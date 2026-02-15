search
Florin Barbu se opune noilor tăieri: „Ministerul Agriculturii a cheltuit 0 fonduri de la bugetul de stat”. Îngrijorări legate de acordul Mercosur

0
0
Publicat:

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, se opune includerii instituției pe care o conduce în ordonanța privind reducerea cheltuielilor și atrage atenția asupra riscurilor importurilor din Mercosur, pline de substanțe interzise în UE.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, se opune noilor tăieri bugetare FOTO: Gov.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, se opune noilor tăieri bugetare FOTO: Gov.ro

Ministrul a explicat duminică seara, la Antena 3 CNN, că Ministerul Agriculturii nu trebuie să fie supus unei noi reduceri de cheltuieli, pentru că a trecut deja printr-o reorganizare majoră. „Păi, în primul rând, atunci când am făcut reorganizarea Ministerului Agriculturii în decembrie 2025 și domnul prim-ministru a spus foarte clar că dacă se face această reorganizare, Ministerul Agriculturii nu mai intră sub incidența următoarei reorganizări și asumări în guvern pe această ordonanță”, a declarat Barbu.

El a subliniat că instituția a înregistrat economii record la fondul de salarii și a redus semnificativ funcțiile de conducere. „Ministerul Agriculturii a fost singurul minister care în anul 2025 a avut o economie de 14% la fondul de salarii. Ministerul Agriculturii a fost singurul minister care a făcut reorganizarea, a desființat peste 390 de funcții de conducere, peste 77 de ordonatori de credite terțiari, secundari și principali”, a precizat Barbu.

Potrivit ministrului, bugetul de 5 miliarde de euro gestionat anul trecut a fost complet acoperit prin fonduri europene, fără a fi folosit vreun ban de la bugetul de stat. „Practic, în anul 2025, Ministerul Agriculturii a cheltuit 0 fonduri de la bugetul de stat”, a explicat acesta, adăugând că toate sumele au fost rambursate integral de la Comisia Europeană până la finalul anului.

Barbu a amintit că, potrivit discuțiilor anterioare din Guvern, ministerele care au realizat economii de cel puțin 10% la fondul de salarii nu ar trebui să fie vizate de noua ordonanță: „Toate aceste ministere care au făcut economii și au redus cu 10% fondul de salarii, capitolul 10 din buget, practic nu trebuie să intre sub această ordonanță. Eu îmi doresc foarte mult să ne ținem de cuvânt”.

Avertisment privind importurile din Mercosur

Pe de altă parte, ministrul a atras atenția asupra comerțului cu Mercosur, susținând că produsele importate sunt pline de hormoni, antibiotice și substanțe interzise în Uniunea Europeană. „Eu nu sunt împotriva acestui acord cu Mercosur. Nu sunt împotriva importurilor, dar avem nevoie de garanții și studii de impact, fiindcă altfel riscăm să avem un comerț de dumping. Orice produs intrat din Mercosur în UE e produs comunitar. Noi am cerut aceleași măsuri de licențiere ca pentru statele UE la toate țările, din Mercosur, dar și pentru Ucraina”, a explicat Barbu.

El a mai precizat că ANSVSA va solicita fonduri suplimentare de 30-40 de milioane de euro pe an pentru a putea testa marfa importată și a se asigura că respectă normele europene.

Europarlamentarul Victor Negrescu a sprijinit recent clauze suplimentare în acordul UE-Mercosur pentru protejarea fermierilor europeni, reducând pragul de alertă de la 10% la 5% și accelerând investigațiile în cazul produselor expuse concurenței neloiale. „Am reușit să obținem, în această etapă, clauze de salvgardare mai ferme, care permit intervenția mai rapidă a UE atunci când importurile din Mercosur afectează agricultura europeană”, a scris Negrescu pe Facebook, adăugând că măsurile nu sunt împotriva Mercosur, ci oferă garanții suplimentare fermierilor.

Ministrul Barbu a subliniat astfel că România trebuie să mențină standardele europene în agricultură, atât prin reforme interne, cât și prin controlul riguros al importurilor: „Agricultura europeană trebuie protejată, nu sacrificată”.

