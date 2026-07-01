Președintele Senatului, despre restanțele legate de PNRR: „Parlamentarii PNL sunt pregătiți pentru sesiune extraordinară”

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, afirmă miercuri, 1 iulie, că parlamentarii liberali sunt pregătiți să participe la o sesiune extraordinară a Parlamentului oricând va fi necesar, în contextul restanțelor legislative legate de implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Abrudean a declarat că există în continuare „restanțe importante” privind proiecte de lege care trebuie adoptate pentru ca România să nu fie penalizată în procesul de implementare a fondurilor europene.

„Parlamentarii liberali sunt pregătiți pentru o sesiune extraordinară a Parlamentului oricând e necesar. Există în continuare restanțe importante legate de PNRR, proiecte de lege care trebuie adoptate pentru ca România să nu fie penalizată”, a transmis acesta pe Facebook.

De asemenea, președintele Senatului face apel către celelalte formațiuni politice să susțină organizarea unei sesiuni extraordinare, la o dată convenită de comun acord, pentru a accelera adoptarea actelor normative restante.

„Solicităm celorlalte partide și grupuri parlamentare să fie de acord cu organizarea unei sesiuni extraordinare, la o dată agreată împreună, pentru a rezolva aceste restanțe”, a mai precizat Abrudean.

Sorin Grindeanu a criticat însă activitatea Senatului, unde, potrivit lui, două proiecte importante nu au fost adoptate.

„Din păcate, Senatul avea două proiecte și pe niciunul nu a reușit să le voteze: decarbonizarea și Codul urbanismului. Ambele proiecte au fost întârziate pentru că președintele Senatului, de la PNL, s-a mișcat încet”, a afirmat Grindeanu.

El a adăugat că este dispus să convoace o sesiune extraordinară a Parlamentului pentru adoptarea actelor normative restante.

„Îl anunț pe premierul Bolojan că sunt la muncă pentru ca România să ia banii din PNRR. Îmi doresc ca și Senatul să iasă din pasivitate. Nu voi ezita să convoc o sesiune extraordinară a Parlamentului când situația o va impune”, a declarat liderul PSD.

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Aseară, premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că va purta discuții cu liderii tuturor formațiunilor politice din Parlament pentru convocarea unei sesiuni parlamentare extraordinare, dedicată dezbaterii proiectelor de lege necesare implementării PNRR. „Având în vedere problemele cu care se confruntă țara, merită un efort din partea parlamentarilor”, a afirmat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a mai arătat că, în cadrul unei sesiuni extraordinare, parlamentarii pot vota și online, dacă nu se pot prezenta fizic la lucrările Legislativului.

Premierul interimar a sugerat că sesiunea extraordinară ar putea fi convocată în a doua jumătate a lunii iulie, exprimând totodată speranța că actele normative vor fi adoptate cu sprijin transpartinic, pentru a evita pierderea fondurilor europene.