Luni, 22 Decembrie 2025
Adevărul
Cristi Chivu, sub lupa presei internaționale: românul se luptă cu critici după eșecurile recente. Inter, în fața unui test decisiv cu Napoli

Deși Inter conduce clasamentul din Serie A și are rezultate solide în Liga Campionilor, atmosfera din jurul echipei nu este deloc una liniștită.

Cristi Chivu Foto/EPA
Eșecul din Supercupa Italiei, pierdut la loviturile de departajare în fața Bolognei, după un egal înregistrat în timpul regulamentar, a reaprins nemulțumirile.

Analiștii din presa sportivă italiană consideră că echipa arată bine ca joc, însă nu reușește mereu să transforme superioritatea în victorii. Aceste rezultate dezamăgitoare au dus la critici îndreptate spre Cristi Chivu, care este tot mai des indicat drept cel care poartă vina pentru pașii greșiți ai formației.

Șapte înfrângeri fără să merite vreuna. Nu este o coincidență. Nu se pune nici problema lipsei de personalitate în cadrul echipei, căci un club care ajunge în finala Ligii Campionilor de două ori în trei sezoane nu se poate confrunta cu așa ceva. Atunci care este problema? Să fie vorba despre aroganță? Se simte Inter invincibilă și, prin urmare, are impresia că e sortită să câștige? Ce-i drept, așa a părut vineri, cu Bologna, după un start excelent de partidă!”, au transmis cei de la Gazzetta dello sport.

„Inter se mulțumește să fie dominată!”

Presa din Italia consideră că responsabilitatea pentru redresarea echipei îi revine lui Cristi Chivu. Jurnaliștii spun că Inter nu arată suficientă determinare, intensitate și concentrare în joc. În opinia lor, aceste probleme apar din cauza stilului prea blând al antrenorului român.

Pentru comparație, italienii îi amintesc pe foștii antrenori José Mourinho și Antonio Conte, cunoscuți pentru autoritatea și disciplina impuse la Inter, trăsături pe care Chivu nu le-ar afișa la același nivel.

„Bastoni a explicat: «Ceea ce suntem este datorită lui Chivu» - a fost un compliment frumos, dar acest lucru este adevărat și într-un sens negativ. Tânărul antrenor, aflat la primul său sezon de la început în Serie A, este încă un bun coechipier, dar trebuie să-și dezvolte detașarea și autoritatea pentru a transforma o echipă Inter, care prea des se mulțumește să arate bine și dominantă, într-una de succes!”, au mai precizat cei de la Gazzetta.

În ceea ce privește jucătorii considerați responsabili pentru problemele echipei, italienii îi indică pe Hakan Calhanoglu și Henrikh Mkhitaryan, despre care se spune că întâmpină dificultăți în faza defensivă. De asemenea, sunt criticați fundașii Bisseck, Dimarco și chiar Bastoni, apreciați mai degrabă pentru contribuția ofensivă decât pentru siguranța din apărare. Aceste slăbiciuni ar fi dus și la rezultatul negativ cu Bologna, în meciul disputat la Riyadh.

Derby-ul cu Napoli devine decisiv pentru Chivu

Rezultatele recente nu au fost ușor de acceptat, iar eliminarea rapidă din Supercupa Italiei, desfășurată în Arabia Saudită, a generat nemulțumiri atât în conducerea clubului, cât și în cadrul staffului tehnic. Situația a fost cu atât mai frustrantă cu cât Inter s-a întors acasă cu aproximativ 2,4 milioane de euro, o sumă considerată modestă în raport cu efortul depus și presiunea deplasării. În acest context, confruntarea cu Napoli devine extrem de importantă pentru parcursul sezonului.

În prezent, poziția lui Cristi Chivu nu este pusă sub semnul întrebării. Atât Giuseppe Marotta, cât și Piero Ausilio consideră că românul este omul potrivit pentru perioada de tranziție după plecarea lui Simone Inzaghi. Totuși, duelul cu Antonio Conte reprezintă un test important pentru echilibrul și maturitatea sa ca antrenor.

Inter are dificultăți în a obține victorii în partidele majore împotriva echipelor precum Napoli, AC Milan sau Juventus, iar pentru a rămâne în lupta pentru titlu și a cuceri al 21-lea „scudetto”, aceste victorii devin cruciale. Meciul cu Napoli este programat pe 11 ianuarie, însă până atunci „nerazzurrii” vor mai înfrunta Atalanta, Bologna și Parma.

A ratat primul trofeu din cariera de antrenor

Cristi Chivu a ratat primul trofeu din cariera de antrenor, după ce Inter Milano a fost eliminată de Bologna în Supercupa Italiei. Partida disputată la Riad s-a încheiat la egalitate, 1-1, iar calificarea s-a decis la loviturile de departajare, unde Bologna a avut câștig de cauză, scor 3-2. Inter a ratat trei penalty-uri, în timp ce adversarii au greșit de două ori. În finală, Bologna va întâlni Napoli.

Inter a avut un start excelent și a marcat rapid, în minutul 2, prin Marcus Thuram, după o pasă decisivă a lui Bastoni. Bologna a revenit în joc în minutul 35, când Riccardo Orsolini a transformat un penalty.

În partea a doua a meciului, Inter a primit inițial un nou penalty, însă arbitrul a revenit asupra deciziei după consultarea VAR. Cum scorul nu s-a mai modificat până la finalul timpului regulamentar, meciul a ajuns la lovituri de departajare. Acolo, după multe execuții ratate de ambele echipe, Bologna s-a impus și a obținut calificarea în finala Supercupei Italiei.

„Penalty-uri ratate? Pentru mine este suficient curajul celor care își asumă aceste responsabilități. Nu poți antrena astfel de situații. Apreciez curajul celor care au ridicat mâna și au avut simțul responsabilității să execute. Apoi, se poate greși.

„În fotbal cazi, plângi, te ridici și încerci din nou!”

Îmi asum prestația, de la abordarea noastră până la ceea ce am făcut în repriza a doua. Acesta este un adversar care pune probleme oricui și trebuie felicitat. În repriza a doua, dacă nu mă înșel, am fost doar noi pe teren. Eu așa am văzut meciul: am dominat partida. Din păcate, în fața porții am greșit ceva, iar linia lor defensivă a fost bună în a apăra acele situații.

Ca întotdeauna, în fotbal și în viață: cazi, plângi, te ridici și încerci din nou. Asta este tot. Marii campioni ies din zona de confort. Acest grup are datoria, dar și calitățile tehnice și umane, pentru a ieși dintr-o situație ca aceasta!”, a declarat Chivu, după înfrângerea cu Bologna.

