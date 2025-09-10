PE a votat o rezoluție prin care condamnă încercările Rusiei de a destabiliza Republica Moldova. Cine este singurul europarlamentar român care a votat împotrivă

Parlamentul European a votat miercuri o rezoluție prin care condamnă încercările Rusiei de a destabiliza Republica Moldova. Dintre europarlamentarii români, unul singur a votat împotriva acestui demers.

Singurul europarlamentar român care s-a opus adoptării rezoluției prin care UE condamnă interferențele Rusiei în Republica Moldova este Diana Șoșoacă, potrivit listei finale de vot.

Amintim că, în timpul discursului pe care preşedinta Maia Sandu l-a susținut marți, în Parlamentul European, Diana Șoșoacă a strigat: „Moldova e România!”.

Eurodeputaţii români care au votat rezoluţia

Printre eurodeputații români care au votat pentru adoptarea demersului se numără Adrian-George Axinia și Gheorghe Piperea, de la AUR.

Șerban-Dimitrie Sturdza, Claudiu Târziu, Cristian Terheș, care nu mai sunt membri AUR, dar au fost aleși pe listele formațiunii în 2024, au votat şi ei rezoluția.

De asemenea, demersul a fost votat de eurodeputaţii PNL Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Mircea Hava, Dan Motreanu, Siegfried Mureșan şi Adina Vălean; de europarlamentarii USR Dan Barna, Vlad Voiculescu; de parlamentarii europeni ai PSD Dragoș Benea, Vasile Dîncu, Gabriela Firea, Victor Negrescu, Claudiu Manda, Andi Cristea şi, eurodeputatul PMP, Eugen Tomac.

Luis Lazarus s-a abținut de la vot, arată sursa citată.

Ce prevede rezoluţia votată de Parlamentul European

În documentul votat miercuri de Parlamentul European, eurodeputaţii critică intensificarea operațiunilor hibride și încercările de ingerință ale Rusiei înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie.

Potrivit rezoluţiei, încercările repetate ale Moscovei de a interveni în procesele democratice ale Republicii Moldova vizează în mod clar să destabilizeze această țară și să o întoarcă de la calea democrației, făcând-o să își revoce deciziile suverane, mai cu seamă cele legate de viitoarea aderare la UE.

Rezoluţia a fost adoptată cu 490 de voturi pentru, 65 împotrivă și 86 abțineri.