USR cere limitarea atribuțiilor Serviciului de Protecție și Pază (SPP) exclusiv la misiunile de protecție și pază a demnitarilor, familiilor acestora și a sediilor oficiale. Un proiect de lege depus de deputatul Emanuel Ungureanu propune eliminarea competențelor privind culegerea și valorificarea informațiilor, activități care ar urma să rămână exclusiv în sarcina serviciilor de informații.

Lucian Pahonțu, directorul Serviciului de Protecție și Pază Foto: Inquam Photos

„Serviciul de Protecție și Pază (SPP) va avea exclusiv atribuții de protecție și pază a demnitarilor români și străini și a familiilor acestora, fără să aibă competențe de culegere, verificare și valorificare a informațiilor, potrivit unui proiect de lege inițiat de deputatul USR Emanuel Ungureanu”, se arată într-un comunicat transmis miercuri de USR

Schimbările urmăresc eliminarea oricăror neclarități privind rolul SPP și delimitarea strictă între activitatea de protecție a demnitarilor și activitatea de culegere a informațiilor.

„Depunem un proiect care limitează atribuțiile SPP, condus de domnul Pahonțu. Să facă acest serviciu doar ce a spus președintele României, atunci când i-a contrazis pe jurnaliștii care susțineau că SPP ar face și culegere de informații. Practic, facem o corelare între spusele președintelui și lege, pentru că, la această oră, legea spune altceva. Întrebarea este: ce face domnul Pahonțu cu informațiile pe care le culege prin structura pe care o conduce de 20 de ani? Pentru cine le folosește dacă președintele țării spune că SPP este doar de protecție și pază?”, declară deputatul USR Emanuel Ungureanu.

Potrivit proiectului, activitatea de informații ar urma să fie exercitată exclusiv de Serviciul Român de Informații (SRI) și Serviciul de Informații Externe (SIE), în timp ce SPP ar rămâne responsabil doar pentru protecția demnitarilor români și străini, a familiilor acestora, precum și pentru paza reședințelor și a sediilor oficiale.

Inițiatorii susțin că modificările au rolul de a separa clar competențele serviciilor de informații de cele ale structurilor cu atribuții de protecție și pază.

Ce atribuții ar pierde SPP

Dacă proiectul va fi adoptat, SPP nu va mai avea competențe privind culegerea, verificarea și valorificarea informațiilor și nici atribuții legate de schimburile de informații specifice serviciilor de informații.

Instituția și-ar păstra însă competențele operative privind protecția persoanelor aflate în responsabilitatea sa, inclusiv prevenirea amenințărilor, organizarea dispozitivelor de protecție, intervenția în situații de risc, identificarea și neutralizarea obiectelor suspecte, asistența medicală de urgență și paza obiectivelor.

Schimbări și în pregătirea personalului

Proiectul USR prevede și modificarea sistemului de pregătire profesională a angajaților SPP.

Astfel, personalul serviciului nu va mai putea fi instruit în instituțiile de specialitate ale SRI. Pregătirea profesională ar urma să se desfășoare în sistemul propriu al SPP, în unități și instituții ale Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Interne, precum și în instituții civile sau similare din străinătate.

Inițiativa legislativă urmează să intre în procedura parlamentară de dezbatere și vot.