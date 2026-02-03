Un raport al Congresului SUA acuză Comisia Europeană de imixtiune în alegerile din România și alte state membre

Un raport al Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților din SUA acuză Comisia Europeană că s-ar fi amestecat în procesele electorale ale statelor membre, inclusiv în cel din România, prin presiuni asupra platformelor sociale pentru cenzurarea conținutului.

Un raport al Congresului Statelor Unite aduce acuzații grave la adresa Comisiei Europene, susținând că executivul UE a intervenit în alegerile naționale ale unor state membre. Documentul, întocmit de Comisia Juridice a Camerei Reprezentanților, descrie o campanie de cenzurare a discursului american care ar fi fost desfășurată de Comisia Europeană pe parcursul unui deceniu.

Intervenția în procesele electorale

Raportul american menționează în mod explicit o imixtiune nepermisă în alegerile din mai multe țări. Referitor la România, documentul susține că „alegerile s-au anulat fără probe și s-au eliminat candidați pentru a ieși președinte «candidatul preferat de establishment»”. Executivul european este acuzat că ar fi exercitat presiuni asupra rețelelor de social media să cenzureze anumit conținut în perioadele electorale din Slovacia, Irlanda, Olanda, Franța, Moldova și România, potrivit Digi24.

Situația din România este detaliată în contextul deciziei Curții Constituționale de a anula primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024. Această decizie a venit după ce Serviciul Român de Informații a prezentat dovezi ale unor interferențe rusești prin intermediul unei campanii pe TikTok, menită să sporească artificial sprijinul pentru candidatul Călin Georgescu.

„Comisia Europeană a presat platformele sociale să cenzureze”

Raportul detaliază metodele folosite: „Comisia Europeană a presat platformele sociale să cenzureze conținutul înainte de alegerile naționale din Slovacia, Olanda, Franța, Moldova, România și Irlanda, pe lângă alegerile UE din iunie 2024”.

„De când DSA (Regulamentul privind serviciile digitale) a intrat în vigoare în 2023, Comisia Europeană s-a angajat împotriva platformelor și le-a presat să cenzureze agresiv conținutul înainte de alegerile naționale din Moldova, Olanda, Franța, Irlanda și România. Comisia a activat sisteme de răspuns rapid înainte de alegerile legislative franceze din 2024, alegerile prezidențiale moldovenești din 2024, alegerile prezidențiale românești din 2024-2025 și alegerile legislative germane din 2025”.

Raportul congresului american pune, astfel, sub semnul întrebării neutralitatea și limitele de acțiune ale Comisiei Europene în perioadele electorale sensibile.