search
Luni, 22 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Atacatorii care au ucis 15 persoane pe plaja Bondi din Sydney s-au antrenat în Australia. Ce au făcut înainte de a deschide focul

0
0
Publicat:

Cei doi autori ai atacului comis în data de 14 decembrie pe plaja Bondi din Sydney s-au antrenat în Australia înainte de a deschide focul în timpul unei sărbători evreieşti şi de a ucide 15 persoane, atentat pentru care prim-ministrul Anthony Albanese şi-a cerut scuze luni, 22 decembrie, comunităţii evreieşti din ţară, relatează AFP.

Potrivit documentelor judiciare puse la dispoziţia presei luni, poliţia susţine, de asemenea, pe baza unor înregistrări video recuperate, că cei doi autori ai masacrului, tată şi fiu, i-au denunţat pe „sionişti” în timp ce stăteau aşezaţi în faţa unui steag al grupării jihadiste Stat Islamic, potrivit Agerpres, care citează agenția de presă străină.

Atacatorii, Sajid Akram, în vârstă de 50 de ani, un indian care a intrat în Australia cu viză în 1998, şi fiul său, Naveed Akram, născut în ţară în urmă cu 24 de ani, vizitaseră de asemenea, „în recunoaştere", locul crimei de pe această plajă legendară, renumită în Australia şi în întreaga lume, cu câteva zile înainte de 14 decembrie, conform autorităţilor poliţieneşti şi judiciare.

Cei doi au deschis focul pe 14 decembrie, cu puţin timp înainte de ora 19:00, în timpul unei adunări pentru sărbătoarea evreiască Hanuka, ce se desfăşura pe plajă şi unde se strânseseră mii de oameni, inclusiv înotători, trecători şi participanţi la eveniment.

Sajid Akram, a fost împuşcat mortal de poliţie, iar fiul său, Naveed, a fost transferat luni într-o închisoare, de la spitalul unde era tratat, a declarat poliţia. El este inculpat pentru terorism şi 15 crime.

Potrivit aceloraşi documente de anchetă, poliţia a dezvăluit şi o înregistrare video găsită pe un telefon mobil în care Sajid şi Naveed Akram sunt văzuţi stând aşezaţi în faţa unui steag al grupării Stat Islamic, recitând un pasaj din Coran şi denunţând „sioniştii".

Autorii atentatului antisemit. FOTO: ABC News
Autorii atentatului antisemit. FOTO: ABC News

Un steag al Statului Islamic a fost găsit şi în maşina lor la scurt timp după atac.

Documentele judiciare mai arată că Sajid şi Naveed Akram au efectuat, de asemenea, recunoaşteri pe plaja Bondi cu câteva zile înainte de atac.

Huiduit duminică în timpul comemorării naţionale din Sydney, la o săptămână după masacru, prim-ministrul Anthony Albanese a declarat luni că „îi pare rău pentru ceea ce au îndurat comunitatea evreiască şi naţiunea noastră în ansamblu”, cerând în acelaşi timp sprijin de la întreaga clasă politică pentru a „introduce o infracţiune agravată pentru cei care propovăduiesc ura".

Conform estimărilor oficiale, imensa ţară-continent are cel puţin 110.000 de australieni evrei.

„Nu vom lăsa teroriştii inspiraţi de Statul Islamic să câştige. Nu îi vom lăsa să ne divizeze societatea, şi vom depăşi această încercare împreună", a declarat Albanese reporterilor.

A fost introdusă o nouă legislație: „cea mai strictă din ţară”

Luni, Statul New South Wales, a cărui capitală este Sydney, a introdus o nouă legislaţie, descrisă ca fiind  „cea mai strictă din ţară" : numărul de arme de foc pe care o persoană le poate deţine va fi limitat la patru. Cei scutiţi, cum ar fi fermierii, vor avea voie să deţină până la 10 arme de foc.

Administraţia locală estimează că există 1,1 milioane de arme de foc în circulaţie în acest stat, cel mai populat din Australia.

Legea ar interzice, de asemenea, afişarea de „simboluri teroriste", inclusiv a steagului Statului Islamic.

Totodată, autorităţile vor putea interzice demonstraţiile timp de până la trei luni după un atentat.

Chris Minns, premierul statului New South Wales, a declarat luni că are în vedere şi o legislaţie mai strictă privind discursul instigator la ură în 2026, inclusiv legi împotriva sloganurilor care îndeamnă la o „intifadă globală".

Guvernul federal australian a anunţat, de asemenea, un pachet de reforme privind deţinerea de arme de foc şi legi privind discursul instigator la ură, precum şi o revizuire a poliţiei şi a serviciilor de informaţii.

După ce a anunţat planuri de consolidare a legislaţiei australiene împotriva extremismului, Albanese a anunţat vineri un program de răscumpărare a armelor de foc aflate în circulaţie.

Potrivit acestuia „nu există niciun motiv pentru care cineva care locuieşte în suburbiile oraşului Sydney ar trebui să aibă nevoie de atâtea arme", referindu-se la cele şase arme de foc deţinute legal de unul dintre atacatori.

