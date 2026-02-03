search
Marți, 3 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Familia regală britanică rupe tăcerea în scandalul Epstein. Prințul Edward: „Sunt foarte multe victime”

0
0
Publicat:

Prințul Edward a devenit primul membru al familiei regale britanice care a vorbit public despre scandalul Jeffrey Epstein, afirmând că este „extrem de important să ne amintim întotdeauna de victime”.

Prințul Edward a vorbit despre scandalul privind legăturile fratelui său cu Epstein FOTO Arhivă
Prințul Edward a vorbit despre scandalul privind legăturile fratelui său cu Epstein FOTO Arhivă

Ducele de Edinburgh a fost întrebat „cum face față situației” în cadrul Summitului Guvernelor Mondiale de la Dubai, fiind chestionat cu privire la noile documente apărute despre pedofilul Jeffrey Epstein, potrivit Daily Mail.

„Ei bine, cu toată bunăvoința din lume, nu sunt sigur că acesta este publicul cel mai interesat de acest subiect. Oamenii au venit aici pentru a asculta despre educație, despre rezolvarea problemelor viitorului, dar, da, cred că este extrem de important să ne amintim mereu de victime. Și cine sunt victimele în toată această poveste? Sunt foarte multe victime”, a declarat el.

Declarațiile vin după ce, vinerea trecută, Departamentul de Justiție al SUA a publicat peste trei milioane de documente legate de Jeffrey Epstein. Documentele au scos la iveală noi detalii despre contactele infractorului sexual american cu fratele mai mare al lui Edward, prințul Andrew Mountbatten-Windsor.

Andrew apare de mai multe ori în documentele Epstein, iar noile imagini publicate în cel mai recent lot par să-l arate aplecat peste o femeie neidentificată, întinsă pe podea.

Prințul Andrew și femeie neidentificată, întinsă pe podea FOTO US Department of Justice
Prințul Andrew și femeie neidentificată, întinsă pe podea FOTO US Department of Justice

În același set de documente, capturi de ecran și scanări par să arate că Andrew a făcut schimb de e-mailuri cu Epstein despre o femeie rusoaică „frumoasă” și l-a invitat pe acesta la Palatul Buckingham.

Fosta sa soție, Sarah Ferguson, apare și ea în documente, părând să-l acuze pe Epstein: „Mi-a fost foarte clar că ai fost prieten cu mine doar ca să ajungi la Andrew”.

Fostul Duce de York a fost privat de titlurile sale de către Regele Charles anul trecut, după publicarea postumă a unei cărți semnate de Virginia Giuffre. Aceasta a susținut că a fost traficată de Epstein și de fosta sa iubită, Ghislaine Maxwell, când avea 17 ani.

Andrew a plătit milioane de dolari Virginiei Giuffre — o femeie despre care a afirmat că nu a întâlnit-o niciodată — pentru a încheia în 2022 un proces civil de agresiune sexuală.

În octombrie anul trecut, regele Charles a început procedura oficială de retragere a titlurilor lui Andrew și s-a asigurat că acesta părăsește locuința sa din Windsor, mutându-se la Sandringham.

Totodată, legăturile lui Lord Mandelson cu infractorul sexual Jeffrey Epstein au dus la apeluri ca prim-ministrul Sir Keir Starmer să-i retragă titlul de nobil. Fostul ambasador al Marii Britanii în SUA și-a dat demisia din Partidul Laburist după publicarea celor mai recente documente.

Într-un schimb de e-mailuri din 2009, Lord Mandelson, pe atunci ministru al Afacerilor, părea să-i spună lui Epstein că va face lobby pe lângă miniștri în legătură cu impozitarea bonusurilor bancherilor.

