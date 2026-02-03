Familia regală britanică rupe tăcerea în scandalul Epstein. Prințul Edward: „Sunt foarte multe victime”

Prințul Edward a devenit primul membru al familiei regale britanice care a vorbit public despre scandalul Jeffrey Epstein, afirmând că este „extrem de important să ne amintim întotdeauna de victime”.

Ducele de Edinburgh a fost întrebat „cum face față situației” în cadrul Summitului Guvernelor Mondiale de la Dubai, fiind chestionat cu privire la noile documente apărute despre pedofilul Jeffrey Epstein, potrivit Daily Mail.

„Ei bine, cu toată bunăvoința din lume, nu sunt sigur că acesta este publicul cel mai interesat de acest subiect. Oamenii au venit aici pentru a asculta despre educație, despre rezolvarea problemelor viitorului, dar, da, cred că este extrem de important să ne amintim mereu de victime. Și cine sunt victimele în toată această poveste? Sunt foarte multe victime”, a declarat el.

Declarațiile vin după ce, vinerea trecută, Departamentul de Justiție al SUA a publicat peste trei milioane de documente legate de Jeffrey Epstein. Documentele au scos la iveală noi detalii despre contactele infractorului sexual american cu fratele mai mare al lui Edward, prințul Andrew Mountbatten-Windsor.

Andrew apare de mai multe ori în documentele Epstein, iar noile imagini publicate în cel mai recent lot par să-l arate aplecat peste o femeie neidentificată, întinsă pe podea.

În același set de documente, capturi de ecran și scanări par să arate că Andrew a făcut schimb de e-mailuri cu Epstein despre o femeie rusoaică „frumoasă” și l-a invitat pe acesta la Palatul Buckingham.

Fosta sa soție, Sarah Ferguson, apare și ea în documente, părând să-l acuze pe Epstein: „Mi-a fost foarte clar că ai fost prieten cu mine doar ca să ajungi la Andrew”.

Fostul Duce de York a fost privat de titlurile sale de către Regele Charles anul trecut, după publicarea postumă a unei cărți semnate de Virginia Giuffre. Aceasta a susținut că a fost traficată de Epstein și de fosta sa iubită, Ghislaine Maxwell, când avea 17 ani.

Andrew a plătit milioane de dolari Virginiei Giuffre — o femeie despre care a afirmat că nu a întâlnit-o niciodată — pentru a încheia în 2022 un proces civil de agresiune sexuală.

În octombrie anul trecut, regele Charles a început procedura oficială de retragere a titlurilor lui Andrew și s-a asigurat că acesta părăsește locuința sa din Windsor, mutându-se la Sandringham.

Totodată, legăturile lui Lord Mandelson cu infractorul sexual Jeffrey Epstein au dus la apeluri ca prim-ministrul Sir Keir Starmer să-i retragă titlul de nobil. Fostul ambasador al Marii Britanii în SUA și-a dat demisia din Partidul Laburist după publicarea celor mai recente documente.

Într-un schimb de e-mailuri din 2009, Lord Mandelson, pe atunci ministru al Afacerilor, părea să-i spună lui Epstein că va face lobby pe lângă miniștri în legătură cu impozitarea bonusurilor bancherilor.

Extrase bancare din 2003 și 2004 arată că ar fi primit plăți în valoare totală de 75.000 de dolari de la Epstein, iar finanțistul ar fi plătit și un curs de osteopatie pentru soțul lui Lord Mandelson.