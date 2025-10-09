Un dușman al lui Simion îl face ca la ușa cortului pe liderului AUR: „Este vagabondul acolo!”

Deputatul Gigi Becali (67 de ani) se străduiește să modifice prevederea care obligă utilizarea jucătorilor de fotbal pe criterii de vârstă (regula U21).

Propunerea legislativă a primit avize negative pe linie în comisiile din Camera Deputaților. Și Guvernul, prin vocea prim-ministrului Ilie Bolojan, s-ar fi pronunțat împotriva ei.

Asta l-a înjuriat pe șeful campioanei. Gigi Becali l-a jignit grosolan pe cel cu care s-a certat și în politică. Asta după ce latifundiarul a dăruit tone de brânză la nunta liderului AUR. În schimb, partidul l-a trecut pe lista și l-a băgat în Parlament.

„E împotriva legii firii să mă obligi tu cu ce jucători să joc. Eu sunt societate comercială! (...)

Nu sunt sigur dacă trec sau nu, doar am încercat să fac ceva. Dar nu, că este vagabondul acolo (n.r. - despre Simion), el comandă la comisia de sport. Ce, am dat vreun nume? Bine, atunci nu este nimeni vagabond, sunt toți cuminți.

Dacă mă pun să o votez, dacă vreau cu tot dinadinsul să mă ocup, n-are nicio șansă Burleanu în fața mea, ca influență la Parlament. N-are nicio șansă în viața lui!”, scrie gsp.ro.