Este cea mai mare achiziţie de arme din 1996, când Australia a înăsprit reglementările privind armele în urma unui masacru în care au fost ucise 35 de persoane în Port Arthur.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
digi24.ro
image
Alertă maximă în Rusia. Un general rus ar fi fost ucis la Moscova de o explozie a unei mașini-capcană
stirileprotv.ro
image
Cozonacul de Crăciun, tot mai scump de la an la an. Românii se uită cu uimire la raft: „Mi se pare exagerat”. Cât a ajuns să coste un kilogram
gandul.ro
image
Discuții la Cotroceni între Nicușor Dan și magistrații care au decis să vorbească public despre problemele din Justiție
mediafax.ro
image
El este omul care a distrus marea echipă a lui Dinamo din 1989: „Se comporta ca și cum era clubul lui”
fanatik.ro
image
Magistrații, militarii și polițiștii pensionari, dați afară din locuințele de serviciu. Un proiect de lege le dă 3 luni să plece
libertatea.ro
image
Val de concedieri în fabricile auto din vestul țării. Motivul pentru care mii de oameni vor rămâne fără slujbe în viitorul apropi
digi24.ro
image
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
gsp.ro
image
La 3 ani de la divorț, s-a căsătorit în secret cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
Primul val de ninsori din această iarnă începe de miercuri. ANM anunță unde va ninge abundent de Crăciun
antena3.ro
image
Bianca a transformat tradiţia în afacere. Produsele sale sunt căutate în toată ţara, de Crăciun
observatornews.ro
image
Ninge abundent de Crăciun! ANM a schimbat radical prognoza: zonele din România unde iarna își intră în drepturi
cancan.ro
image
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
prosport.ro
image
Staţiunea din România pe primul loc în topul preferinţelor turiştilor pentru sărbătorile de iarnă
playtech.ro
image
Florin Talpan, dezlănțuit după ce nu a fost premiat la gala clubului Steaua! Acuzații grave: „Nu au ce să mai caute în funcții!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ce a făcut fostul fotbalist al FCSB-ului pentru bani, imediat după ce soția l-a înșelat: "Nu mai eram om! Eram zombie!"
digisport.ro
image
Consultarea care ar schimba jocul în justiție: care ar fi de fapt planul președintelui (surse)
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Denise Rifai, pregătită pentru viața în doi! Vedeta Kanal D ne-a dezvăluit planurile sale pentru 2026: „A venit momentul”
kanald.ro
image
Lemnul se scumpește și el în România, Prețul crește cu 66%, iar consecințele se simt la...
playtech.ro
image
Primele imagini cu Mihaela Rădulescu, la capela unde este depus sicriul mamei sale. A venit de la Monaco cu o zi înainte de înmormântare, după un zbor cu întârziere | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
VIDEO ŞOCANT! Andrew Tate, bătut şi umplut de sânge la revenirea în ring. Şi-a luat DAUNĂ TOTALĂ!
romaniatv.net
image
Este oficial! ANM anunță ninsori de Crăciun! Iată cum va fi vremea
mediaflux.ro
image
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Dovada că Alessia Pop, câștigătoarea Vocea României, s-a cunoscut cu Theo Rose înainte de a urca pe scena concursului de la PRO TV. Unde au fost cele două
actualitate.net
image
Revoltă de zile mari după finala Vocea României 2025, câștigată de Alessia Pop. Publicul și-a exprimat nemulțumirea față de desfășurarea emisiunii și postul PRO TV
click.ro
image
Final de an spectaculos pentru aceste zodii. Încheie 2025 victorioase și încep 2026 cu dreptul
click.ro
image
Ce să faci când varza murată a prins floare. Un ingredient din bucătărie poate rezolva problema
click.ro
Regina Sofia în doliu GettyImages 2170885058 jpg
Doliu la Curtea Spaniei. Chiar înainte de Crăciun, Regina Sofia e complet neconsolată
okmagazine.ro
kortnee greenfield d9ystsaiOW8 unsplash jpg
Ziua ta de naștere îți poate aduce noroc în viață. Află dacă ești pe „lista norocoaselor”!
clickpentrufemei.ro
Tractor Ford de fabricație americană, în perioada interbelică (© Library of Congress)
Răspândirea tractoarelor în agricultura românească, în timpul Marii Crize Economice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Creștere importantă a pensiilor pentru o categorie de români. Cine va primi cu 275 de lei mai mult lunar din 2026
image
Revoltă de zile mari după finala Vocea României 2025, câștigată de Alessia Pop. Publicul și-a exprimat nemulțumirea față de desfășurarea emisiunii și postul PRO TV

OK! Magazine

image
Doliu la Curtea Spaniei. Chiar înainte de Crăciun, Regina Sofia e complet neconsolată

Click! Pentru femei

image
Punctul zero al anului, 21 decembrie 2025. Ce aduce Solstițiul pentru fiecare zodie

Click! Sănătate

image
Cum afectează diabetul viaţa sexuală. Medicul explică