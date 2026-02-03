Sorin Grindeanu, primit la Ierusalim de premierul Benjamin Netanyahu. „Am convenit să accelerăm legăturile economice româno-israeliene”

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a fost primit, marţi, de premierul israelian Benjamin Netanyahu, la Ierusalim, el arătând că au convenit să accelereze legăturile economice română-israeliene.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, s-a întâlnit marţi, în prima zi a vizitei oficiale în Israel, cu premierul Benjamin Netanyahu, la Ierusalim.

”Întâlnire cu Prim-ministrul Benjamin Netanyahu. Am convenit să accelerăm legăturile economice româno-israeliene. Mai multe companii româneşti în Israel, noi investiţii israeliene în România şi expertiză de top în AI şi tehnologie, pentru a întări sectoarele cheie”, a transmis preşedintele PSD într-un mesaj pe platforma X.

Sorin Grindeanu, împreună cu o delegaţie parlamentară, efectuează o vizita oficială în Statul Israel, în perioada 3-5 februarie.

În cadrul vizitei oficiale, acesta va avea întrevederi cu Isaac Herzog, preşedintele Statului Israel şi cu premierul Benjamin Netanyahu.

De asemenea, Grindeanu va vizita Memorialul Holocaustului Yad Vashem, unde va depune o coroană de flori la Sala Amintirilor.

Programul vizitei oficiale

Marți, 3 februarie 2026, Ierusalim

15:30 - Întrevedere cu domnul Benjamin Netanyahu, prim-ministrul Statului Israel - Oficiul prim-ministrului

Miercuri, 4 februarie 2026, Ierusalim

09:30 - Întrevedere cu Preafericitul Theophilos III, Patriarhul Ortodox al Ierusalimului - Patriarhia Ortodoxă, Orașul Vechi

12:00 - Întrevedere cu Ioan Meiu, superiorul Așezămintelor Românești - Așezământul Ortodox Românesc din Ierusalim

19:00 - Dineu oficial oferit de Președintele Knesset-ului - Knesset

Joi, 5 februarie 2026, Ierusalim

10:00 - Întrevedere cu domnul Isaac Herzog, președintele Statului Israel - Președinție

11:00 - Vizită la Memorialul Holocaustului Yad Vashem

Din delegaţia preşedintelui Camerei Deputaţilor fac parte deputatul Silviu Vexler (Minorităţi - preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România), preşedintele Grupului parlamentar de prietenie cu Statul Israel din Parlamentul României, înalt reprezentant al Parlamentului României pentru combaterea antisemitismului, Silvia Claudia-Mihalcea (PSD), secretar al Camerei Deputaţilor, Loránd-Bálint Magyar (UDMR), chestor al Camerei Deputaţilor, Alina-Ştefania Gorghiu (PNL), vicepreşedinte al Comisiei pentru politică externă a Camerei Deputaţilor, preşedinte al Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului în domeniul legislaţiei privind prevenirea, combaterea şi sancţionarea violenţei domestice – “România fără violenţă domestică”, deputatul Radu-Nicolae Mihaiu (USR), preşedintele Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a Camerei Deputaţilor, precum şi Alexandru Florin Rogobete, ministrul Sănătăţii.