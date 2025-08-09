Cât de mici ar ajunge pensiile magistraților dacă se aplică reforma pensiilor speciale

Reforma pensiilor speciale, despre care se vorbește de atât de mult timp din cauza inechităților din sistemul de pensii publice, ar reduce drastic veniturile pensionarilor din sistem, dată fiind raportarea la venitul net al salariilor aflate în plată, nu la venitul brut.

Concret, în prezent, cei 5.680 de foști judecători și procurori, dintre care 3.122 nu au contribuit deloc la sistemul public de pensii, sunt plătiți cu o pensie medie de 25.258 lei (la nivelul lunii iunie – ultima lună pentru care Casa Națională de Pensii Publice a prezentat datele oficiale), de aproape 9 ori mai mare decât pensia medie de rând de 2.813 lei.

Din suma de 25.258 de lei, pensia medie pe care o încasează un fost procuror sau judecător, peste 22.000 de lei sunt virați lunar din bugetul de stat, adică din taxele și impozitele plătite de toți românii, după cum se poate vedea în tabelul de mai jos.

Pentru a regla această inechitate, dar și pentru a reduce deficitul bugetar, Guvernul Bolojan intenționează să reformeze sistemul de pensii speciale de care beneficiază foștii magistrați, pe de o parte prin prelungirea vârstei de pensionare cu 17 ani ( la 65 de ani, față de 48 de ani în prezent), iar pe de altă prin schimbarea formulei de calcul a cuantumului ce li se cuvine la momentul pensionării.

Astfel, pensia magistraților nu va mai fi calculată la nivelul de 80% din salariul brut pe ramură aflat în plată, ci la nivelul de 70% din salariul net pe ramură aflat în plată, ceea ce va reduce dramatic pesiile speciale, ajungând chiar să le înjumătățească în unele cazuri, conform calculelor „Adevărul”.

Calculele au fost efectuate ținând cont de ultimele date oficiale privind veniturile magistraților (de dinaintea reducerii sporului pentru condiții vătămătoare) care reflectă nivelul actual al pensiilor aflate în plată și reducerea viitoare a cuantumului, raportată la venitul net, nu la cel brut ca în prezent.

Un fost judecător de tribunal ar lua 12.600 lei, față de 24.700 lei în prezent

Spre exemplu, conform datelor oficiale analizate de „Adevărul” – publicate pe 31 martie 2025 - salariul brut al unui judecător obișnuit de la un tribunal este cuprins între 19.000 și 23.600 lei, la care se adaugă și multe alte sporuri, precum spor pentru condiții grele de muncă, periculoase sau vătămătoare – 1500 lei; spor pentru risc și suprasolicitare neuropsihică și sporul pentru păstrarea confidențialității – 5.580 lei.

Ca atare, salariul brut lunar al unui judecător obișnuit de Tribunal este de 30.881 lei, respectiv un net de aproape 18.000 lei lunar.

În prezent, un astfel de judecător se poate pensiona la 48 de ani și poate încasa 80% din salariul brut aflat în plată, adică mai mult decât cei care muncesc și plătesc contribuții la pensii și sănătate, plus impozitul pe venit. Adică o pensie de 24.700 lei, față de cei aproape 18.000 de lei salariu pe care i-ar încasa dacă ar munci.

Intenția Guvernului de a reduce cuantumul pensiei la 70% din salariul net, în loc de 80% din venitul brut a stârnit nemulțumirea judecătorilor dat fiind că pensia ar fi de numai 12.600 lei, aproape jumătate față de pensia de 24.700 de lei care poate fi încasată acum.

Foștii judecători ai ÎCCJ ar lua 19.000 de lei, în loc de 37.000 lei

Datele oficiale consultate de „Adevărul” arată că cele mai mari salarii sunt la Înalta Curte de Casație și Justiție, lucru firesc dat fiind că acolo ajung doar judecătorii care au promovat INM și au o vechime de cel puțin 18 ani, în care intră și perioada de auditor, adică cei doi ani de cursuri la INM.

Potrivit ultimelor informații oficiale consultate de „Adevărul”, președintele Înalte Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) are un salariu brut de aproape 41.000 de lei, la care se adaugă sporurile pentru condiții de muncă, grele, vătămătoare ori periculoase, spor pentru risc și suprasolicitare neuropsihică și sporul pentru păstrarea confidențialității în valoare de maximum 12.274 de lei, plus indemnizația pentru titlul științific de doctor de 950 de lei.

În total, puțin peste 54.000 lei brut, adică un net de circa 31.320 lei lunar.

Formula actuală de calcul al pensiei, de 80% din salariul brut, i-ar aduce fostului președinte ÎCCJ o pensie de 43.200 de lei. În cazul aplicării formulei de 70% din salariul net aflat în plată, pensia ar scădea la 21.924 lei.

Un judecător de la ÎCCJ are în prezent un salariu brut cuprins între 33.714 și 36.194 lei, plus sporurile sus-amintite cuprinse între 10.114 lei și 10.858 lei, rezultând un venit lunar cuprins între 43.828 lei brut ( 25.400 lei net) și 47.052 lei brut (27.290 lei net).

