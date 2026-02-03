search
Marți, 3 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Netanyahu exclude Autoritatea Palestiniană de la viitoarea guvernare a Gazei: „Nu va fi în niciun caz implicată”

0
0
Publicat:

Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat că Autoritatea Palestiniană nu va avea niciun rol în administrarea Fâșiei Gaza după încheierea războiului. Poziția a fost transmisă explicit emisarului american Steve Witkoff, aflat în vizită la Ierusalim.

Netanyahu exclude Autoritatea Palestiniană de la viitoarea guvernare a Gazei FOTO: Profimedia
Netanyahu exclude Autoritatea Palestiniană de la viitoarea guvernare a Gazei FOTO: Profimedia

Într-un comunicat oficial, cancelaria premierului Netanyahu a subliniat această poziție fermă: „Prim-ministrul a precizat că Autoritatea Palestiniană nu va fi în niciun caz implicată”. Anunțul vine ca un răspuns la planul de pace avansat de președintele american Donald Trump, care propunea un rol de administrare tranzitorie pentru Autoritatea Palestiniană, condusă de Mahmoud Abbas, după implementarea unui program de reforme, potrivit Agerpres.

Planul de pace al lui Trump

Planul, denumit și „Consiliul pentru pace”, prevedea crearea unui Comitet Național pentru Administrarea Gaza (NCAG) format din 15 membri, care să gestioneze teritoriul sub egida acestui consiliu prezidat de Trump însuși.

O primă etapă, o încetare a focului între Israel și Hamas, este deja în vigoare din 10 octombrie 2025. În ultimele luni, luptele s-au oprit, au avut loc schimburi de ostatici și deținuți, iar forțele israeliene s-au retras de pe aproximativ jumătate din suprafața Fâșiei Gaza. Însă părțile se acuză reciproc de încălcări, iar bilanțul victimelor din această perioadă este greu: peste 400 de palestinieni și trei soldați israelieni au fost uciși.

Faza a doua a planului anunțată de Trump vizează dezarmarea Hamas, retragerea treptată a armatei israeliene și desfășurarea unei forțe internaționale de stabilizare. Planul exclude în mod expres orice implicare pentru Hamas sau alte facțiuni palestiniene înarmate.

Declarația lui Netanyahu subliniază o divergență majoră în viziunile asupra viitorului Gazei. Pe când planul american preconiza o eventuală preluare de către Autoritatea Palestiniană după reforme, poziția oficială israeliană este acum una de excludere totală a acesteia din procesul de guvernare postbelică.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Acuzații dintr-un raport de lucru al unei comisii din Congresul SUA: Comisia Europeană ar fi intervenit în alegerile din România
digi24.ro
image
Țintă iraniană doborâtă de Armata SUA. O dronă Shahed s-a „apropiat agresiv” de portavionul USS Abraham Lincoln
stirileprotv.ro
image
Zodia care își va rezolva toate problemele în februarie 2026, potrivit numerologului Mihai Voropchievici: „Runa Uruz vine în viața nativilor exact cu ce aveau nevoie”
gandul.ro
image
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a petrecut jaful de lux
mediafax.ro
image
Mircea Lucescu, sunat în spital de fostul său elev. Ce ar fi dus, de fapt, la probleme selecționerului: „Asta l-a afectat”
fanatik.ro
image
Alexandru Nazare: „Am salvat ratingul României”. Marea promisiune pentru autostrada Moldovei
libertatea.ro
image
VIDEO Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de controlorii STB
digi24.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
Lovitură uriașă: Cristiano Ronaldo a plecat din Arabia Saudită!
digisport.ro
image
Rectorul Politehnicii București îl atenționează pe Bolojan: În cercetare soluția nu este tăierea. Trebuie să stimulăm investițiile pe termen lung în infrastructura de profil
stiripesurse.ro
image
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Grammy 2026
antena3.ro
image
Laura din România i-a dat unui "prinţ" nigerian 2,5 milioane de euro. Şi-a ipotecat proprietăţile
observatornews.ro
image
Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro
cancan.ro
image
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
prosport.ro
image
Noi detalii ies la iveală despre moartea kinetoterapeutului de 33 de ani din Pitești găsit mort în cabinetul său. Cu ce boală se lupta tânărul
playtech.ro
image
E cuplul anului 2026? Kim Kardashian, surprinsă alături de unul dintre cei mai mari sportivi din istorie
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Extraterestrul!”. O mașină cu un design cum nu s-a mai văzut a apărut în România! Poliția a dat cea mai dură sancțiune
digisport.ro
image
Șeful Statului Major al Apărării atrage atenția cu privire la pensiile militare: 'Nu este ok'
stiripesurse.ro
image
El este primarul care a murit în tragedia de pe DN1, după ce a in... Vezi mai mult
kanald.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Wooooow! Ce transformare! Cum a reușit Luminița Anghel să scape de 30 de kg! Artista este superbă! Dieta pe care a ținut-o e la îndemâna oricui!
romaniatv.net
image
Mark Rutte, șeful NATO, dă semnalul la Kiev: Pacea în Ucraina va necesita alegeri dificile
mediaflux.ro
image
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!”
click.ro
image
Ce urmează după frigul siberian: meteorologii anunță evoluția vremii până pe 2 martie
click.ro
image
Rețeta inedită de mic dejun a unui medic. Este sățioasă, rapidă și ideală pentru dimineți: „O prepar o singură dată, o feliez pentru toată săptămâna și mănânc trei-patru felii"
click.ro
Sydney Sweeney, GettyImages (2) jpg
Sydney Sweeney, una dintre cele mai HOT actrițe ale momentului, a înnebunit Internetul cu apariția sa în lenjerie intimă. De ce s-a afișat astfel
okmagazine.ro
1 cine e razvan banica jpg jpeg
Cine e şi cu ce se ocupă Răzvan Bănică. Se înrudeşte cu Ştefan Bănică şi recent a cerut-o în căsătorie pe Sandra Izbaşa
okmagazine.ro
Cornulete cu rahat Sursa foto shutterstock 1665735121 jpg
Cornuleţe fragede, cu rahat. Rețeta de post, cu borș
clickpentrufemei.ro
Wabash jpg
Bătălia de la Wabash, povestea celei mai mari înfrângeri din Istoria Armatei S.U.A
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele 2 zodii cărora li se reconfigurează traseul vieții începând cu 4 februarie. Toate greutățile prin care au trecut le duc, în sfârșit, pe drumul fericirii
image
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!”

OK! Magazine

image
Sarah Ferguson le-a dus pe Beatrice și Eugenie „să-l cunoască pe Epstein” după eliberarea acestuia din închisoare. Detaliul șocant zguduie monarhia din temelii

Click! Pentru femei

image
Se aud clopote de nuntă? Lady Gaga i-a făcut o declarație de dragoste publică logodnicului ei

Click! Sănătate

image
Testul cu „mingea de tenis” poate fi un indicator util al demenței