O judecătoare critică CSM: „Nu putem să tot vehiculăm poezia că noi suntem magistrați şi asta este, trebuie să primim fără să dăm”

O judecătoare de la Curtea de Apel Craiova critică dur modul în care CSM comunică public și acuză lipsa de asumare în fața problemelor grave din justiție. „E, de aia ne urăște poporul”, afirmă ea.

Sorina Marinaș, judecătoare la Curtea de Apel Craiova, a lansat joi, 31 iulie, o serie de critici dure la adresa Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), cerând o schimbare a modului în care acesta comunică public și în felul în care sunt gestionate problemele interne ale sistemului judiciar.

Într-o postare amplă pe Facebook, magistrata vorbește despre comunicarea deformată, lipsa de transparență în promovări, întârzieri nejustificate în motivarea hotărârilor și un val tot mai mare de nemulțumire din partea opiniei publice.

„Zic şi eu, nu dau cu parul.

Cred că modalitatea de comunicare publică a CSM, ca instituție sau prin mesaje individuale ale membrilor, este profund eronată și nu va produce niciun efect bun. Comunicate sterile sau declarațiile individuale publice virulente, momentul fiind unul tensionat, produc efectul invers”, afirmă judecătoarea.

Ea critică atitudinea defensivă și cumva de pe o poziţie de superioritate a sistemului în relația cu cetățenii și cu Guvernul, atrăgând atenția că un comportament arogant va alimenta ostilitatea socială.

„Nu putem să tot vehiculam poezia că noi suntem magistrați şi asta este, trebuie să primim fără să dăm. Totul în viață - profesională sau personală- e you get what you give.

Dacă tratăm poporul și Guvernul cu sictir – ni se cuvine și nu se poate modifica, nu vorbim cu prim-ministrul că n-are atribuții, bla bla – vom primi feedback pe măsură și vom atrage o ură profesională profundă”, avertizează Sorina Marinaș.

Judecătoarea punctează că justiția nu poate cere respect și avantaje dacă nu oferă în schimb calitate și responsabilitate.

„Zic să dăm (cu mențiunea să dăm calitativ), ca să justificăm ce primim și să putem pretinde că merităm”, adaugă aceasta.

Probleme nerezolvate și neasumate

Lista de nereguli din sistem pe care le semnalează magistratul este una lungă și gravă: promovări „de formă”, delegări și transferuri netransparente, întârzieri masive în redactarea hotărârilor și termene de judecată nejustificat de lungi.

„Promovarea a ajuns o glumă. Ce înseamnă evaluarea hotărârilor fără examen efectiv? Ce înseamnă interviu, mai ales la nivel de ÎCCJ? Că știm toți cum merg interviurile astea. E, asta trebuie să spunem public. Adică, să spuneți, că eu sunt un biet judecător cu funcție de execuție”, spune Sorina Marinaș.

Ea acuză lipsa de coerență în repartizarea resurselor umane și lipsa reacțiilor instituționale în fața realităților de la instanţele din ţară: „Ce înseamnă delegări și detașări știute numai de unii și prelungite cu anii? Ce înseamnă transferuri respinse cu anii la unii, dar admise la alții de pe o zi pe alta?”

Un alt punct critic: motivarea hotărârilor întârziate cu anii, o practică tot mai frecventă și greu de justificat.

„Oricâte dosare ai avea, nu ai cum să justifici 1-2 ani de amânare a pronunțării. Timp în care pronunți alte dosare, dar fix anumite dosare nu”, afirmă ea.

Magistrata atrage atenția și asupra faptului că România a fost deja condamnată la CEDO pentru nerespectarea termenelor de soluționare, în timp ce sistemul ignoră semnalele primite, şi recomandă „Poate mai lucrăm la evaluarea aia profesională...”.

Ipocrizie față de valorile europene

Critica se extinde și la modul în care sistemul invocă drepturile europene doar când îi convine, dar le ignoră în practică.

„Ne prevalăm de drepturi recunoscute la nivel european categoriilor profesionale omoloage, dar când e vorba să și respectăm Uniunea, îndeosebi CJUE, ne prefacem că plouă”, afirmă Marinaș, făcând referire la deciziile recente privind prescripția răspunderii penale.

„A zis CJUE că e nasol cu prescripția, noi am dat-o cu suveranitatea și CCR, noi suntem bomboana de pe colivă. Dar nu ne place acum coliva cu mortul în casă”, continuă judecătoarea cu sarcasm.

Haosul din instanțe și lipsa de reacție

Sorina Marinaș vorbește și despre condițiile precare în care lucrează magistrații din Craiova. Deși instanțele din zonă au o încărcătură mare, nimeni nu solicită oficial suplimentarea posturilor sau condiții decente de lucru.

„Nouă ni se promite în Craiova de zeci de ani un sediu decent, dar tot în service-ul auto stăm”, scrie ea. „Judecătoria Craiova intră cu 100+ de dosare penale pe unele ședințe... S-a preocupat cineva?”

Concluzia ei este tranşantă: sistemul nu se poate aștepta la încredere și respect public dacă nu dă dovadă de onestitate și autocritică.

„E, de aia ne urăște poporul. Pentru că poporul crede doar huzurul de la TV, prescripțiile, indemnizațiile și pensiile. Iar noi comunicăm în limbaj Braille”, încheie judecătoarea.