search
Miercuri, 10 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Republica Moldova este testul care ne privește direct!

0
0
Publicat:

Am fost prezent, marți, în plenul Parlamentului European, în timpul discursului rostit de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. A fost un moment solemn și lucid, puternic, a fost momentul în care o țară mică de la frontiera Europei a spus, fără să se ascundă după vorbe goale: suntem sub atac! Ajutați-ne să nu cădem. Pentru că dacă noi cădem, orice țară din Europa poate fi următoarea.

FOTO Facebook
FOTO Facebook

Maia Sandu nu a cerut favoruri, dar a cerut luciditate și acțiune. Și a spus-o limpede, în fața întregii Europe:

„Moldova nu poate să fugă de geografia sa, noi simțim brațul lung al agresiunii Rusiei. Avem o graniță de 1.200 de kilometri cu Ucraina, cea mai lungă graniță din toate țările reprezentate aici.”

Ca români, știm prea bine ce înseamnă să trăiești sub amenințarea vecinului agresor, iar azi, granița Republicii Moldova cu Ucraina este și granița NOASTRĂ de securitate. Dacă Rusia atacă acolo, nu se va opri la Nistru.

„Parcursul nostru european nu este doar o chestiune de valori. Este o chestiune de supraviețuire.

Europa nu este pentru Republica Moldova doar un vis politic, ci scutul de protecție al democrației. Iar pentru România, sprijinirea acestui drum nu este opțională. Este o obligație de securitate proprie, dar și de solidaritate frățească!

„Următoarea luptă va fi la alegerile parlamentare, de la sfârșitul acestei luni.”

Dezinformarea, banii murdari și propaganda Kremlinului vor încerca să schimbe votul oamenilor. De aceea, România și Europa trebuie să fie acolo, vizibile și active. Este obligatoriu să reușim acest lucru, iar asta pentru a asigura alegeri LIBERE de orice interferențe străine și ostile!

„Independența noastră a fost obținută cu greu, prin greutăți economice, politice, fără a uita de un conflict pe teritoriul nostru, sprijinit de Rusia. Când ne-am exprimat liber opțiunea, Moscova a luat contramăsuri: ne-au tăiat gazul, ne-au interzis exporturile de vin și fructe.”

Rusia nu a încetat niciodată să pedepsească libertatea Republicii Moldova. Gazul, comerțul, propaganda, toate sunt arme hibride. Și toate au fost folosite și împotriva României, doar că mai mascat. Uneori...

„Dacă democrația noastră nu poate fi protejată, atunci nicio democrație din Europa nu poate fi protejată.”

Este avertismentul esențial. Dacă cedăm azi în Republica Moldova, mâine democrația europeană va fi mai slabă la București, Varșovia sau Berlin. Republica Moldova este linia de front, iar noi nu putem rămâne spectatori. Nu avem cum.

Și tot plenul, cu foarte puține excepții, s-a ridicat în picioare. A fost un val de aplauze europene pentru o țară mică, dar demnă, pentru o președintă care nu vinde iluzii, DAR cere sprijin pentru o luptă reală.

Am fost acolo, am văzut sala ridicată în picioare, am văzut emoția și am simțit că nu era doar un discurs pentru Moldova, ci și unul pentru România.

Însă exact atunci când parlamentari din toată Uniunea își arătau respectul și sprijinul, o voce izolată, falsă și agresivă, a început să strige isteric. Era Diana Șoșoacă, într-o nouă criză de provocare fără sens, în slujba unui singur interes.

Cine profită de această nouă ieșire nebunească? România, cu siguranță nu. Republica Moldova, cu atât mai puțin.

Răspunsul e simplu: profită Rusia. Profită exact cei care vor ca Republica Moldova să fie smulsă de pe drumul european și trasă înapoi în orbita Kremlinului.

Maia Sandu a spus adevărul: Republica Moldova este terenul de testare. Dar ținta este Europa și da, este România.

Și nu vorbim despre viitor, nu vorbim despre un pericol „posibil”.

România a fost deja atacată hibrid anul trecut. Nu a trecut mult de atunci și sigur nu am uitat. Iar serviciile de informații, toate, au avertizat asupra tentativelor rusești de infiltrare în spațiul public, de influențare a alegerilor, de cumpărare a spațiului online și de subminare a încrederii în instituții. Asta fac și acum rușii și la vecinii noștri.

Știm așadar cum funcționează aceste mecanisme, pentru că le vedem în București, pe canale media „prietenoase”, în mesaje rostite în română, dar scrise în altă capitală, mai la est...

Să nu ne amăgim, așadar. Războiul este deja aici, în spațiul public, în rețele sociale, în discursul unor lideri care repetă cuvânt cu cuvânt linia Kremlinului.

Dragi români, nu mai e timp de ambiguități. Republica Moldova este testul care ne privește direct. E despre cât de mult ne pasă și despre cât de pregătiți suntem să ne apărăm atât granițele cât și democrația, respectul, valorile și decența! România trebuie să fie liderul acestui efort european!

Alegerile parlamentare din 28 septembrie în Republica Moldova sunt o bătălie pentru supraviețuire democratică iar România nu poate sta deoparte nici politic, nici instituțional și nici civic. România nu are voie să se comporte ca o țară neutră, pentru că miza nu este doar vecinătatea, ci chiar siguranța noastră națională! O spun cu subiect și predicat. Asta, desigur, pe lângă o evidentă obligație morală și istorică și, o spun sincer, de mândrie națională.