Extrase bancare din 2003 și 2004 arată că ar fi primit plăți în valoare totală de 75.000 de dolari de la Epstein, iar finanțistul ar fi plătit și un curs de osteopatie pentru soțul lui Lord Mandelson.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii ar fi distrus temutul „topitor de soare” chiar pe teritoriul Rusiei
digi24.ro
image
O mică biserică din Munții Dolomiți, protejată de UNESCO, a ajuns „invadată” de turiști. Accesul va fi restricționat
stirileprotv.ro
image
Zodia care își va rezolva toate problemele în februarie 2026, potrivit numerologului Mihai Voropchievici: „Runa Uruz vine în viața nativilor exact cu ce aveau nevoie”
gandul.ro
image
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu / Ministrul Muncii: Trebuie să o mărim
mediafax.ro
image
Avocata care se lăuda că intervine la președinte și la premier, prinsă în flagrant, acuzată de o firmă că i-a dat țeapă. Ce sumă este solicitată în instanță
fanatik.ro
image
Cine este Andrei Gabriel Benghea Mălăieș, românul cu 11 venituri pe lună: șase la stat și cinci la privat
libertatea.ro
image
VIDEO Un băiat de 13 ani a înotat în ocean timp de patru ore pentru a-și salva mama și frații
digi24.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
"Divorțează de mine de 6 ori pe zi!" Jelena Djokovic "rupe" tăcerea
digisport.ro
image
Rectorul Politehnicii București îl atenționează pe Bolojan: În cercetare soluția nu este tăierea. Trebuie să stimulăm investițiile pe termen lung în infrastructura de profil
stiripesurse.ro
image
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Grammy 2026
antena3.ro
image
A căzut în mrejele "prințului Dubaiului". O femeie de afaceri din Satu Mare a pierdut 2.5 milioane de dolari
observatornews.ro
image
Ce boală avea medicul din Pitești care a fost găsit mort în cabinetul său. Cu ce probleme se confrunta Alin, de fapt
cancan.ro
image
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
prosport.ro
image
Documentul fără de care nu poți vinde o locuință: cum se obține și cât durează
playtech.ro
image
Un scenariu „bolnav”: fără Mircea Lucescu la barajul decisiv România-Turcia! Ce le-a transmis selecționerul apropiaţilor şi numele celui care ar putea să-l înlocuiască. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură uriașă: Cristiano Ronaldo a plecat din Arabia Saudită!
digisport.ro
image
Șeful Statului Major al Apărării atrage atenția cu privire la pensiile militare: 'Nu este ok'
stiripesurse.ro
image
El este primarul care a murit în tragedia de pe DN1, după ce a in... Vezi mai mult
kanald.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Wooooow! Ce transformare! Cum a reușit Luminița Anghel să scape de 30 de kg! Artista este superbă! Dieta pe care a ținut-o e la îndemâna oricui!
romaniatv.net
image
Copiii cu handicap ar putea primi o indemnizație mai mare. Anunțul Ministrului Muncii
mediaflux.ro
image
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
Cele 3 zodii care renasc din propria cenușă, începând cu 5 februarie. Soarta dă cu ele de pământ, dar devin și mai puternice
click.ro
image
Cum se prepară desertul „Durere” prăjitura preferată a Andrei: „Cea mai bună prăjitură pe care am mâncat-o”
click.ro
image
Rețeta inedită de mic dejun a unui medic. Este sățioasă, rapidă și ideală pentru dimineți: „O prepar o singură dată, o feliez pentru toată săptămâna și mănânc trei-patru felii"
click.ro
Sydney Sweeney, GettyImages (2) jpg
Sydney Sweeney, una dintre cele mai HOT actrițe ale momentului, a înnebunit Internetul cu apariția sa în lenjerie intimă. De ce s-a afișat astfel
okmagazine.ro
Prințesa Mette Marit în doliu și Prințul Haakon GettyImages 1783682474 jpg
Efectul de domino al scandalului Epstein: viitoarea regină a Norvegiei e persona non grata și a fost exclusă
okmagazine.ro
Budinca de varza cu carne Sursa foto shutterstock 413481091 jpg
Budincă de varză cu carne, care te face să uiți de dietă!
clickpentrufemei.ro
Wabash jpg
Bătălia de la Wabash, povestea celei mai mari înfrângeri din Istoria Armatei S.U.A
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta clasică de pâine din anul 1930. Cum o preparau bunicile noastre fără drojdie: era simplă, hrănitoare și gustoasă!
image
Cele 3 zodii care renasc din propria cenușă, începând cu 5 februarie. Soarta dă cu ele de pământ, dar devin și mai puternice

OK! Magazine

image
Sarah Ferguson le-a dus pe Beatrice și Eugenie „să-l cunoască pe Epstein” după eliberarea acestuia din închisoare. Detaliul șocant zguduie monarhia din temelii

Click! Pentru femei

image
Ce tragedie! Snoop Dog, în lacrimi după ce și-a pierdut nepoțica de numai 10 luni!

Click! Sănătate

image
Testul cu „mingea de tenis” poate fi un indicator util al demenței