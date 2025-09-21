George Simion acuză Chișinăul că a eliminat partidele unioniste din alegeri. „Maia Sandu a cam curățat tot”

George Simion, liderul AUR, acuză autoritățile de la Chișinău, în frunte cu Maia Sandu, că au eliminat formațiunile unioniste din cursa electorală din Republica Moldova.

În cadrul unui interviu acordat unui jurnalist moldovean, președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, a declarat că formațiunea pe care o conduce sprijină partidele unioniste din Republica Moldova, cele care militează pentru unirea cu România.

George Simion a criticat dur modul în care autoritățile de la Chișinău au gestionat procesul electoral, susținând că, la ordinul președintei Maia Sandu, formațiunile unioniste au fost excluse sau cenzurate.

„Noi am încurajat toate formațiunile unioniste. Eu încurajez vot pentru partidele unioniste de la Chișinău, adică nu Ceban, nu Dodon, nu Moldova Mare, nu Usatîi, care reprezintă o orientare estică a Republicii Moldova”, a spus liderul AUR.

În opinia sa, Maia Sandu și partidele asociate cu orientarea pro-europeană, dar neunionistă, au blocat accesul unioniștilor în alegeri.

„Nu Maia Sandu și pe culoarul ăsta pro-european, dar neunionist, care cam a curățat tot, nu a mai lăsat să se înscrie nimeni, să mai existe nimeni pe buletinul de vot, ceea ce e periculos, pentru că nu va avea cu cine să facă o alianță”, a subliniat George Simion, subliniind că lipsa partidelor unioniste de pe buletinul de vot creează un dezechilibru politic în Republica Moldova și slăbește reprezentarea celor care susțin ideea unirii cu România.

Legăturile din George Simion şi Vasile Costiuc

Vă reamintim că, în ultimele săptămâni, candidatul susținut de George Simion la alegerile din Republica Moldova, Vasile Costiuc, a câștigat vizibilitate pe platforma TikTok.

În vârstă de 43 de ani, el se prezintă ca profesor de istorie și geografie, însă parcursul său profesional a fost unul divers, incluzând experiențe ca reporter, fotograf și operator la „Jurnal de Chișinău” între 2008 și 2010, dar și o scurtă perioadă ca actor la Teatrul „Ginta Latină”. Ulterior s-a orientat spre activismul politic.

Vasile Costiuc a activat în Organizația de Tineret a Partidului Liberal între 2004 și 2007 și a fost consultant politic pentru Alianța „Moldova Noastră”, iar din 2011 conduce formațiunea „Democrația Acasă”.

Deși rezultatele sale electorale au fost până acum modeste – sub 2.500 de voturi în 2014 (0,15%), aproximativ 4.500 în 2019 (0,32%) și peste 21.000 în 2021 (1,45%) – el și-a menținut prezența publică prin proteste, transmisii live și critici la adresa unor politicieni și oameni de afaceri, ceea ce i-a adus mai multe procese legate de apărarea onoarei și reputației.

În 2022, Vasile Costiuc a fost reținut într-un dosar privind terenurile Primăriei Durlești, dar afirmă că dosarul a fost „la comandă” și susține că nu a mai fost audiat de atunci.

În ultimii ani, partidul său a dezvoltat o apropiere față de AUR din România. Costiuc a participat la campania lui George Simion pentru prezidențialele din 2025 și, în 2024, a candidat la Camera Deputaților pe circumscripția Diaspora, fiind prezentat drept membru AUR.

Pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, revine ca lider de listă al partidului „Democrația Acasă” şi în ultima perioadă a apărut constant alături de George Simion la evenimente publice și conferințe de presă, inclusiv în Parlamentul României, unde a vorbit despre evoluțiile politice din Republica Moldova.