România are astfel datoria să acționeze clar, concret, prin diplomație fermă, sprijin economic concret, apărarea spațiului informațional, protejarea presei independente și susținerea ireversibilă a parcursului european al Republicii Moldova.

Pentru că, dacă Republica Moldova cade, nu va cădea singură. Iar dacă Republica Moldova rezistă, nu o va face fără noi.

Opinii

Mai multe de la Gheorghe Falcă

Cum încearcă Rusia să ne manipuleze. Exemplu concret!
Opinii
Debirocratizare, digitalizare și reforma administrației. Statul în slujba cetățeanului, acum!
Opinii
Un popor care nu-și cunoaște trecutul este condamnat să-l repete. Și să suporte consecințele!
Opinii

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce prevede Articolul 4 din Tratatul Nord-Atlantic, pe care Polonia urmează să îl activeze după ce a doborât mai multe drone rusești
digi24.ro
image
Cum reușește Franța să „ne fure” numeroși medici de familie, iar sute de localități din România rămân fără doctori
stirileprotv.ro
image
Ireal ce salariu primește o BONĂ în România! Cererea este mereu în creștere
gandul.ro
image
Reacția ELCEN după plasarea sub control judiciar a doi directori: CA urmează să se întrunească
mediafax.ro
image
Mircea Lucescu nu s-a mai abținut după ultimele atacuri: „Niște nereușiți! Iar ăla, un escroc ieșit din închisoare. Înjură permanent!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Primăriile care ar trebui să dea afară sute de angajați la „reforma” administrației publice: „Cine a consumat trebuie să plătească nota”. Un important primar cere măsuri în oglindă la centru
libertatea.ro
image
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților
digi24.ro
image
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
gsp.ro
image
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar numele noului selecționer a fost pronunțat ÎN DIRECT
digisport.ro
image
Ce va conține Pachetul 3 al Guvernului Bolojan? Ministrul Pîslaru anunță măsuri pentru firme
stiripesurse.ro
image
O vedetă OnlyFans oferă 100.000 de dolari celui care îi găsește un soț: "Sunt o persoană foarte ciudată"
antena3.ro
image
Informare de vreme severă în România, emisă de ANM. Ploi torenţiale şi vijelii până vineri seară
observatornews.ro
image
Nu l-a lăsat inima și a venit să își ia adio de la mama Adrianei Bahmuțeanu! Cine a apărut la înmormântarea Petruței Toma
cancan.ro
image
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
prosport.ro
image
Se înregistrează sau nu tichetele de masă în Revisal? Ce spune legea și cum trebuie procedat corect
playtech.ro
image
Mircea Lucescu, anunț șoc în direct despre demisie: „Cedez imediat locul la națională”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
FRF a luat decizia în privința lui Mircea Lucescu, a doua zi după Cipru - România 2-2
digisport.ro
image
Dragoș Damian, fără menajamente: 'Doamnelor și domnilor profesori, nu mai sunt bani. Puteți face câtă grevă vreți. Nu mai sunt bani pentru că nu se mai muncește'
stiripesurse.ro
image
Doliu în lumea fotbalului! Un fotbalist de numai 16 ani a murit într-un accident rutier
kanald.ro
image
Se pregătește taxă de 16% pe banii românilor la depozite bancare, restricții la...
playtech.ro
image
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
wowbiz.ro
image
Statul a luat 3,5 miliarde de lei de pe cardurile românilor într-o singură lună prin Ghiseul.ro
romaniatv.net
image
Schimbare privind vechimea la pensie!
mediaflux.ro
image
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”
click.ro
image
Daciana Sârbu și-a găsit iubirea! La braț cu un alt bărbat, după divorțul de Victor Ponta. „Sunt pregătită să fiu fericită, să iubesc”
click.ro
image
Scandal la o grădiniță din Satu Mare! Copiii au fost îmbrăcați în uniforme de "Șoimi ai Patriei” și "Pionieri”. Părinte: „Nu vreau ca fiul meu să fie pus..."
click.ro
Maria Antoaneta si sotul ei foto Profimedia jpg
Regele care n-a reușit să-și consume noaptea nunții a devenit marea rușine la Palat. De ce și-a respins regina timp de șapte ani
okmagazine.ro
John Candy foto Profimedia jpg
Actorul din „Singur acasă” și-a prezis singur moartea. S-a stins din viață la numai 43 de ani!
clickpentrufemei.ro
coiful de la Cotofenesti @Muzeul Drents jpg
ADIO Coiful de la Coțofenești, furat la Muzeul Drents! Olandezii întrerup urmărirea pentru 3 din suspecți
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Satul din România care are un singur locuitor: „Nu a vrut în ruptul capului să plece”
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”

OK! Magazine

image
Regele care n-a reușit să-și consume noaptea nunții a devenit marea rușine la Palat. De ce și-a respins regina timp de șapte ani

Click! Pentru femei

image
Nicole Kidman cheltuie o avere ca să stea în casa în care a murit un muzician faimos

Click! Sănătate

image
Acesta este triunghiul morţii de pe faţă! Să nu faci asta niciodată!