George Simion îi cere președintelui să desemneze un premier. Mesaj pentru Bolojan: „Pleacă din Palatul Victoria”

Liderul AUR, George Simion, i-a transmis luni, 6 iulie, un mesaj public președintelui Nicușor Dan, cerându-i să desemneze de urgență un candidat pentru funcția de prim-ministru. Totodată, acesta i-a solicitat premierului interimar Ilie Bolojan să părăsească Palatul Victoria.

„Ceasul 12: Nicuşor, nominalizează un premier ACUM! Bolojan, pleacă din Palatul Victoria. Români, HAI!”, a scris George Simion într-o postare publicată pe Facebook.

Mesajul liderului AUR vine în contextul în care Guvernul condus de Ilie Bolojan a intrat luni în cea de-a 63-a zi calendaristică de funcționare cu atribuții limitate, după ce a fost demis prin moțiune de cenzură.

AUR a început procedura de suspendare a președintelui

Solicitarea lui George Simion se aliniază cu decizia adoptată de conducerea AUR la începutul lunii iulie.

Pe 1 iulie, Consiliul Național de Conducere al partidului, reunit la Alexandria, a votat în unanimitate demararea procedurii de suspendare a președintelui Nicușor Dan și începerea discuțiilor cu celelalte formațiuni parlamentare pentru susținerea acestui demers.

Potrivit AUR, unul dintre principalele motive invocate este refuzul șefului statului de a nominaliza „cea de-a doua propunere de prim-ministru”, despre care formațiunea susține că ar fi prevăzută de Constituție. De asemenea, partidul acuză excluderea unei părți importante a românilor din procesul decizional.

Guvernul Bolojan se apropie de un record al interimatului

Cabinetul Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai 2026 și continuă să exercite atribuții limitate până la învestirea unui nou Executiv.

Luni, 6 iulie, Guvernul a intrat în cea de-a 63-a zi calendaristică de interimat, apropiindu-se de recordul postdecembrist deținut de Guvernul Emil Boc I.

Executivul condus de Emil Boc a rămas în funcție timp de 71 de zile după ce a fost demis prin moțiune de cenzură, între 13 octombrie și 23 decembrie 2009. Dacă până pe 16 iulie nu va fi învestit un nou Guvern, Cabinetul Bolojan va depăși acest record.

În prezent, perspectivele formării rapide a unui nou Executiv sunt reduse, în condițiile în care Parlamentul se află în vacanță.

O sesiune extraordinară ar putea debloca situația

Parlamentul ar putea fi convocat în sesiune extraordinară în a doua parte a lunii iulie, în principal pentru adoptarea unor proiecte restante din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

O astfel de sesiune ar putea fi folosită și pentru procedura de învestire a unui nou Guvern, ceea ce ar pune capăt interimatului condus de Ilie Bolojan înainte de începutul sesiunii parlamentare din septembrie.

În lipsa unei astfel de convocări și a unui acord politic privind formarea unui nou Cabinet, actualul Executiv ar putea rămâne în funcție cu atribuții limitate timp de peste 120 de zile, întrucât Constituția nu stabilește un termen maxim pentru durata interimatului unui guvern demis.