mașinile din anii ’70 nu atingeau aceste viteze. Lucrările s-au încheiat în 1972, autostrada având 96 km lungime și patru benzi de circulație, fiind realizată cu 445.000 de tone de asfalt.

1988: Moartea poetului și publicistului Alexandru Căprariu

Alexandru Căprariu (n. 20 decembrie 1929, Cluj-Napoca) a fost poet, eseist și publicist, absolvent al Facultății de Filosofie a Universității din Cluj (1952). A urmat și cursurile Școlii de Literatură „Mihai Eminescu”, fiind exmatriculat pentru lecturi interzise, inclusiv Arghezi.

A debutat în „Almanah literar” în 1949 și a colaborat la publicații precum Tribuna, Contemporanul, România literară, Luceafărul. A fost director al Editurii „Dacia” (1969-1986) și redactor la „Tribuna”.

Printre volumele sale de poezie se numără: Orizonturi (1963), Cercurile dragostei (1966), Mica autobiografie (1975), Marea autobiografie (1979), Ochii de pretutindeni (1981), Ierbarul cu amintiri (1984) și Asfințiturile zilnice (1985). A primit Premiul Uniunii Scriitorilor (1975) și Premiul Asociației Scriitorilor din Cluj-Napoca (1979). Alexandru Căprariu a murit pe 4 februarie 1988 la Cluj-Napoca.

1993: A murit actrița Marietta Rareş

Marietta Rareş (n. 31 martie 1896, București) a absolvit Conservatorul de Artă Dramatică din București în 1918 și a avut o carieră îndelungată pe scenele Teatrului Odeon și Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra”.

Printre piesele în care a jucat se numără: Scufița Roșie de Evgheni Ciornîi, Pescărușul de Cehov și A douăsprezecea noapte de Shakespeare. A fost distribuită și în filme precum Ecaterina Teodoroiu (1921), În sat la noi (1951) și La moara cu noroc (1956). A jucat și în producții de televiziune, inclusiv serialul Cireșarii (1972).

La cea de-a II-a ediție a Galei Premiilor UNITER, Marietta Rareş a primit „Premiul pentru întreaga activitate”. Actrița a murit pe 4 februarie 1993, la București.

2001: S-a stins din viață compozitorul Iannis Xenakis

Iannis Xenakis (n. 29 mai 1922, Brăila) a fost arhitect, matematician și compozitor francez de origine română. La vârsta de zece ani a emigrat cu familia în Grecia, iar în timpul ocupației naziste a participat la mișcarea de rezistență grecească.

În 1947 a obținut diploma de inginer la Politehnica din Atena, iar din motive politice a emigrat în Franța. A colaborat cu Le Corbusier și, în 1967, a predat la Indiana University din Bloomington.

În 1972, a fondat Centre d'Etudes de Mathématiques et Automatiques Musicale și a fost profesor la Sorbona timp de 17 ani. Xenakis a devenit faimos pentru contribuțiile sale la muzica stocastică, compusă pe baza sistemelor probabilistice. A murit pe 4 februarie 2001, la Paris.

2004: Mark Zuckerberg lansează Facebook

Mark Zuckerberg lansează pe 4 februarie 2004 rețeaua de socializare Facebook. Inițial disponibilă doar studenților de la Harvard, rețeaua s-a extins ulterior la alte universități și apoi la nivel mondial.

Platforma a fost concepută pentru a crea un mediu confortabil în care utilizatorii să împărtășească informații despre ei, oferind o dimensiune umană pe care alte site-uri nu o ofereau.

Facebook este una dintre cele mai răspândite rețele sociale din lume. Utilizatorii pot intra în această rețea din orice loc unde există acces la Internet pe baza unei parole, stabilite inițial odată cu completarea formularului de înscriere conținând o serie întreagă de întrebări personale.

2008: Ziua Mondială contra Cancerului

Pe 4 februarie este marcată Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului, inițiativă a Uniunii Internaționale de Control al Cancerului (UICC) pentru creșterea gradului de conștientizare a bolii și promovarea prevenției, detectării și tratamentului eficient.

2019: S-a stins din viață scriitorul și jurnalistul George Stanca

George Stanca (n. 7 mai 1947, Buftea) a absolvit Institutul de Construcții din București și a fost, în tinerețe, solistul formației rock Odeon. Debutul său ca publicist a avut loc în 1971 în revista Săptămâna a lui Barbu.

De-a lungul carierei, Stanca a lucrat ca redactor la Flacăra, a fost fondator și secretar muzical al Cenaclului Flacăra și a publicat volume de poezie precum Tandrețe maximă (1981), Poeme pricinoase (1983) și Excursie cu liftul (1988). În calitate de secretar muzical de cenaclu, a fost cel care i-a descoperit/adus pe Mircea Vintilă, Dan Chebac, Adriana Aush, Radu Gheorghe, Mihai Diaconescu alias Anghel Mora şi alţii.

Din 2007 a fost editorialist la ziarul Click!. George Stanca a murit pe 4 februarie 2019.



