Vineri, 5 Septembrie 2025
Adevărul
CCR analizează pe 24 septembrie sesizarea ÎCCJ privind legea care modifică pensiile de serviciu ale magistraților

Publicat:

Curtea Constituțională (CCR) va dezbate, pe 24 septembrie, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în legătură cu legea care modifică pensiile de serviciu ale magistraților, adoptată de Guvern prin angajarea răspunderii în Parlament.

CCR analizează pe 24 septembrie sesizarea ÎCCJ FOTO: Facebook
CCR analizează pe 24 septembrie sesizarea ÎCCJ FOTO: Facebook

Înalta Curte susține că proiectul încalcă mai multe principii fundamentale: „statul de drept, independența justiției, securitatea juridică, legalitatea și neretroactivitatea legii, dar și principiul încrederii legitime”, se arată într-un comunicat al ÎCCJ. De asemenea, magistrații acuză nesocotirea obligației de a solicita avizul CSM și a condițiilor în care Executivul își poate asuma răspunderea.

În semn de protest față de lege, săptămâna trecută magistrații din toate instanțele și parchetele au suspendat activitatea.

Ce prevede legea Guvernului

Proiectul adoptat prin angajarea răspunderii limitează pensia de serviciu a magistraților la maximum 70% din salariul net din ultima lună de activitate. Totodată, vârsta de pensionare va crește treptat, urmând ca peste 10 ani magistrații să iasă la pensie la 64 de ani.

Premierul Ilie Bolojan a explicat în plenul Parlamentului motivele acestor modificări: „Prin reforma pe care o propunem, va exista o perioadă tranzitorie de 10 ani, la sfârșitul căreia pensionarea magistraților se va face la 65 de ani, vârsta standard de pensionare în România. Vechimea în muncă necesară pensionării va crește de la 25 de ani la 35 de ani, așa cum este cazul pentru ceilalți cetățeni. Până acum, cuantumul pensiei era de 100% din ultima remunerație netă, am plafonat acest procent la 70% din venitul net pe ultima lună. Chiar și cu această scădere, pensiile magistraților rămân considerabile. E greu să afirme cineva că o pensie medie de 14.000-15.000 de lei nu asigură independența și respectul de care un magistrat are nevoie, conform normelor internaționale sau Constituției”.

Premierul a mai subliniat că, în prezent, magistrații români ies la pensie la 48-49 de ani, iar pensia medie depășește 24.000 de lei. Pentru cei care au avut funcții de conducere, pensiile ajung chiar la 35.000-40.000 de lei.

Reacția Consiliului Superior al Magistraturii

CSM a precizat că, din totalul de 215.000 de pensii de serviciu existente la nivel național, doar aproximativ 5.000 aparțin magistraților, adică 4%. Forul a atras atenția că, în prima parte a anului 2025, vârsta medie de pensionare a magistraților se menține la 52 de ani.

Într-un comunicat din 21 august, CSM a condamnat presiunile și criticile publice la adresa judecătorilor și procurorilor. De asemenea, instituția a calificat inițiativa Guvernului drept „o atitudine inadmisibilă care concretizează o poziție inflexibilă, de forță și de autoritate a puterii executive în raport cu puterea judecătorească, inacceptabilă într-o societate democratică și specifică societăților autocratice”.

Totodată, CSM a acuzat Guvernul Bolojan că și-a exercitat puterea într-un mod „contrar principiului constituțional al separației și echilibrului puterilor și principiului cooperării loiale”.

