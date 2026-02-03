search
Marți, 3 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Saif al-Islam Gaddafi, fiul dictatorului Muammar Gaddafi, ucis de indivizi înarmați în Libia

0
0
Publicat:

Saif al-Islam Gaddafi, unul dintre fiii dictatorului libian Muammar Gaddafi și căutat de Curtea Penală Internațională pentru crime împotriva umanității, a fost ucis de patru bărbați înarmați, au anunțat surse din apropierea familiei, citate de postul local Libya al-Ahrar și AFP.

Saif al-Islam Gaddafi, fiul dictatorului libian Muammar Gaddafi, a fost ucis FOTO: Arhivă
Saif al-Islam Gaddafi, fiul dictatorului libian Muammar Gaddafi, a fost ucis FOTO: Arhivă

Consilierul său, Abdullah Othman Abdurrahim, a declarat pentru postul de televiziune că atacatorii au luat cu asalt reședința lui Saif al-Islam Gaddafi după ce au neutralizat camerele de supraveghere, apoi l-au executat”. Anterior, același consilier anunțase pe Facebook că fiul lui Gaddafi a murit, fără a oferi alte detalii.

Vărul său, Hamid Gaddafi, a confirmat de asemenea moartea: „Doctorul Saif al-Islam a căzut martir. Nu avem alte informații”, a spus el prin telefon pentru același canal, citat de News.ro. Potrivit mai multor surse media, Saif al-Islam ar fi murit la sud de orașul Zenten, în vestul Libiei.

De la moștenitor al regimului la figură controversată 

Seif al-Islam a fost văzut mult timp drept succesorul potențial al tatălui său înainte de prăbușirea regimului în 2011. Și-a construit o imagine de reformator, dar reputația i s-a prăbușit când a promis „băi de sânge” la începutul rebeliunii.

Căutat de CPI pentru crime împotriva umanității, el a fost arestat în sudul Libiei și deținut la Zenten. În 2015, a fost condamnat la moarte după un proces sumar, dar a beneficiat ulterior de o amnistie. Până recent, nu se știa unde se afla. În 2021, și-a depus candidatura la alegerile prezidențiale, mizând pe sprijinul celor nostalgici după regimul tatălui său, însă scrutinul nu a mai avut loc.

Reacții și impact politic 

Expertul Emad Badi consideră că moartea lui Seif al-Islam „este susceptibilă să-l transforme într-un martir în ochii unei părți importante a populației, modificând în același timp echilibrele electorale prin eliminarea unui obstacol major în calea alegerilor prezidențiale”, deoarece „candidatura și șansele sale de succes au constituit un punct central de controversă”.

Fostul purtător de cuvânt al regimului Gaddafi, Moussa Ibrahim, a denunțat evenimentul drept „perfid”: „Am vorbit cu el acum două zile. El dorea o Libie unită și suverană, sigură pentru toți locuitorii săi. Au ucis speranța și viitorul și au semănat ură și resentimente”, a scris el pe X. 

