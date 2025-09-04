Nicușor Dan: Guvernul a analizat toate deciziile CCR privind pensiile speciale. „Mai departe decide Curtea”

Președintele Nicușor Dan a declarat, joi seară, că Guvernul a luat în considerare toate deciziile CCR pentru a evita ca proiectul de reformă a pensiilor speciale, atacat de ICCJ, să fie declarat neconstituțional: „Mai departe decide Curtea”.

„Când Guvernul a venit cu propunerea, oamenii din Guvern s-au uitat la toate deciziile CCR, pentru a evita ca proiectul să fie declarat neconstituțional. Mai departe decide Curtea”, a explicat Nicușor Dan într-un interviu la Observator.

Președintele și-a menținut declarațiile legate de suprasolicitarea magistraților și a subliniat că situația trebuie privită cu nuanțe.

„Nu e normal ca în orice domeniu pensia să fie egală cu salariul. Din păcate, mulți magistrați au făcut asta când erau la vârful carierei profesionale. Vârsta de pensionare este prea mică, 48-50 de ani, și oamenii sunt în plină putere. Nuanța mi-o mențin în continuare: această trecere de la 48 la 65 de ani nu poate fi făcută brusc.

Îmi mențin opinia: magistrații chiar au muncit mult în anii aceștia. Ca să vă imaginați, pentru cei care nu au fost în sala de judecată, judecătorul se așază pe scaun, iar grefierii vin cu un cărucior de supermarket, iar judecătorul se apleacă pe tot căruciorul ăla. E o discuție întreagă: oamenii aceștia au fost suprasolicitați. Trebuie să recunoaștem.

Nu cred că e sănătos ca lumea să urască magistrații. Dacă intrăm și noi în horă și înjurăm magistrații, nu cred că trebuie să avem această atitudine”, a declarta Nicușor Dan.

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis joi, 4 septembrie, să sesizeze Curtea Constituțională a României (CCR) pentru a se pronunța în legătură cu proiectul care modifică pensiile magistraților.