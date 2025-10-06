search
Luni, 6 Octombrie 2025
Becali îl desființează pe George Simion: „Dacă nu este doborât, eu voi face partid. Atât de obraznic a fost"

Gigi Becali, fost membru AUR, l-a atacat pe președintele partidului, George Simion, acuzându-l de trădare. Patronul FCSB a dat de înțeles că intenționează să intre în politică dacă acesta „nu e dat jos”.

George Becali/FOTO: Inquam photos/Adriana Neagoe
George Becali/FOTO: Inquam photos/Adriana Neagoe

Eu sunt împăratul. Băi piticanie, dacă vrei să ne împăcăm, dă telefon la împărat”, a precizat Becali, potrivit Gândul.

Gigi Becali nu a ezitat să îl atace dur pe liderul AUR, arătându-se extrem de dezamăgit de comportamentul acestuia, pe care l-a considerat o trădare repetată. Patronul FCSB susține că Simion nu doar că i-a întors spatele, dar și-a trădat încrederea, ignorând sprijinul pe care i l-a acordat.

Dacă Simion nu este doborât, eu voi face partid. Atât de obraznic a fost, încât nu pot să-l iert. Dacă ajunge să conducă România, vine un potop de nenorociri. Vorbește despre mine pe TikTok și mă face «Iuda». Eu l-am primit în casă, l-am ajutat, l-am considerat ca pe un băiat de-al meu. Iar el, în loc să fie recunoscător, e împotriva mea.”

Recent, Becali a declarat că dorește să se implice într-un posibil proiect politic alături de Călin Georgescu pentru îndepărtarea lui George Simion din viața politică.

„Georgescu e patriot, vorbește despre suveranism, dar nu are apucăturile omului ăsta (n.r. – George Simion). Călin Georgescu spune cât de cât ce vrea să facă, dar în partea aialaltă, nici nu vreau să spun… Dacă Călin Georgescu face un partid, atunci eu nu mă mai bag. Georgescu nu e mincinos, nu e fals. Dacă pleacă cu unul la drum, nu se apucă pe TikTok să-l atace. Nu se duce la om în casă și-l atacă. Nici mort nu face așa ceva. Dacă rămâne Simion, mă voi alia cu Georgescu eu”, a declarat Becali.