De la căderea lui Muammar Gaddafi, Libia se confruntă cu o instabilitate persistentă. Două guverne își dispută puterea: Guvernul de Unitate Națională (GNU), instalat la Tripoli și recunoscut de ONU, condus de Abdelhamid Dbeibah, și un executiv la Benghazi (est), controlat de mareșalul Haftar și fiii săi, care și-au extins influența militară în sudul țării.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Acuzații dintr-un raport de lucru al unei comisii din Congresul SUA: Comisia Europeană ar fi intervenit în alegerile din România
digi24.ro
image
Țintă iraniană doborâtă de Armata SUA. O dronă Shahed s-a „apropiat agresiv” de portavionul USS Abraham Lincoln
stirileprotv.ro
image
Zodia care își va rezolva toate problemele în februarie 2026, potrivit numerologului Mihai Voropchievici: „Runa Uruz vine în viața nativilor exact cu ce aveau nevoie”
gandul.ro
image
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a petrecut jaful de lux
mediafax.ro
image
Cine este iubita starului de la Chelsea, prins dopat și suspendat. A curtat-o luni întregi înainte de a o cuceri
fanatik.ro
image
Alexandru Nazare: „Am salvat ratingul României”. Marea promisiune pentru autostrada Moldovei
libertatea.ro
image
VIDEO Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de controlorii STB
digi24.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
Lovitură uriașă: Cristiano Ronaldo a plecat din Arabia Saudită!
digisport.ro
image
Raport dur al Congresului SUA: „Alegerile din România, folosite ca pretext pentru cenzură. Candidatul preferat de sistem a câștigat”
stiripesurse.ro
image
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Grammy 2026
antena3.ro
image
Laura din România i-a dat unui "prinţ" nigerian 2,5 milioane de euro. Şi-a ipotecat proprietăţile
observatornews.ro
image
Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro
cancan.ro
image
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
prosport.ro
image
Noi detalii ies la iveală despre moartea kinetoterapeutului de 33 de ani din Pitești găsit mort în cabinetul său. Cu ce boală se lupta tânărul
playtech.ro
image
Mircea Lucescu, sunat în spital de fostul său elev. Ce ar fi dus, de fapt, la probleme selecționerului: „Asta l-a afectat”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Extraterestrul!”. O mașină cu un design cum nu s-a mai văzut a apărut în România! Poliția a dat cea mai dură sancțiune
digisport.ro
image
Rectorul Politehnicii București îl atenționează pe Bolojan: În cercetare soluția nu este tăierea. Trebuie să stimulăm investițiile pe termen lung în infrastructura de profil
stiripesurse.ro
image
El este primarul care a murit în tragedia de pe DN1, după ce a in... Vezi mai mult
kanald.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Wooooow! Ce transformare! Cum a reușit Luminița Anghel să scape de 30 de kg! Artista este superbă! Dieta pe care a ținut-o e la îndemâna oricui!
romaniatv.net
image
Mark Rutte, șeful NATO, dă semnalul la Kiev: Pacea în Ucraina va necesita alegeri dificile
mediaflux.ro
image
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!”
click.ro
image
Ce urmează după frigul siberian: meteorologii anunță evoluția vremii până pe 2 martie
click.ro
image
Rețeta inedită de mic dejun a unui medic. Este sățioasă, rapidă și ideală pentru dimineți: „O prepar o singură dată, o feliez pentru toată săptămâna și mănânc trei-patru felii"
click.ro
Sydney Sweeney, GettyImages (2) jpg
Sydney Sweeney, una dintre cele mai HOT actrițe ale momentului, a înnebunit Internetul cu apariția sa în lenjerie intimă. De ce s-a afișat astfel
okmagazine.ro
1 cine e razvan banica jpg jpeg
Cine e şi cu ce se ocupă Răzvan Bănică. Se înrudeşte cu Ştefan Bănică şi recent a cerut-o în căsătorie pe Sandra Izbaşa
okmagazine.ro
Cornulete cu rahat Sursa foto shutterstock 1665735121 jpg
Cornuleţe fragede, cu rahat. Rețeta de post, cu borș
clickpentrufemei.ro
Wabash jpg
Bătălia de la Wabash, povestea celei mai mari înfrângeri din Istoria Armatei S.U.A
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele 2 zodii cărora li se reconfigurează traseul vieții începând cu 4 februarie. Toate greutățile prin care au trecut le duc, în sfârșit, pe drumul fericirii
image
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!”

OK! Magazine

image
Sarah Ferguson le-a dus pe Beatrice și Eugenie „să-l cunoască pe Epstein” după eliberarea acestuia din închisoare. Detaliul șocant zguduie monarhia din temelii

Click! Pentru femei

image
Se aud clopote de nuntă? Lady Gaga i-a făcut o declarație de dragoste publică logodnicului ei

Click! Sănătate

image
Testul cu „mingea de tenis” poate fi un indicator util al demenței