Luni, 22 Decembrie 2025
Adevărul
O fotografia în care apare Donald Trump din dosarele Epstein a fost republicată, anunță Departamentul de Justiție

Publicat:

O fotografie cu președintele american Donald Trump, care fusese eliminată din arhiva de documente legate de Jeffrey Epstein publicate de Departamentul Justiției, a fost repusă online duminică, după ce autoritățile au stabilit că niciuna dintre victimele lui Epstein nu apare în imagine, a anunțat instituția.

Jeffrey Epstein și Donald Trump foto X @RpsAgainstTrump
Jeffrey Epstein și Donald Trump foto X @RpsAgainstTrump

Fotografia, care surprinde un birou cu un sertar deschis în care se află o imagine cu Trump alături de mai multe femei, a fost verificată de către procurorii din Districtul Sudic al New Yorkului, în vederea protejării potențialelor victime, potrivit Reuters.

FOTO U.S. Department of Justice
FOTO U.S. Department of Justice

„În urma analizei, s-a stabilit că nu există dovezi potrivit cărora vreo victimă a lui Epstein ar fi prezentă în fotografie, iar aceasta a fost republicată fără nicio modificare sau redactare”, a transmis Departamentul Justiției, duminică, pe platforma X.

FOTO Captură X
FOTO Captură X

Adjunctul procurorului general, Todd Blanche, a declarat anterior, tot duminică, că biroul său a decis eliminarea fotografiei din cauza unor îngrijorări legate de femeile care apar în imagine. „Nu are nicio legătură cu președintele Trump”, a spus Blanche într-o apariție de duminică dimineață la emisiunea „Meet the Press with Kristen Welker”, difuzată de NBC.

Departamentul Justiției a făcut publice vineri mii de documente legate de Jeffrey Epstein, infractor sexual condamnat, care s-a sinucis în 2019. Publicarea a atras însă critici, inclusiv din partea unor republicani, din cauza numeroaselor pasaje cenzurate și a faptului că puține documente îl menționează pe Trump, în ciuda prieteniei sale bine cunoscute cu Epstein.

Până la 16 fotografii, inclusiv cea care surprinde sertarul biroului cu imaginea lui Trump, au fost eliminate sâmbătă de pe site-ul Departamentului Justiției.

Departamentul Justiției a precizat duminică faptul că a acționat dintr-un exces de prudență, după ce a primit solicitări din partea unor presupuse victime și a avocaților acestora pentru eliminarea anumitor informații.

SUA

