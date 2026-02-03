O mare companie olandeză își vinde fabrica, utilajele și terenurile din România: 800 de hectare disponibile pentru investitori

Compania olandeză HempFlax, unul dintre cei mai mari cultivatori și procesatori de cânepă din Europa, și-a anunțat retragerea de pe piața românească.

Portofoliul companiei, care include aproape 800 de hectare de teren agricol și toate utilajele și echipamentele aferente producției, a fost scos la vânzare prin intermediul companiei de consultanță imobiliară Cushman & Wakefield Echinox.

Terenurile se află în zona Sebeș–Alba Iulia, un hub industrial consolidat, cu acces la infrastructură modernă și la o facilitate de procesare a cânepii. Configurația terenurilor permite dezvoltarea unor linii diverse de producție, potrivite pentru o gamă largă de operațiuni agricole, potrivit Economedia.

Motivul retragerii, explică reprezentanții HempFlax, ține de o reevaluare strategică:

„HempFlax a început să investească în anul 2015 într-o fabrică de procesare a cânepii în zona Şebes, iar decizia companiei de a-şi închide operaţiunile din România vine în urma unei reevaluări strategice. Viziunea companiei este de a integra pe verticală lanţul de aprovizionare în activităţi cu valoare adăugată, în detrimentul producţiei la scară largă. Investiţiile vor fi concentrate mai aproape de clienţii principali din Europa Occidentală, într-un demers de optimizare a resurselor şi aliniere la direcţiile de dezvoltare viitoare. În pofida acestei schimbări strategice, potenţialul portofoliului rămâne considerabil. Reputaţia regiunii ca hub de producţie, alături de dimensiunea şi infrastructura proprietăţii, oferă oportunităţi solide pentru investitorii care urmăresc să-şi extindă sau să-şi diversifice operaţiunile agricole în Europa de Est”, a precizat compania de consultanță.

HempFlax, fondată în 1993 de Ben Dronkers, are operațiuni în Olanda, Germania și România, cu fabrici localizate în Oude Pekela (Olanda) și Alba Iulia (România). În România, grupul controla aproximativ 90% din suprafața totală cultivată cu cânepă, ceea ce îl transforma într-un jucător cheie pe piața locală.

Potrivit publicației citate, compania de consultanță imobiliară Cushman & Wakefield Echinox a fost desemnată să promoveze și să vândă în exclusivitate portofoliul agricol din România al companiei olandeze HempFlax, cultivator și procesator de cânepă.