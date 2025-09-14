Traian Băsescu, avertisment sumbru pentru români: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României”

„Pe 28 septembrie, Putin și ai lui pot fi la granița României” - este avertismentul lansat de fostul președinte Traian Băsescu, care atrage atenția că o victorie a forțelor pro-ruse la Chișinău ar aduce Republica Moldova sub controlul Moscovei.

Traian Băsescu dă alerta: Rusia ar putea controla Republica Moldova după alegerile din septembrie

Alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pe 28 septembrie, se anunță extrem de strânse și decisive pentru viitorul țării de peste Prut, dar și pentru securitatea României. Fostul președinte Traian Băsescu avertizează că o victorie a partidelor pro-ruse ar putea aduce în Parlament și în Guvernul de la Chișinău marionetele Moscovei, apropiind astfel Rusia de granița României.

„Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!

În Republica Moldova “bătălia” pentru câştigarea alegerilor parlamentare este extrem de strânsă. Sunt “cap la cap” forţele politice pro-europene şi partidele pro-ruse.

Foarte probabil, ca şi la prezidenţiale, rezultatul alegerilor va fi decisiv influenţat de votul oamenilor din diaspora.

Peste un million de cetăţeni ai Republicii Moldova trăiesc şi muncesc în ţări ale UE, beneficiind de cetăţenia română.

Pe 28 Septembrie, viitorul Republicii Moldova dar şi securitatea României vor fi decisiv influenţate de votul lor, al celor din diaspora” a scris fostul președinte al României într-o postare pe Facebook.

Fostul președinte, despre scrutinul de la Chișinău: diaspora poate înclina balanța

Potrivit lui Băsescu, scrutinul va fi decisiv influențat de votul diasporei, peste un milion de cetățeni moldoveni cu cetățenie română care trăiesc și muncesc în statele Uniunii Europene. Participarea lor activă este văzută de fostul președinte ca un factor cheie pentru continuarea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova și pentru menținerea securității la frontiera de est a României.

„O victorie a stângii pro-moscovite ar aduce în Parlament şi în guvernul de la Chişinău marionetele lui Putin iar la frontiera României o ţară supusă ordinelor şi controlului Moscovei.

Participarea diasporei şi votul pentru forţele pro-europene, va determina continuarea procesului de integrare a Republicii Moldova în UE, dar şi securitate la Frontiera de Răsărit a României” a mai spus Traian Băsescu.

Parlamentul European sprijină Chișinăul şi acuză Rusia de tentative de destabilizare a Republicii Moldova înainte de alegeri

Parlamentul European a adoptat o rezoluţie prin care trage un semnal de alarmă privind intensificarea tentativelor Rusiei de a influența alegerile din 28 septembrie din Republica Moldova şi şi-a declarat sprijinul pentru guvernul de la Chişinău.

Miercuri, 10 septembrie, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care condamnă acțiunile Rusiei menite să submineze stabilitatea și democrația din Republica Moldova, cu precădere în contextul alegerilor parlamentare programate pentru 28 septembrie.

Potrivit documentului publicat pe pagina instituţiei, Moscova duce o campanie de ingerință și destabilizare, prin metode hibride și dezinformare, încercând să influențeze cursul democratic al țării și să o îndepărteze de aderarea la Uniunea Europeană.