Netanyahu exclude Autoritatea Palestiniană de la viitoarea guvernare a Gazei: „Nu va fi în niciun caz implicată”

Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat că Autoritatea Palestiniană nu va avea niciun rol în administrarea Fâșiei Gaza după încheierea războiului. Poziția a fost transmisă explicit emisarului american Steve Witkoff, aflat în vizită la Ierusalim.

Într-un comunicat oficial, cancelaria premierului Netanyahu a subliniat această poziție fermă: „Prim-ministrul a precizat că Autoritatea Palestiniană nu va fi în niciun caz implicată”. Anunțul vine ca un răspuns la planul de pace avansat de președintele american Donald Trump, care propunea un rol de administrare tranzitorie pentru Autoritatea Palestiniană, condusă de Mahmoud Abbas, după implementarea unui program de reforme, potrivit Agerpres.

Planul de pace al lui Trump

Planul, denumit și „Consiliul pentru pace”, prevedea crearea unui Comitet Național pentru Administrarea Gaza (NCAG) format din 15 membri, care să gestioneze teritoriul sub egida acestui consiliu prezidat de Trump însuși.

O primă etapă, o încetare a focului între Israel și Hamas, este deja în vigoare din 10 octombrie 2025. În ultimele luni, luptele s-au oprit, au avut loc schimburi de ostatici și deținuți, iar forțele israeliene s-au retras de pe aproximativ jumătate din suprafața Fâșiei Gaza. Însă părțile se acuză reciproc de încălcări, iar bilanțul victimelor din această perioadă este greu: peste 400 de palestinieni și trei soldați israelieni au fost uciși.

Faza a doua a planului anunțată de Trump vizează dezarmarea Hamas, retragerea treptată a armatei israeliene și desfășurarea unei forțe internaționale de stabilizare. Planul exclude în mod expres orice implicare pentru Hamas sau alte facțiuni palestiniene înarmate.

Declarația lui Netanyahu subliniază o divergență majoră în viziunile asupra viitorului Gazei. Pe când planul american preconiza o eventuală preluare de către Autoritatea Palestiniană după reforme, poziția oficială israeliană este acum una de excludere totală a acesteia din procesul de guvernare postbelică.