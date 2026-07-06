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SURSE Liderii PSD, PNL, USR și UDMR reiau negocierile pentru deblocarea crizei politice

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Liderii PSD, PNL, USR și UDMR ar putea avea o nouă întâlnire chiar la finalul acestei săptămâni, pentru reluarea discuțiilor privind formarea unui guvern cu puteri depline, au declarat surse social-democrate pentru „Adevărul”.

Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, în plenul Parlamentului
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. FOTO: Inquam Photos

Potrivit acelorași surse, pentru ca varianta unui guvern de reconciliere să devină plauzibilă, PNL ar trebui să își asume o nouă rezoluție de partid, diferită de liniile stabilite anterior în negocierile cu PSD. Sursele citate precizează că, până acum, în interiorul PSD nu a fost discutată nici varianta unui guvern tehnocrat, care rămâne deocamdată în afara ecuației.

Totodată, o sesiune extraordinară a Parlamentului ar urma să fie convocată la finalul lunii iulie pentru adoptarea celor șase proiecte de lege de care depinde atragerea granturilor din Planul Național de Redresare și Reziliență. Pe de altă parte, există probleme în ceea ce privește legea salarizării bugetarilor.  Motivul principal fiind legat de faptul că anvelopa salarială a crescut de la 8 la 12 miliarde de lei în urma modificărilor făcute de Ministerul Muncii ca urmare de discuțiilor cu sindicatele. În cazul în care România nu adoptă această lege, ar pierde 800 milioane de euro.

„Nici Pîslaru nu pare să o împingă prea tare”, spun social-democrații. 

Bolojan vrea guvern de „armistițiu”, Kelemen propune refacerea coaliției fără USR

Liderul UDMR, Kelemen Hunor a vorbit despre refacerea fostei coaliții de guvernare, însă fără USR. Acest scenariu este greu de imaginat, în condițiile în care PNL a adoptat mai multe hotărâri succesive prin care exclud refacerea coaliției cu PSD.

În schimb, premierul interimar Ilie Bolojan a subliniat că refacerea vechii coaliții nu mai este fezabilă în acest moment și că singurele variante realiste sunt guvernele minoritare sau un guvern de tip „armistițiu”, cu un mandat limitat și clar, menit să deblocheze absorbția fondurilor europene. 

„Avem încă 6 legi importante pentru PNRR de adoptat. 3 au fost adoptate ieri, dar 6 legi cu sume foarte mari de bani sunt încă neadoptate: codul urbanismului blocat din decembrie la Cameră, avem legea salarizării. Un prim acord pentru aceste legi ar fi o condiție de responsabilitate. Dacă nu trec legile, sau România pierde bani, sau se găsește un guvern de tip armistițiu care să-și asume răspunderea pe aceste legi”, a subliniat Ilie Bolojan în podcastul „Friendly Fire”.

Potrivit informațiilor noastre, un astfel de cabinet ar fi condus de un prim-ministru fără afiliere politică, o variantă în acest sens fiind actualul ministru al finanțelor, Alexandru Nazare. În schimb, această formulă nu ar presupune refacerea vechii coaliții, acest scenariu fiind în continuare exclus de liberali.

Grindeanu: „Semnez acum acordul propus. Să vină Bolojan și Fritz să îl semneze”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat săptămâna trecută că partidul său este dispus să semneze imediat un acord de guvernare minoritară, cu toate condițiile impuse de Ilie Bolojan și Dominic Fritz, cu o singură condiție: social democrații să preia primii funcția de premier.

„Acum, pe loc, semnez acordul propus. Să viNegocieriGuvern2026NegocieriGuvern2026nă Bolojan și Fritz și îl semnez. Cu toate măsurile. Să vină Bolojan să îl semneze și să voteze un guvern minoritar PSD. Îl anunț pe premierul Bolojan că sunt la muncă pentru ca România să ia banii din PNRR. Îmi doresc ca și Senatul să iasă din pasivitate. Nu voi ezita să convoc o sesiune extraordinară a Parlamentului când situația o va impune”, a afirmat liderul PSD.  

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