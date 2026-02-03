Video Grindeanu, întâlnire cu Netanyahu la Ierusalim: „România și Israel au o prietenie construită pe încredere”

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a avut o întrevedere oficială, miercuri, la Ierusalim, cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. Discuțiile s-au axat pe aprofundarea cooperării bilaterale, cu accent pe domeniile apărării, inovării și securității cibernetice.

În cadrul vizitei oficiale în Statul Israel, desfășurată între 3 și 5 februarie, Grindeanu s-a întâlnit cu Netanyahu la sediul Biroului Prim-ministrului din Ierusalim. Dialogul a fost concentrat pe consolidarea parteneriatului strategic dintre cele două țări.

Cooperare pe mai multe fronturi

Potrivit declarațiilor oficiale, cei doi lideri au subliniat valorile democratice comune și interesul pentru stabilitatea regională. Discuțiile s-au extins asupra extinderii cooperării în domenii cheie precum securitatea energetică, inovația, inteligența artificială, dar și asupra provocărilor geopolitice din Orientul Mijlociu.

Sorin Grindeanu a reafirmat sprijinul constant al României pentru Israel. „România și Israel au o prietenie construită pe încredere și o istorie comună. Suntem hotărâți să ridicăm parteneriatul nostru la un nou nivel, mai ales în domenii în care inovația israeliană poate inspira modernizarea României”, a declarat Grindeanu, citat de Anima News.

Sursa video: Facebook/ Sorin Grindeanu

La rândul său, prim-ministrul Netanyahu a apreciat sprijinul consecvent al României în forurile internaționale, subliniind importanța relațiilor economice și de apărare. „România este unul dintre cei mai apropiați prieteni ai Israelului în Europa. Împreună putem construi un viitor mai sigur și mai prosper”, a afirmat Netanyahu.

Recunoașterea pentru un „constructor” de relații

Un moment special al întâlnirii a fost cel în care Netanyahu și-a exprimat aprecierea pentru rolul dr. Zvika Berkovici în apropierea celor două state, recunoscând „contribuția sa excepțională la consolidarea relațiilor bilaterale prin dialog, încredere și înțelegere culturală”. Dr. Berkovici, o figură importantă în mediul diplomatic și academic, a fost prezent la discuții ca parte a delegației israeliene, subliniind valoarea legăturilor interumane.

În continuarea programului, Grindeanu va avea, în zilele următoare, întâlniri cu președintele Israelului, Isaac Herzog, și cu Patriarhul Ierusalimului, Teofil al III-lea. De asemenea, sunt planificate vizite la memorialul Holocaustului, Yad Vashem, și la Memorialul Gal-Ed.