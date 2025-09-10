Republica Moldova este testul care ne privește direct!

Am fost prezent, marți, în plenul Parlamentului European, în timpul discursului rostit de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. A fost un moment solemn și lucid, puternic, a fost momentul în care o țară mică de la frontiera Europei a spus, fără să se ascundă după vorbe goale: suntem sub atac! Ajutați-ne să nu cădem. Pentru că dacă noi cădem, orice țară din Europa poate fi următoarea.

Maia Sandu nu a cerut favoruri, dar a cerut luciditate și acțiune. Și a spus-o limpede, în fața întregii Europe:

„Moldova nu poate să fugă de geografia sa, noi simțim brațul lung al agresiunii Rusiei. Avem o graniță de 1.200 de kilometri cu Ucraina, cea mai lungă graniță din toate țările reprezentate aici.”

Ca români, știm prea bine ce înseamnă să trăiești sub amenințarea vecinului agresor, iar azi, granița Republicii Moldova cu Ucraina este și granița NOASTRĂ de securitate. Dacă Rusia atacă acolo, nu se va opri la Nistru.

„Parcursul nostru european nu este doar o chestiune de valori. Este o chestiune de supraviețuire.”

Europa nu este pentru Republica Moldova doar un vis politic, ci scutul de protecție al democrației. Iar pentru România, sprijinirea acestui drum nu este opțională. Este o obligație de securitate proprie, dar și de solidaritate frățească!

„Următoarea luptă va fi la alegerile parlamentare, de la sfârșitul acestei luni.”

Dezinformarea, banii murdari și propaganda Kremlinului vor încerca să schimbe votul oamenilor. De aceea, România și Europa trebuie să fie acolo, vizibile și active. Este obligatoriu să reușim acest lucru, iar asta pentru a asigura alegeri LIBERE de orice interferențe străine și ostile!

„Independența noastră a fost obținută cu greu, prin greutăți economice, politice, fără a uita de un conflict pe teritoriul nostru, sprijinit de Rusia. Când ne-am exprimat liber opțiunea, Moscova a luat contramăsuri: ne-au tăiat gazul, ne-au interzis exporturile de vin și fructe.”

Rusia nu a încetat niciodată să pedepsească libertatea Republicii Moldova. Gazul, comerțul, propaganda, toate sunt arme hibride. Și toate au fost folosite și împotriva României, doar că mai mascat. Uneori...

„Dacă democrația noastră nu poate fi protejată, atunci nicio democrație din Europa nu poate fi protejată.”

Este avertismentul esențial. Dacă cedăm azi în Republica Moldova, mâine democrația europeană va fi mai slabă la București, Varșovia sau Berlin. Republica Moldova este linia de front, iar noi nu putem rămâne spectatori. Nu avem cum.

Și tot plenul, cu foarte puține excepții, s-a ridicat în picioare. A fost un val de aplauze europene pentru o țară mică, dar demnă, pentru o președintă care nu vinde iluzii, DAR cere sprijin pentru o luptă reală.

Am fost acolo, am văzut sala ridicată în picioare, am văzut emoția și am simțit că nu era doar un discurs pentru Moldova, ci și unul pentru România.

Însă exact atunci când parlamentari din toată Uniunea își arătau respectul și sprijinul, o voce izolată, falsă și agresivă, a început să strige isteric. Era Diana Șoșoacă, într-o nouă criză de provocare fără sens, în slujba unui singur interes.

Cine profită de această nouă ieșire nebunească? România, cu siguranță nu. Republica Moldova, cu atât mai puțin.

Răspunsul e simplu: profită Rusia. Profită exact cei care vor ca Republica Moldova să fie smulsă de pe drumul european și trasă înapoi în orbita Kremlinului.

Maia Sandu a spus adevărul: Republica Moldova este terenul de testare. Dar ținta este Europa și da, este România.

Și nu vorbim despre viitor, nu vorbim despre un pericol „posibil”.

România a fost deja atacată hibrid anul trecut. Nu a trecut mult de atunci și sigur nu am uitat. Iar serviciile de informații, toate, au avertizat asupra tentativelor rusești de infiltrare în spațiul public, de influențare a alegerilor, de cumpărare a spațiului online și de subminare a încrederii în instituții. Asta fac și acum rușii și la vecinii noștri.

Știm așadar cum funcționează aceste mecanisme, pentru că le vedem în București, pe canale media „prietenoase”, în mesaje rostite în română, dar scrise în altă capitală, mai la est...

Să nu ne amăgim, așadar. Războiul este deja aici, în spațiul public, în rețele sociale, în discursul unor lideri care repetă cuvânt cu cuvânt linia Kremlinului.

Dragi români, nu mai e timp de ambiguități. Republica Moldova este testul care ne privește direct. E despre cât de mult ne pasă și despre cât de pregătiți suntem să ne apărăm atât granițele cât și democrația, respectul, valorile și decența! România trebuie să fie liderul acestui efort european!

Alegerile parlamentare din 28 septembrie în Republica Moldova sunt o bătălie pentru supraviețuire democratică iar România nu poate sta deoparte nici politic, nici instituțional și nici civic. România nu are voie să se comporte ca o țară neutră, pentru că miza nu este doar vecinătatea, ci chiar siguranța noastră națională! O spun cu subiect și predicat. Asta, desigur, pe lângă o evidentă obligație morală și istorică și, o spun sincer, de mândrie națională.

România are astfel datoria să acționeze clar, concret, prin diplomație fermă, sprijin economic concret, apărarea spațiului informațional, protejarea presei independente și susținerea ireversibilă a parcursului european al Republicii Moldova.

Pentru că, dacă Republica Moldova cade, nu va cădea singură. Iar dacă Republica Moldova rezistă, nu o va face fără noi.