Atacatorii care au ucis 15 persoane pe plaja Bondi din Sydney s-au antrenat în Australia. Ce au făcut înainte de a deschide focul

Cei doi autori ai atacului comis în data de 14 decembrie pe plaja Bondi din Sydney s-au antrenat în Australia înainte de a deschide focul în timpul unei sărbători evreieşti şi de a ucide 15 persoane, atentat pentru care prim-ministrul Anthony Albanese şi-a cerut scuze luni, 22 decembrie, comunităţii evreieşti din ţară, relatează AFP.

Potrivit documentelor judiciare puse la dispoziţia presei luni, poliţia susţine, de asemenea, pe baza unor înregistrări video recuperate, că cei doi autori ai masacrului, tată şi fiu, i-au denunţat pe „sionişti” în timp ce stăteau aşezaţi în faţa unui steag al grupării jihadiste Stat Islamic, potrivit Agerpres, care citează agenția de presă străină.

Atacatorii, Sajid Akram, în vârstă de 50 de ani, un indian care a intrat în Australia cu viză în 1998, şi fiul său, Naveed Akram, născut în ţară în urmă cu 24 de ani, vizitaseră de asemenea, „în recunoaştere", locul crimei de pe această plajă legendară, renumită în Australia şi în întreaga lume, cu câteva zile înainte de 14 decembrie, conform autorităţilor poliţieneşti şi judiciare.

Cei doi au deschis focul pe 14 decembrie, cu puţin timp înainte de ora 19:00, în timpul unei adunări pentru sărbătoarea evreiască Hanuka, ce se desfăşura pe plajă şi unde se strânseseră mii de oameni, inclusiv înotători, trecători şi participanţi la eveniment.

Sajid Akram, a fost împuşcat mortal de poliţie, iar fiul său, Naveed, a fost transferat luni într-o închisoare, de la spitalul unde era tratat, a declarat poliţia. El este inculpat pentru terorism şi 15 crime.

Potrivit aceloraşi documente de anchetă, poliţia a dezvăluit şi o înregistrare video găsită pe un telefon mobil în care Sajid şi Naveed Akram sunt văzuţi stând aşezaţi în faţa unui steag al grupării Stat Islamic, recitând un pasaj din Coran şi denunţând „sioniştii".

Un steag al Statului Islamic a fost găsit şi în maşina lor la scurt timp după atac.

Documentele judiciare mai arată că Sajid şi Naveed Akram au efectuat, de asemenea, recunoaşteri pe plaja Bondi cu câteva zile înainte de atac.

Huiduit duminică în timpul comemorării naţionale din Sydney, la o săptămână după masacru, prim-ministrul Anthony Albanese a declarat luni că „îi pare rău pentru ceea ce au îndurat comunitatea evreiască şi naţiunea noastră în ansamblu”, cerând în acelaşi timp sprijin de la întreaga clasă politică pentru a „introduce o infracţiune agravată pentru cei care propovăduiesc ura".

Conform estimărilor oficiale, imensa ţară-continent are cel puţin 110.000 de australieni evrei.

„Nu vom lăsa teroriştii inspiraţi de Statul Islamic să câştige. Nu îi vom lăsa să ne divizeze societatea, şi vom depăşi această încercare împreună", a declarat Albanese reporterilor.

A fost introdusă o nouă legislație: „cea mai strictă din ţară”

Luni, Statul New South Wales, a cărui capitală este Sydney, a introdus o nouă legislaţie, descrisă ca fiind „cea mai strictă din ţară" : numărul de arme de foc pe care o persoană le poate deţine va fi limitat la patru. Cei scutiţi, cum ar fi fermierii, vor avea voie să deţină până la 10 arme de foc.

Administraţia locală estimează că există 1,1 milioane de arme de foc în circulaţie în acest stat, cel mai populat din Australia.

Legea ar interzice, de asemenea, afişarea de „simboluri teroriste", inclusiv a steagului Statului Islamic.

Totodată, autorităţile vor putea interzice demonstraţiile timp de până la trei luni după un atentat.

Chris Minns, premierul statului New South Wales, a declarat luni că are în vedere şi o legislaţie mai strictă privind discursul instigator la ură în 2026, inclusiv legi împotriva sloganurilor care îndeamnă la o „intifadă globală".

Guvernul federal australian a anunţat, de asemenea, un pachet de reforme privind deţinerea de arme de foc şi legi privind discursul instigator la ură, precum şi o revizuire a poliţiei şi a serviciilor de informaţii.

După ce a anunţat planuri de consolidare a legislaţiei australiene împotriva extremismului, Albanese a anunţat vineri un program de răscumpărare a armelor de foc aflate în circulaţie.

Potrivit acestuia „nu există niciun motiv pentru care cineva care locuieşte în suburbiile oraşului Sydney ar trebui să aibă nevoie de atâtea arme", referindu-se la cele şase arme de foc deţinute legal de unul dintre atacatori.

Este cea mai mare achiziţie de arme din 1996, când Australia a înăsprit reglementările privind armele în urma unui masacru în care au fost ucise 35 de persoane în Port Arthur.