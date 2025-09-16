Câți dintre români își doresc de fapt unirea cu Republica Moldova. Maia Sandu, printre liderii favoriți | SONDAJ

Republica Moldova este văzută de români drept cel mai apropiat partener și prieten al țării, arată un sondaj realizat de Avangarde în perioada 8–14 septembrie.

Sondajul, realizat de Avangarde în perioada 8–14 septembrie 2025 arată percepțiile românilor asupra direcției țării, liderilor politici internaționali, instituțiilor globale și unor teme de politică externă.

În ceea ce privește țara vecină, datele arată că 40% dintre respondenți au numit Republica Moldova drept „cea mai bună prietenă” a României, mult peste Franța (13%) și Statele Unite (11%).

De asemenea, întrebați dacă Republica Moldova ar trebui să se unească, la un moment dat, cu România, 47% dintre români au răspuns afirmativ. 46% resping ideea, iar 7% nu au o opinie clară.

Totodată, când vine vorba despre liderii favoriți ai românilor, la nivel internațional, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, se află pe primul loc.

Astfel, cei mai apreciați lideri la nivel internațional sunt: Maia Sandu – 78% încredere, Donald Trump – 67%, Emmanuel Macron – 60%, Ursula von der Leyen – 56% și Volodimir Zelensky – 57%.

La polul opus sunt Vladimir Putin – 18% încredere, Viktor Orban – 29% și Xi Jinping – 33%.

Sondajul a fost realizat de Avangarde în perioada 8–14 septembrie 2025, pe un eșantion de 1.000 de respondenți. Metoda folosită a fost CATI (interviuri telefonice), iar ca marjă de eroare a avut ±3,4% la un nivel de încredere de 95%.