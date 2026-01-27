Alina Gorghiu cere explicații după crima de la Hârlău. „Femicidul nu este un accident, ci rezultatul unor decizii greşite”

Preşedintele Comisiei speciale împotriva violenţei domestice, deputatul liberal Alina Gorghiu, a reacţionat după ce o femeie de 35 de ani a fost ucisă de iubitul său la Hârlău, judeţul Iaşi, luni seară. Gorghiu a subliniat că femicidul „nu este un accident, ci rezultatul unor decizii greşite” și a cerut explicaţii privind revocarea rapidă a ordinului de protecţie emis în favoarea victimei.

„Încă un femicid. O femeie ucisă de partener, la Iaşi – Hârlău, după ce un ordin de protecţie a fost revocat la doar câteva săptămâni. Cer comunicare transparentă şi răspunsul clar la întrebarea: de ce instanţa a revocat ordinul atât de rapid şi ce evaluare de risc a stat la baza acestei decizii”, a transmis Gorghiu.

Deputatul a subliniat că statul avea obligaţia să evalueze riscul real, conform jurisprudenţei CEDO, chiar dacă revocarea ordinului de protecţie a avut loc la cererea victimei. Totodată, Gorghiu a cerut Ministerului Justiţiei să explice de ce nu a transmis punctul de vedere necesar pentru a fi înaintat Parlamentului privind proiectul de lege pentru prevenirea şi combaterea femicidului.

„În acelaşi timp, este important să aflăm public de ce Ministerul Justiţiei nu a transmis până în prezent Guvernului punctul de vedere necesar pentru a fi înaintat Parlamentului privind proiectul de lege privind prevenirea şi combaterea femicidului şi a violenţelor care îl preced”, a adăugat ea.

Femicidul a avut loc după ce instanţa a emis un ordin de protecţie în favoarea femeii în luna august a anului trecut, ordin care a fost revocat în septembrie. Autorul, un bărbat de 45 de ani, a fost găsit de poliţişti, dus la audieri și reținut pentru 24 de ore.

Alina Gorghiu a subliniat că, după aproape 60 de cazuri de femicid într-un singur an, „tăcerea instituţională nu mai este o opţiune”.

Raportul asupra proiectului de lege privind prevenirea şi combaterea femicidului şi a violenţelor care îl preced a fost adoptat recent de Comisia juridică din Senat şi de Comisia specială „România fără violenţă” și urmează să fie supus votului în plenul Senatului.