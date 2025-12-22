„SUA și UE trebuie să se înțeleagă mai bine“, explică pentru Politico președintele Nicușor Dan

Președintele României, Nicușor Dan că Statele Unite și Uniunea Europeană trebuie să ajungă la o mai bună înțelegere reciprocă, într-o lume marcată de schimbări rapide și de o abordare tot mai pragmatică a relațiilor internaționale.

Liderii europeni, inclusiv Nicușor Dan, au petrecut mare parte din 2025 încercând să se adapteze revenirii lui Donald Trump la Casa Albă — sau, mai îngrijorător, posibilității ca Europa să fie nevoită să se descurce fără sprijinul său.

De la revenirea sa în funcție, în luna ianuarie, președintele american a transmis mesaje clare privind lipsa de interes față de Europa, iar unii dintre apropiații săi au adoptat o atitudine deschis ostilă. Administrația Trump a redus sprijinul financiar și militar pentru Ucraina, a impus tarife Uniunii Europene și a criticat liderii europeni, catalogându-i drept „slabi”.

În același timp, Washingtonul este acuzat că încearcă să influențeze viața politică europeană, susținând partide naționaliste și promovând o agendă anti-migrație inspirată de mișcarea „Make America Great Again”.

Într-un interviu acordat la Bruxelles,pblicației Politico, președintele României, Nicușor Dan, a declarat că lumea a intrat într-o nouă etapă. „Am trecut de la un mod de a face lucrurile bazat, într-o anumită măsură, pe moralitate, la unul eminamente pragmatic și economic”, a spus el.

Potrivit președintelui român, liderii Uniunii Europene sunt conștienți de această schimbare și încearcă să dezvolte strategii realiste pentru a face față noii realități. În același timp, partidele centriste trebuie să ia în calcul sprijinul activ pe care unele cercuri din SUA îl oferă mișcărilor populiste de dreapta din Europa.

Oficiali ai administrației americane, inclusiv vicepreședintele JD Vance, au criticat anularea alegerilor din România de anul trecut, iar noua Strategie de Securitate Națională a SUA sugerează că Washingtonul ar putea încerca să influențeze orientarea politică a Europei.

Nicușor Dan a subliniat că exprimarea opiniilor de către politicienii americani este legitimă, însă ar deveni problematică orice tentativă de influențare „nedemocratică”, inclusiv prin finanțarea presei sau a campaniilor politice, „așa cum procedează Rusia”.

Relațiile cu America sunt esențiale pentru o țară precum România, care, în mod neobișnuit, a rămas deschisă către Occident timp de patru decenii de regim comunist. La marginea estică a UE, la granița cu Ucraina, România găzduiește o importantă bază NATO - care va deveni în curând cea mai mare din Europa - precum și un sistem american de apărare antirachetă. Însă administrația Trump a anunțat retragerea a 800 de soldați americani din România, stârnind îngrijorare la București.

Dan a susținut că Europa și SUA sunt aliați naturali, deoarece împărtășesc mai multe valori decât alte regiuni ale lumii. El a crezut că „un parteneriat adecvat” va fi posibil - „în viitorul [pe termen mediu]”. Dar, deocamdată, „ne aflăm într-o oarecare perioadă de tranziție în care trebuie să ne înțelegem mai bine unii pe alții”.

Evaluarea sinceră a lui Dan dezvăluie amploarea pagubelor aduse alianței transatlantice în acest an. Trump a pus în pericol toate aspectele alianței occidentale - chiar și restabilind relațiile cu liderul rus Vladimir Putin.

Uneori, europenii au fost dezorientați în privința modului în care să reacționeze.

Relații fragile cu un aliat esențial

Pentru România, relația cu Statele Unite este crucială. Țara găzduiește o bază NATO majoră, aflată în curs de extindere, precum și un sistem american de apărare antirachetă. Anunțul recent privind retragerea a 800 de soldați americani a stârnit însă îngrijorări la București.

Președintele român consideră că Europa și SUA rămân aliați naturali, datorită valorilor comune, dar recunoaște că relația se află într-o perioadă de tranziție. „Trebuie să ne înțelegem mai bine unii pe alții”, a spus el.

Donald Trump a criticat recent liderii europeni pentru lipsa de fermitate. Nicușor Dan admite că Europa este uneori lentă în luarea deciziilor, dar subliniază că Uniunea Europeană ajunge, în cele din urmă, la decizii importante — inclusiv acordul privind împrumutul comun de 90 de miliarde de euro pentru sprijinirea Ucrainei.

Războiul din Ucraina și perspectivele păcii

Dan este sceptic în privința unei încetări rapide a războiului. El consideră că Rusia nu este pregătită pentru pace pe termen scurt, mizând pe obținerea unor avantaje suplimentare pe câmpul de luptă.

Deși salută sancțiunile recente impuse de SUA unor companii petroliere rusești și deschiderea Washingtonului față de garanții de securitate, președintele român avertizează că orice acord de pace care recompensează agresorul ar reprezenta un pericol pentru securitatea Europei. Totodată, el subliniază că decizia finală aparține Ucrainei.

România joacă un rol esențial ca centru operațional pentru transferul de provizii către Ucraina vecină. Cu portul Constanța de la Marea Neagră, țara va fi vitală pentru viitoarele operațiuni de menținere a păcii. Soldații ucraineni se antrenează în România, iar România lucrează deja cu Bulgaria și Turcia pentru deminarea Mării Negre, a declarat Dan.

Între timp, dronele rusești au încălcat spațiul aerian românesc de peste o duzină de ori de la începutul războiului de amploare, iar un sat de la granița cu Ucraina a trebuit să fie evacuat recent, după ce dronele au dat foc unei nave cisternă care conținea gaz. Dan a minimalizat amenințarea.

„Am avut niște drone. Suntem siguri că nu au fost trimise intenționat pe teritoriul nostru”, a spus el. „Încercăm să le spunem poporului nostru că nu este deloc în pericol.” Cu toate acestea, România își mărește cheltuielile militare pentru a descuraja Rusia.

Corupție, neîncredere și interferență rusă

Ales președinte în luna mai, Nicușor Dan a preluat mandatul într-un climat tensionat, marcat de anularea alegerilor din 2024 pe fondul acuzațiilor de interferență rusă. Deși a învins un candidat populist, aproape jumătate dintre alegători au susținut forțele de extremă dreaptă, reflectând o profundă neîncredere în instituțiile statului, notează Politico.

Corupția rămâne o problemă majoră, iar Dan recunoaște că primele luni de mandat au fost dominate de măsuri economice nepopulare. El promite însă reforme în justiție și o comunicare mai transparentă privind motivele anulării alegerilor.

Președintele avertizează că atacurile informaționale ale Rusiei, inclusiv prin rețele sociale precum TikTok, nu vizează doar România, ci întreaga Europă. „Nimeni nu are o soluție completă pentru avalanșa de dezinformare”, spune el.

În final, Nicușor Dan consideră că lupta împotriva populismului necesită o apropiere reală de cetățeni și o asumare mai onestă a deciziilor politice la nivel național și european. Deși summit-urile UE sunt adesea prelungite până târziu în noapte, el crede că temele discutate sunt relevante — chiar dacă dezbaterile ar putea fi mai scurte.