Pensia actuală, calculată la 80% din brutul aflat în plată este cuprinsă între 35.062 lei și 37.641 lei.

Aplicarea cotei de 70% la salariul net ar duce la o scădere a pensiei la 17.780 lei (față de 25.062 lei în prezent), respectiv 19.103 lei (față de 37.641 lei).

Și pensiile foștilor judecători ai Curților de Apel s-ar înjumătăți

Veniturile judecătorilor Curților de apel sunt mai mici decât ale celor de la Instanța Supremă, dar și vechimea necesară la admiterea în funcție este mai mică, de numai 6 ani, față de 18 ani la ÎCCJ.

Astfel, președintele Curții de apel are un venit brut lunar care include și sporurile pentru condiții grele, suprasolicitare neuropsihică, asigurarea confidențialității, plus păstrarea confidențialității de 39.000 lei, adică un venit net de 22.600 lei.

Pensia actuală este de 31.200 lei, în timp ce prin noua formulă cu 70% din venitul net pensia ar fi 15.800 lei.

În ce privește venitul lunar brut al unui judecător de Curte de Apel acesta este cuprins, în funcție de vechime, înte 30.096 lei și 34.726 lei, respectiv un venit net cuprins între 17.456 lei și 20.141 lei.

Pensia actuală este cuprinsă, în acest caz, între 24.077 lei și 27.780 lei, în cazul aplicării noii formule de calcul de 70% din net, fiind cuprinsă între 12.219 lei și 14.099 lei.

Pensiile foștilor judecători de tribunal

Ultimele date oficiale privind indemnizațiile judecătorilor de tribunale, datate septembrie 2024, arată că președintele de tribunal are un venit brut inclusiv sporurile de 34.779 lei, respectiv un venit net de 20.172 lei.

Pensia actuală este de 27.823 lei, în timp ce viitoarea (dacă se va aplica procentul de 70% din net) va fi de 14.120 lei.

Raportat la salariul brut al unui judecător de tribunal inclusiv sporurile, cuprins între 26.080 lei și 30.680 lei, respectiv un net cuprins între și 15.126 lei 17.794 lei, pensia actuală este între 20.864 lei și 24.544 lei, cea redusă prin aplicarea cotei de 70% la benitul net fiind între 10.588 lei și 12.456 lei.

Și pensiile procurorilor se înjumătățesc

Potrivit ultimelor date oficiale privind indemnizațiile și sporurile procurorilor, procurorul general are un venit brut lunar care include și sporurile în cuantum de 45.707 lei, respectiv 26.510 lei net.

Pensia actuală care i s-ar cuveni unui fost magistrat cu același rang este de 36.565 lei, care aproape s-ar înjumătăți la 18.557 lei prin aplicarea cotei de 70% la venitul net aflat în plată.

Un procuror șef de secție PÎCCJ are un salariu brut plus sporuri cuprins între 35.257 lei și 43.747 lei. În acest caz, venitul net lunar este de min. 20.449 lei și max. 25.373 lei.

Și în acest caz pensia s-ar diminua de la min. 28.205 – max. 35.000 lei la 14.314 lei – 17.761 lei.

Un procuror cu grad de PCA are un salariu brut plus sporuri cuprins între 27.879 lei și 34.779 lei. Netul lunar în acest caz este cuprins între 16.170 lei și 20.172 lei.

Pensia actuală, calculată pentru un venit similar, ar fi de 22. 303 lei – 27.823 lei, cea diminuată fiind de 11.319 lei – 14.120 lei.

Aceleași cuantumuri se aplică și celor care au ocupat funcția de prim-procuror al Parchetului de pe lângă tribunale.

Ce prevere reforma pensiilor speciale

Guvernul a publicat marți, 29 iulie, proiectul de lege privind restructurarea pensiilor de serviciu ale magistraților și ale personalului auxiliar din instanțe și parchete.

Printre cele mai importante prevederi ale proiectului se numără:

- Creșterea vârstei standard de pensionare la 65 de ani pentru magistrați.

- Necesitatea unei vechimi de cel puțin 35 de ani în muncă, dintre care 25 de ani în funcții juridice specifice.

- Reducerea pensiei de serviciu de la 80% la 55% din media indemnizațiilor brute și sporurilor permanente din ultimele 60 de luni.

- Plafonarea pensiei nete la 70% din venitul net din ultima lună de activitate (anterior era 100%).

- Cei cu vechime între 20 și 25 de ani vor fi penalizați suplimenta, cuantumul pensiei fiind micşorat cu 2% din baza de calcul pentru fiecare an care lipseşte din vechimea integrală de 25 de ani în aceste funcţii.

Pentru a permite adaptarea la noile reglementări, proiectul introduce o perioadă de tranziție între 1 septembrie 2025 și 1 ianuarie 2029. Până la finalul acestei perioade, pensionarea va fi posibilă la o vârstă minimă de 47 de ani și 8 luni, care va crește progresiv până la 65 de ani.