Saif al-Islam Gaddafi, fiul dictatorului Muammar Gaddafi, ucis de indivizi înarmați în Libia

Saif al-Islam Gaddafi, unul dintre fiii dictatorului libian Muammar Gaddafi și căutat de Curtea Penală Internațională pentru crime împotriva umanității, a fost ucis de patru bărbați înarmați, au anunțat surse din apropierea familiei, citate de postul local Libya al-Ahrar și AFP.

Consilierul său, Abdullah Othman Abdurrahim, a declarat pentru postul de televiziune că atacatorii „au luat cu asalt reședința lui Saif al-Islam Gaddafi după ce au neutralizat camerele de supraveghere, apoi l-au executat”. Anterior, același consilier anunțase pe Facebook că fiul lui Gaddafi a murit, fără a oferi alte detalii.

Vărul său, Hamid Gaddafi, a confirmat de asemenea moartea: „Doctorul Saif al-Islam a căzut martir. Nu avem alte informații”, a spus el prin telefon pentru același canal, citat de News.ro. Potrivit mai multor surse media, Saif al-Islam ar fi murit la sud de orașul Zenten, în vestul Libiei.

De la moștenitor al regimului la figură controversată

Seif al-Islam a fost văzut mult timp drept succesorul potențial al tatălui său înainte de prăbușirea regimului în 2011. Și-a construit o imagine de reformator, dar reputația i s-a prăbușit când a promis „băi de sânge” la începutul rebeliunii.

Căutat de CPI pentru crime împotriva umanității, el a fost arestat în sudul Libiei și deținut la Zenten. În 2015, a fost condamnat la moarte după un proces sumar, dar a beneficiat ulterior de o amnistie. Până recent, nu se știa unde se afla. În 2021, și-a depus candidatura la alegerile prezidențiale, mizând pe sprijinul celor nostalgici după regimul tatălui său, însă scrutinul nu a mai avut loc.

Reacții și impact politic

Expertul Emad Badi consideră că moartea lui Seif al-Islam „este susceptibilă să-l transforme într-un martir în ochii unei părți importante a populației, modificând în același timp echilibrele electorale prin eliminarea unui obstacol major în calea alegerilor prezidențiale”, deoarece „candidatura și șansele sale de succes au constituit un punct central de controversă”.

Fostul purtător de cuvânt al regimului Gaddafi, Moussa Ibrahim, a denunțat evenimentul drept „perfid”: „Am vorbit cu el acum două zile. El dorea o Libie unită și suverană, sigură pentru toți locuitorii săi. Au ucis speranța și viitorul și au semănat ură și resentimente”, a scris el pe X.

De la căderea lui Muammar Gaddafi, Libia se confruntă cu o instabilitate persistentă. Două guverne își dispută puterea: Guvernul de Unitate Națională (GNU), instalat la Tripoli și recunoscut de ONU, condus de Abdelhamid Dbeibah, și un executiv la Benghazi (est), controlat de mareșalul Haftar și fiii săi, care și-au extins influența militară în sudul țării.