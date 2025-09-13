Vladimir Putin simplifică relocarea moldovenilor în Rusia. Printr-un decret, condiția cunoașterii limbii ruse a fost eliminată

Președintele rus, Vladimir Putin, a semnat un decret care le permite cetățenilor Republicii Moldova să se stabilească în Rusia fără a mai fi obligați să demonstreze cunoașterea limbii ruse, alături de cetățenii Ucrainei, Belarusului și Kazahstanului.

Vladimir Putin deschide larg porțile Rusiei pentru cetățenii din Moldova și din alte 3 țări

Preşedintele rus, Vladimir Putin, a semnat un decret care prevede modificări la programul de relocare în Federaţia Rusă, în virtutea căruia cetăţenii Republicii Moldova, Ucrainei, Belarusului şi Kazahstanului se pot muta în Federaţia Rusă fără a fi nevoie să demonstreze cunoaşterea limbii ruse, potrivit News.ro.

Pentru a lua parte la program, este suficient ca aceşti cetăţeni să deţină o diplomă obţinută după 1 septembrie 1991 într-o instituţie de învăţământ din afara Rusiei, unde predarea s-a făcut în limba rusă sau într-o filială de peste hotare a unei universităţi ruse, relatează NewsMaker.

Decretul extinde, de asemenea, lista potenţialilor participanţi, incluzând persoane născute şi anterior rezidente în autoproclamatele republici Donţeţk (DNR) şi Luhansk (LNR) din Ucraina, precum şi în regiunile ucrainene ocupate Zaporojie şi Herson.

Programul de relocare în Federaţia Rusă funcţionează din 2006 şi, din 2013, are caracter nelimitat. În 2024, în contexul invaziei din Ucraina, doar 31.700 de persoane l-au accesat - cel mai scăzut nivel din ultimii 14 ani.

PE a votat o rezoluție prin care condamnă încercările Rusiei de a destabiliza Republica Moldova

În documentul votat miercuri de Parlamentul European, eurodeputaţii critică intensificarea operațiunilor hibride și încercările de ingerință ale Rusiei înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie.

Potrivit rezoluţiei, încercările repetate ale Moscovei de a interveni în procesele democratice ale Republicii Moldova vizează în mod clar să destabilizeze această țară și să o întoarcă de la calea democrației, făcând-o să își revoce deciziile suverane, mai cu seamă cele legate de viitoarea aderare la UE.

Rezoluţia a fost adoptată cu 490 de voturi pentru, 65 împotrivă și 86 abțineri.