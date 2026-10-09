 Comisia pentru abuzuri din Camera Deputaților, menționată în scandalul interceptărilor Fănel Bogos. Laura Gherasim: „Nu avem nicio sesizare” | adevarul.ro
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Comisia pentru abuzuri din Camera Deputaților, menționată în scandalul interceptărilor Fănel Bogos. Laura Gherasim: „Nu avem nicio sesizare”

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Președinta Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții din Camera Deputaților, Laura Gherasim (AUR), a anunțat că va verifica dacă instituția a primit vreo petiție referitoare la cazul omului de afaceri Fănel Bogos, după ce numele instituției a apărut în scandalul interceptărilor în care ar fi fost menționat George Simion.

Laura Gherasim (AUR)
Laura Gherasim (AUR) Foto: Facebook / Laura Gherasim

Laura Gherasim a susținut că liderul AUR nu i-a cerut niciodată să intervină în favoarea cuiva și a respins ideea că simpla menționare a Comisiei în scandal ar putea compromite activitatea instituției.

„Eu pot vorbi despre ceea ce cunosc personal. George Simion nu mi-a cerut niciodată să încalc legea, să favorizez pe cineva sau să folosesc atribuțiile Comisiei pentru interese particulare. Niciodată! Niciun coleg din partidul AUR și niciun parlamentar din alte partide nu mi-a adresat vreodată o asemenea solicitare!”, a transmis deputata, într-o declarație publică.

Aceasta a precizat că va verifica, împreună cu ceilalți membri ai Comisiei, dacă a fost înregistrată o petiție referitoare la situația omului de afaceri și care a fost traseul acesteia.

„Nu cunosc personal împrejurările cazului Fănel Bogos și voi verifica împreună cu colegii mei prin sutele de petiții pe care le primim la Comisie, dacă a fost înregistrată vreo petiție referitoare la această situație și care a fost parcursul ei. Legat de numele în cauză nu avem nicio sesizare. Dar ca parlamentar, ca Președinte al Comisiei nu accept ca simpla pomenire a Comisiei într-un scandal să fie transformată într-o pată asupra muncii oamenilor care încă își mai fac datoria!”, a afirmat Laura Gherasim.

Deputata AUR susține că instituția este atrasă într-un „scandal politic”

Președinta Comisiei a afirmat că asocierea instituției cu acest caz ar urmări compromiterea credibilității sale și a legat apariția scandalului de anunțul privind prezentarea unui raport referitor la anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

„Consider că asistăm la o încercare deliberată de a atrage Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții într-o mizerie politică, tocmai pentru a-i compromite credibilitatea, după rezultatele excepționale pe care le-am obținut împreună cu colegii mei, membri ai Comisiei, și cu personalul tehnic, în relația cu cetățenii care ne-au cerut ajutorul”, a transmis aceasta.

Laura Gherasim a invocat succesiunea evenimentelor, susținând că presupusele stenograme au apărut la două zile după ce George Simion a anunțat prezentarea raportului în Parlament, programată pentru marți, 13 octombrie.

„Nu pot să trec cu vederea nici momentul în care a izbucnit acest scandal. Iar coincidențe, nu-i așa? Cum a început George Simion să vorbească despre raportul pe anularea alegerilor, hop apare și coincidența”, a afirmat deputata.

Ea a susținut că, în opinia sa, scandalul riscă să distragă atenția de la activitatea parlamentară a Comisiei, despre care spune că și-a îndeplinit atribuțiile în ultimii doi ani.

George Simion a negat că s-ar fi întâlnit cu Fănel Bogos

Liderul AUR a respins marți seară afirmațiile senatorului Ninel Peia, care a susținut că George Simion ar fi apărut în interceptări din dosarul de corupție care îl vizează pe omul de afaceri vasluian Fănel Bogos.

Simion a negat că ar fi avut o relație cu omul de afaceri, dar a relatat că o persoană i-a prezentat cazul acestuia și i-a cerut să intervină. Liderul AUR a afirmat că a îndrumat persoana respectivă către Comisia pentru abuzuri din Parlament.

„Nu am avut o relație cu domnul Bogos. Țin minte că la un moment dat a venit cineva din partea lui, un prieten - marea dezvăluire, marea bombă pe care probabil o gândesc unii că ar pregăti-o la adresa mea - a venit cineva cu acest caz al domnului Bogos la mine, că trebuie să facem ceva şi am zis că dacă e un abuz trebuie să se adreseze către Comisia de Abuzuri de la Camera Deputaţilor sau de la Senat, dar nu văd ce relevanţă ar avea asta”, a declarat George Simion.

Afirmațiile lui Simion vin după ce senatorul PACE, Ninel Peia, a susținut că liderul AUR ar fi fost surprins în interceptări realizate în dosarul de corupție care îl vizează pe omul de afaceri vasluian Fănel Bogos.

În finalul declarației sale, Laura Gherasim a cerut ca persoanele care fabrică documente sau răspândesc informații false să răspundă potrivit legii.

„Cine fabrică documente, cine divulgă nelegal informații din dosare și cine răspândește cu bună știință falsuri care produc prejudicii trebuie să răspundă potrivit legii, indiferent de funcție, partid sau instituția din care provine”, a transmis deputata AUR.

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