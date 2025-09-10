Toate cele cinci proiecte de lege asumate de Guvernul Bolojan, contestate la CCR. Vor fi dezbătute pe 24 septembrie

Guvernul Bolojan se confruntă cu un val de contestații la CCR după ce și-a asumat răspunderea pe al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar. Toate cele cinci legi din pachetul adoptat în Parlament au fost atacate, iar CCR are deja pe rol nouă dosare.

La doar câteva zile după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan și-a angajat răspunderea, în data de 1 septembrie, pe al doilea pachet de măsuri destinat reducerii deficitului bugetar, au început să apară multiple contestații de neconstituționalitate. Pachetul a fost structurat în șase proiecte de lege, însă unul dintre ele, cel referitor la reforma administrației locale, a fost amânat pentru data de 15 septembrie.

Celelalte cinci proiecte legislative, adoptate prin asumare în Parlament, au fost rapid atacate la Curtea Constituțională, care a stabilit pentru 24 septembrie termenul de dezbatere a acestora.

Între timp, pe 9 septembrie, au fost înregistrate alte patru sesizări pe aceleaşi legi, ridicând la nouă numărul total al dosarelor aflate pe masa judecătorilor constituționali. Dintre acestea, unul este formulat de Înalta Curte de Casație și Justiție, fiind singurul care se referă la modificările privind pensiile magistraţilor, patru sunt formulate de AUR şi încă patru tot de AUR, alături de grupurile parlamentare SOS şi POT şi au în vedere celelalte proiecte de lege prevăzute în pachetul al doilea de măsuri.

1. Dosar nr.4008A/2025: Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, obiecție formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție;

2. Dosar nr.4027A/2025: Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, obiecție formulată de senatori aparținând Grupului parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor;

3. Dosar nr.4030A/2025: Obiecția de neconstituționalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, obiecție formulată de senatori aparținând Grupului parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor;

4. Dosar nr.4055A/2025: Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, obiecție formulată de deputați aparținând Grupului parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor, Grupului parlamentar al S.O.S. România și Grupului parlamentar al Partidului Oamenilor Tineri;

5. Dosar nr.4058A/2025: Obiecția de neconstituționalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, obiecție formulată de deputați aparținând Grupului parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor, Grupului parlamentar al S.O.S. România și Grupului parlamentar al Partidului Oamenilor Tineri;

6. Dosar nr.4029A/2025: Obiecția de neconstituționalitate a Legii privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome, obiecție formulată de senatori aparținând Grupului parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor;

7. Dosar nr.4057A/2025: Obiecția de neconstituționalitate a Legii privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome, obiecție formulată de deputați aparținând Grupului parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor, Grupului parlamentar al S.O.S. România și Grupului parlamentar al Partidului Oamenilor Tineri;

8. Dosar nr.4028A/2025: Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, obiecție formulată senatori aparținând Grupului parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

9. Dosar nr.4056A/2025: Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, obiecție formulată deputați aparținând Grupului parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor, Grupului parlamentar al S.O.S. România și Grupului parlamentar al Partidului Oamenilor Tineri.