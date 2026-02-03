search
Marți, 3 Februarie 2026
Percheziții DNA la Grampet și la locuința directorului general într-un dosar de mită | SURSE

Procurorii anticorupție împreună cu polițiștii efectuează marți percheziții la sediul companiei Grampet Group, controlată de Gruia Stoica, dar și la locuința unuia dintre directorii grupului.

Surse judiciare au declarat pentru „Adevărul” că directorul general al grupului, Rădulescu Cristian, ar fi acuzat de dare de mită, după ce ar fi dat 500.000 de euro unui practician în insolvență, pentru obținerea unui imobil situat pe Bulevardul Lacul Tei, al unei societății aflate în procedura de concordat preventiv din grupul Granpet

Grupul GRAMPET, fondat în 1999 de omul de afaceri Gruia Stoica, este prima multinațională cu capital românesc și cel mai mare operator feroviar privat de marfă și logistică din Europa Centrală și de Sud-Est.

Activitatea principală a companiei este de transport feroviar de marfă (prin Grup Feroviar Român - GFR), servicii logistice, producție și reparații de material rulant (vagoane și locomotive).

Compania operează în 10 țări europene, printre care România, Ungaria, Bulgaria, Germania și Austria și include 18 companii, printre care se numără Electroputere VFU Pașcani, Reva Simeria și unități în Ungaria (Debreceni Vagongyár).

Grupul are aproximativ 7.500 de angajați și o experiență de peste 25 de ani în sectorul industrial.

Conducerea companiei este formată din:

Cristian RĂDULESCU -  director General GRUP FEROVIAR ROMÂN

Klaus KRAETZSCHMAR - Managing Director Grup Feroviar Român Greece

Cristian-Iancu DRAGOMIR - Director General REVA SIMERIA

Claudiu HÎRBU - Director General Adjunct Elecroputere VFU Pașcani

Dorin SOARE - Director General RELOC Craiova

Miklós TÓTH - Director General GRAMPET DEBRECENI

Amedeo-Constantin NECULCEA - Director General GP INTERMODAL

Laurentiu DOBRE - Director General ROLLING STOCK COMPANY

Lucian BĂDULESCU - Director General Adjunct GP RAIL CARGO

